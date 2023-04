Ce prototype de PC va beaucoup trop loin dans son délire

Le fabricant Compal Electronics a une nouvelle idée saugrenue pour un PC portable. Ce concept intègre directement une manette.

Vous ne connaissez probablement pas le fabricant Compal Electronics. Ce constructeur chinois propose en fait des machines conçues et prêtes à vendues sous des marques plus connues comme Acer, HP, Lenovo ou Dell. C’est aussi derrière ce constructeur que se cache l’assemblage de certains produits comme l’Apple Watch Series 4.

Pour convaincre toujours plus de clients, les ingénieurs de Compal aiment chercher des concepts jamais vus ailleurs. C’est ce qu’ils ont fait avec le Mobile Gaming Cockpit qui participe au concours If Design 2023 comme l’a repéré le site Minimachines. Un concept qui va très loin, voir trop loin, dans l’inventivité.

Le PC portable des joueurs de Forza et Flight Sim

Le PC portable imaginé par Compal intègre tout simplement un manche capable de se déployer. Il reprend le design d’un yoke et doit permettre, on l’imagine, de parfaitement manipuler une voiture ou un avion dans Forza Motorsport et Flight Simulator. D’après Compal, cette machine est conçue « pour la génération Z qui souhaite une immersion totale dans le jeu ».

Comme l’indique Minimachine, l’idée est tout simplement absurde. On est au-delà d’un produit de niche tant il semble difficile d’imaginer cette idée dépasser le stade du concept. Comme vous pouvez le voir, l’intégration de ce manche se ferait avec un système de dépliage que l’on s’imagine assez fragile. On peine aussi à imaginer le retour de force êtres suffisants pour convaincre sur un si petit périphérique.

Surtout, il faut s’imaginer l’angle de vision proposé sur l’écran d’un PC portable avec le périphérique déployé. Sur un PC de bureau avec un périphérique dédié, l’écran est placé au-dessus du volant dans le champ de vision. Ici, ce ne sera pas le cas.

Évidemment à ce stade Compal ne donne aucune caractéristique sur cette machine qui ne verra probablement jamais le jour. Il est toujours intéressant de voir les fabricants se creuser la tête pour trouver de nouveaux concepts et tenter des choses. Mais là, on n’avoue ne vraiment pas être convaincu.

