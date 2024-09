Écran OLED, puce ARM et format tablette : le nouvel ultrabook Asus ProArt PZ13 coche toutes les cases

Mobilité ou puissance ? Avec le nouveau PC ultraportable Asus ProArt PZ13, plus besoin de choisir. Dédié aux professionnels de l’image, ce modèle hérite du meilleur des tablettes et des ultraportables.

Asus bouscule le marché des PC portables avec son nouveau ProArt PZ13. Derrière ses lignes fines, son élégance et sa légèreté se cache en réalité un ordinateur à la fois puissant et robuste. Une alliance rare sur les modèles de 13 pouces.

Pensé avant tout pour les créatifs, l’Asus ProArt PZ13 se démarque surtout par sa suite d’outils alimentés par l’intelligence artificielle (IA) et son processeur de nouvelle génération, garantissant performances et économie d’énergie.

Pour autant, inutile de consacrer un budget démesuré pour se l’offrir, cet ultraportable étant affiché à seulement 1399 euros, avec ses accessoires offerts.

Créer partout, même dans les environnements les plus extrêmes

Pour les artistes, streamers et autres créateurs de contenus, disposer d’un matériel puissant n’est pas une option. PC fixe et duo d’écrans sont généralement essentiels. Mais un tel dispositif est souvent incompatible avec les déplacements professionnels et le travail en plein air. Les plus itinérants doivent alors s’accommoder d’un PC moins performant et accepter d’être moins productif.

Afin de répondre aux nouvelles exigences des créateurs, Asus a conçu le ProArt PZ13. Avec un poids plume de 850 grammes et une conception ultra-fine (9 mm d’épaisseur), cet ultraportable de 13 pouces se glisse dans n’importe quel sac à dos. Mieux, il reste performant dans n’importe quel environnement. De -30° C à + 70° C, en zone sèche ou humide et même sous une fine pluie (certification IP52), rien ne l’arrête.

Neige ou désert, soleil ou pluie, le PC Asus ProArt PZ13 s’adapte à tous les environnements, quelle que soit la température ambiante // Source : Asus

Polyvalent, le ProArt PZ13 se transforme en un tournemain en tablette grâce à son clavier détachable et son stylet Asus Pen 2.0. La marque l’a aussi doté d’un lumineux écran tactile OLED 3K certifié Dolby Vision et Pantone. Les créatifs profitent alors d’une large palette de couleurs et d’un rendu professionnel pour mener à bien leurs projets.

Autant d’avantages auxquels s’ajoutent un bel espace de stockage SSD PCIe de 1 To, une connectivité Wi-Fi 7, ainsi qu’une connectique de dernière génération (2 ports USB 4.0 Type-C et un lecteur de carte SD avec adaptateur microSD intégré).

La performance et l’IA au service de la créativité

Au-delà d’être ultra-mobile, le nouvel Asus ProArt PZ13 fait preuve d’un haut niveau de performances. Ce modèle peut aussi bien prendre le relai d’un setup fixe que le remplacer tant sa fiche technique est robuste :

un CPU Qualcomm Snapdragon X Plus X1P cadencé à 3,4 GHz ;

un NPU Qualcomm Hexagon à haute performance (45 TOPS) dédié à l’intelligence artificielle ;

jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 cadencés à 8,4 GHz ;

un GPU Qualcomm Adreno intégré prenant en charge jusqu’à trois moniteurs externes ;

le tout optimisé énergétiquement et associé à une batterie de 70 Wh pour offrir plus d’une journée d’utilisation avec une charge complète.

Mais le ProArt PZ13 cache un autre atout sous son châssis : l’expérience Asus Copilot+. Cette série d’outils dopés à l’IA améliore la productivité et favorise la créativité.

L’application MuseTree de génération d’images par IA // Source : Asus

Les ressources de l’ordinateur ainsi que l’étalonnage des couleurs sont optimisées par la solution ProArt Creator Hub. Le son des appels et des enregistrements vidéo est clarifié par l’IA Noise Cancelation. Les photos et vidéos sont intelligemment catégorisées par personne, lieu, date et thème grâce à StoryCube. Enfin, les croquis se transforment en un clic en des photos de haute qualité grâce à l’application de génération d’images MuseTree.

Une offre de lancement généreuse

Tout juste dévoilé, le ProArt PZ13 est accessible dès à présent à 1399,99 euros sur la boutique en ligne d’Asus, ainsi que sur Amazon et s’accompagne d’une série d’accessoires offerts, dont un clavier souple détachable et un support magnétique.

Ce modèle fait son entrée au sein de la gamme ProArt aux côtés des PX13 et P16, également dédiés aux créateurs en mouvement.

Convertible en tablette, le ProArt PX13 embarque un lumineux écran tactile OLED inclinable de 13 pouces et offre une puissance de calcul remarquable grâce à son processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 (50 TOPS) et à sa carte graphique NVIDIA RTX 40 Series. Ce modèle profite actuellement d’une remise de 300 euros sur le store d’Asus, ramenant son prix de 2 499,99 à 2199,99 euros. Il est également disponible chez d’autres partenaires comme Boulanger.

De son côté, le ProArt P16 apporte encore plus de confort à l’usage que les PZ13 et PX13 avec son large panneau tactile OLED 4K de 16 pouces, sans compromis sur la performance. Il est disponible actuellement à 2 299,99 euros au lieu de 2 499,99 euros sur la boutique en ligne d’Asus. Vous pouvez aussi l’obtenir chez d’autres revendeurs comme LDLC.