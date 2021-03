Ce pack HP Pavilion 14 tombe sous les 650 euros grâce à un bonus de reprise sur votre ancien PC

Et si la bonne solution pour faire des économies sur l’achat d’un nouveau PC portable était finalement de revendre son vieux laptop ? Ainsi, la Fnac offre un bonus de reprise de 50 euros, ce qui permet à ce pack HP Pavilion 14 + accessoires de dégringoler à moins de 650 euros.

Aussi bien pour travailler quotidiennement avec, que comme simple PC portable d’appoint, le HP Pavilion 14 a le mérite d’offrir un bon compromis entre performances, mobilité et accessibilité. D’autant plus lorsqu’il se glisse dans un coffret comprenant une housse de protection réversible, une souris sans-fil HP Envy et un an d’abonnement à la suite bureautique Microsoft 365.

Le tout à un prix adouci puisqu’il profite d’une réduction immédiate de 100 euros chez la Fnac. Et comme si cela ne suffisait pas, un bonus de 50 euros est également offert lors de la reprise de votre ancien PC portable pour l’achat de ce pack HP Pavilion 14. Ainsi, mis bout à bout, ces avantages permettent à ce combo PC portable + accessoires d’afficher un prix de 649 euros chez la Fnac (sans compter le montant de la reprise de votre précédent ordinateur).

Un notebook qui a su faire les bons choix

Alors oui, le HP Pavilion 14 est un notebook à moins de 700 euros. On est donc en droit de s’attendre à de gros compromis pour conserver un prix aussi bas. Pourtant, ce HP Pavilion 14 est une bonne surprise tant son rapport qualité/prix est maîtrisé de bout en bout. Sa coque en aluminium brossé est soignée, et a le mérite de ne pas souffrir des traces de doigts.

Ses dimensions de 32,4 x 22,6 x 1,99 cm, ainsi que son poids de 1,45 kg le rendent facilement transportable et peu encombrant dans un sac à dos. Sa petite taille cache un écran de 14 pouces qui occupe près de 80 % de la façade avant. Celui-ci est correctement calibré et offre une définition Full HD. La dalle mate permet même de travailler à l’extérieur sans craindre les reflets.

Tournant sous Windows 10, le HP Pavilion 14 embarque un processeur Intel Core i5 de 10e génération, cadencé à 1,6 GHz (Turboboost à 4,2 GHz), ainsi que 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Une fiche technique qui permet à ce notebook d’offrir de bonnes performances dans les tâches basiques, avec une exécution rapide des actions. L’expérience de travail au quotidien est fluide et ce même avec des logiciels gourmands comme les éditeurs d’image.

La présence d’un port HDMI, de deux ports USB-A et d’un port USB Type-C permet d’y connecter de nombreux périphériques, comme un écran additionnel ou un disque dur externe. Enfin, sa batterie d’une puissance de 41 Wh lui confère une autonomie de 6 heures à usage normal, ce qui lui permet d’encaisser une journée de travail loin du chargeur.

Un pack qui comprend l’essentiel

Un bon ordinateur portable n’est rien sans les bons accessoires. La Fnac l’a bien compris et propose ainsi le HP Pavilion 14 en pack avec une jolie housse externe réversible pour transporter et protéger l’ordinateur. Est également présente une souris sans-fil HP Envy 500, qui permet de se passer du trackpad et ainsi gagner en efficacité. Le tout sans avoir à s’encombrer d’un câble lors du transport.

Enfin, la Fnac adjoint un an d’abonnement à Microsoft 365. Cette suite bureautique offre l’accès à divers logiciels professionnels, comme Word pour le traitement de texte, Excel pour la mise en forme de tableur, ou Powerpoint pour la création de présentations visuelles.

Revendez votre ancien PC pour plus d’économies

Jusqu’au 31 mars prochain, la Fnac vous invite à revendre votre ancien PC portable (et ainsi faire de la place dans vos placards) afin de profiter d’un prix réduit sur l’achat d’un nouvel ordinateur. En effet, l’enseigne offre 50 euros de bonus, crédité directement sur votre compte client, en plus du montant de reprise de votre ancienne machine.

Ainsi, le pack HP Pavilion 14 + accessoires tombe à 649 euros, au lieu de 799 euros en temps normal. Un nouveau tarif qui prend en compte le bonus de reprise ainsi que la réduction immédiate, mais pas le montant de votre ancien laptop. Ce qui signifie que ce prix est susceptible de baisser encore plus drastiquement.

Un bonus de reprise qui concerne de nombreux PC

Bien entendu, le pack HP Pavilion 14 n’est pas le seul à profiter du bonus de reprise mis en place par la Fnac. Ainsi, une large sélection d’appareils voient leur prix baisser grâce à la revente de votre ancienne machine. Nous vous avons sélectionné les références les plus intéressantes, notamment si vous êtes à la recherche de plus de puissance.

Le Lenovo Yoga Slim 7 à 1 224 euros

Avec le Yoga Slim 7, Lenovo parvient à proposer un ultrabook très performant, avec un design léché, une excellente autonomie et une connectique riche pour ce type de produit. Ses dimensions contenues, pour le rendre aisément transportable, ne sacrifient pas pour autant son écran : une dalle tactile de 14 pouces à la définition Full HD. Son processeur Intel Core i7 de 11e génération lui permet d’encaisser une journée de travail chargée, et ce loin de son chargeur grâce à son autonomie massive.

Habituellement proposé aux alentours de 1 280 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 passe à 1 224 euros chez la Fnac puisqu’il profite du bonus de reprise de 50 euros lors de la revente d’un vieux PC portable. Un prix duquel il faut déduire le montant final de votre ancien laptop.

Le HP Envy x360 à 1 299 euros

S’il s’agit aussi d’un notebook, le HP Envy X360 ne joue pas dans la même cour que le HP Pavilion 14. En effet, vous êtes face à un PC portable 2-en-1 capable de se transformer en tablette grâce à son écran tactile de 15,6 pouces et sa charnière mécanique à 360°. Surtout, sa fiche technique lui offre un surplus de puissance bienvenue. Il peut compter sur la présence d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération couplé à 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il sait rester fluide aussi bien dans la navigation classique que dans les tâches plus gourmandes comme l’édition vidéo ou la retouche graphique.

Grâce au bonus de reprise de la Fnac, le HP Envy X360 tombe à 1 299 euros, sans compter le montant de la revente de votre ancien ordinateur.