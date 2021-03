Android 11 s’invite en bêta sur les Chromebooks

Google vient de publier Android 11 en bêta pour les Chromebooks afin d'optimiser la prise en charge des applications mobiles.

Si Android 11 est sorti en septembre dernier sur smartphones, ce n’est que maintenant qu’il commence à faire son apparition en bêta sur les Chromebook compatibles.

Parmi les nouveautés introduites, notons la prise en charge du mode sombre. Plus précisément, il s’agit d’une option au sein des paramètres avancés de Chrome OS 89. En théorie, les applications compatibles seront désormais en mesure de respecter les paramètres du système.

Les travaux sur le mode sombre de Chrome OS se sont concrétisés en octobre dernier.

Android, virtualisé pour davantage de sécurité

Selon 9to5Google, les applications Android installées sur les Chromebook sont désormais exécutées au sein d’une machine virtuelle. Ces travaux avaient fait leur apparition au mois de mai dernier avec ARCVM.

De cette manière, et par mesure de sécurité, Android est décloisonné de Chrome OS. Cela permet également d’installer des fichiers .apk sans nécessairement devoir activer un mode dévelopeur. Par ailleurs cela devrait également accélérer le déploiement des mises à jour d’Android sur Chrome OS.

Il est intéressant de noter que Google travaille en parallèle sur le décloisonnement de Google Chrome sur Chrome OS au sein de son projet Lacros.

Le redimensionnement des apps

Sur les Chromebooks, Android 11 bêta réintroduit la possibilité de redimensionner une fenêtre d’application. Cette fonctionnalité avait été retirée de Chrome OS 67. Google avait tenté de mettre en place un fonctionnement universel au sein de Chrome OS 86 et 87, mais ce dernier se traduisait bien souvent par des plantages des applications.

Désormais, le dispositif est fonctionnel et lorsque la fenêtre est agrandie, la police est un peu plus grosse et donc plus facile à lire.