Le Laptop 16 de Framework : un produit sans précédent sur le marché, on connaît désormais son prix

Après le succès du Laptop 13, Framework revient avec un nouveau défi : le Laptop 16. Le défi est encore plus ambitieux. Nous connaissons désormais les tarifs de ce Laptop 16, et The Verge a eu la chance de l'approcher.

Suite au premier Laptop 13 de Framework, la startup américaine continue sur sa lancée avec un second produit : le Laptop 16. Disponible en pré-commande dès aujourd’hui, cet appareil porte la personnalisation à un tout autre niveau, dépassant largement le cadre de la mémoire et du stockage.

La principale caractéristique du Laptop 16, comme son nom l’indique, est bien sûr sa taille plus grande avec ses 16 pouces de diagonale. Mais ce n’est que le début de la liste des nouveautés. Ce nouvel ordinateur portable est encore plus personnalisable que son prédécesseur, permettant d’échanger quasiment tous les composants. Non seulement les mémoires et le stockage, mais aussi chaque port individuel, la carte mère, la batterie, les haut-parleurs, et plus encore. Et ça, c’est comme le Laptop premier du nom de 13,5 pouces. Le reste est inédit.

L’une des fonctionnalités les plus impressionnantes du Laptop 16 est sans doute son clavier entièrement modulaire. Composé de pièces détachables similaires aux briques de Lego, il vous offre une liberté de personnalisation sans précédent. Vous voulez aligner votre clavier et votre pavé tactile à droite, à gauche ou au centre ? Aucun problème. Vous voulez ajouter une touche de couleur ? Facile. Vous avez besoin d’un pavé numérique ? Il suffit de le glisser en place. Et que diriez-vous d’une matrice de LED éblouissantes pour apporter une touche esthétique ? Les lattes modulaires du Framework 16 le permettent.

La cerise sur le gâteau est certainement la baie d’extension de Framework. Cette fonctionnalité permet d’insérer un GPU mobile dédié dans l’ordinateur portable. Encore mieux, plus tard cette année, vous pourrez ajouter une paire de SSD supplémentaires.

Premières impressions du Laptop 16

Selon The Verge, qui a eu la chance de prendre en main ce nouvel ordinateur portable, le Laptop 16 est doté d’un GPU dédié impressionnant : une Radeon RX 7700S avec 8 Go de mémoire GDDR6 à 18 Gbit/s et une puissance totale de 100 W. Cela rend l’appareil parfait pour le gaming.

Il est indéniable que le développement du Laptop 16 a été un véritable défi pour Framework, compte tenu de la multitude d’options de personnalisation. Toutefois, cette évolutivité nécessite une certaine expertise technique, plus encore que la version 13,5 pouces. The Verge a quelques craintes sur l’accessibilité de cette personnalisation, de cette évolutivité et de cette réparation.

Lorsque vous insérez le GPU optionnel de cet ordinateur portable, vous insérez également une paire de ventilateurs Cooler Master de 75 mm. Et si vous regardez de près lorsqu’ils glissent dans le boîtier, vous verrez qu’ils ne refroidissent pas seulement le GPU – ils refroidissent tout le PC.

Autre sujet, le refroidissement semble être un point à améliorer, ce qui sera crucial pour la performance de l’appareil. L’autonomie sera également un point à surveiller selon le média américain. Il faudra vérifier cela lors de la sortie du laptop 16, sachant que c’était déjà un sujet de discussion pour le premier Framework Laptop.

« Le Framework 16 permet de remplacer et éventuellement de mettre à niveau l’ensemble du GPU », mais The Verge a des craintes concernant les promesses liées à l’évolutivité du GPU dédié. Malgré l’annonce faite par Framework et AMD concernant leur volonté de soutenir l’évolutivité du GPU, ils n’ont pas pu garantir formellement cette possibilité. Cela pourrait être un obstacle pour les utilisateurs qui envisagent d’acheter le Laptop 16 principalement pour son potentiel d’évolutivité. Néanmoins, rappelons que le Laptop 13 a bénéficié de nouvelles générations de processeurs Intel et a également profité d’une option AMD, comme promis par Framework. Espérons que ce sera aussi le cas pour le Laptop 16.

Disponibilité et tarifs du Laptop 16

Les premiers exemplaires seront livrés dès le quatrième trimestre 2023, soit la fin d’année. Comme à son habitude, Framework propose deux prix : le premier, 1 579 euros, consiste à acheter son SSD, sa mémoire vive et à installer Windows 11 tout seul. C’est ce qu’ils appellent le DIY pour Do It Yourself. Le second prix, 1 919 euros, comprend tout. On parle ici d’un CPU AMD Ryzen 7 7840HS, 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire et 512 Go de stockage. Le PC est entièrement monté et fonctionnel.

Vous pouvez opter pour plusieurs configurations, jusqu’à un CPU AMD Ryzen 9 7940HS, 1 To de données et 32 Go de mémoire vive… pour 2 369 euros. Alors, à ces tarifs, vous vous dites que vous aurez droit à un GPU dédié. Eh bien… non. Le module d’extension avec AMD Radeon RX 7700S est vendu 450 euros de plus. Soit une configuration minimale, montée avec GPU dédié, à 2 369 euros. Vous pouvez ensuite changer et ajouter des modules en fonction de vos besoins.

Comme vous pouvez le constater, les tarifs sont salés. Mais c’est certainement le prix à payer pour bénéficier d’un ordinateur portable unique sur le marché. Néanmoins, il y a encore beaucoup à découvrir et à tester avant de pouvoir donner un avis définitif. Les capacités modulaires du laptop semblent particulièrement impressionnantes, et le GPU amovible est très prometteur, mais le succès futur de l’appareil dépendra en grande partie de la capacité de Framework à soutenir et à développer davantage ce système de modularité. Il ne doit pas décevoir non plus par ses performances, ni par son autonomie.

