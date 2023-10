Renaissance des netbooks avec le One Netbook 5

Si votre mémoire vous ramène au temps des eeePC et des netbooks, vous comprendrez vite que le One Netbook 5 n’est pas simplement une redite du passé, mais plutôt une refonte contemporaine d'une idée d'antan.

Les netbooks (et autres EeePC) ! Ces petits ordinateurs des années 2000… Et bien, ils sont de retour avec le One Netbook 5. Sauf que maintenant, la technologie a bien évolué. Le One Netbook 5, c’est un peu comme un super-héros des ordinateurs. Il est tout petit (plus petit qu’un iPad Air) mais il a la puissance d’un bon PC portable grâce à un processeur Intel Core i7 super costaud.

À l’intérieur, rien à voir avec les netbooks

Les vieux netbooks étaient connus pour être assez lents et limités en termes de performances, Windows y était à l’étroit, mais le One Netbook 5 bouscule ces idées reçues. Avec un processeur Intel Core i7-1250U à dix cœurs et douze threads, il prouve qu’on peut être petit et costaud à la fois. Son processeur, avec un TDP de seulement 9 watts, est aussi économe en énergie. Bien que de petite taille (232 x 167 x 15 mm) et léger (970 grammes), il n’est pas à sous-estimer. Il est même un peu plus petit qu’un iPad Air, même s’il est un peu plus épais à cause de son clavier intégré.

Le One Netbook 5 est non seulement un mini-ordinateur portable mais il peut aussi se transformer en tablette grâce à une charnière. Vous pouvez replier l’écran sur le clavier, un peu comme le fait le Surface Laptop Studio de Microsoft. Et avec son dos en cuir, il ne manque pas de style.

Côté mémoire et stockage, on a le choix entre 16 ou 32 Go de RAM et un SSD NVMe de 1 ou 2 To. L’écran tactile, avec sa définition de 2 560 x 1 600 pixels, fonctionne aussi avec un stylet numérique. Malgré sa petite taille, le One Netbook 5 offre plusieurs options de connectivité, avec deux ports USB-C et un lecteur de carte micro SD. Et il n’a pas oublié la prise audio, un petit plus toujours appréciable.

Mais toutes ces fonctionnalités ont un prix. Sur la boutique en ligne, la version avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage est affichée à 1 170 dollars. Un coût pas si mini que ça, qui le place dans la même gamme de prix que certains ordinateurs portables bien équipés. Rappelez-vous, les netbooks étaient vendus 400 euros, maximum.