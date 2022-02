Epson ReadyPrint : cet abonnement vous permet d’oublier la corvée de cartouche d’encre

Pour en finir avec les pannes d'encre, Epson lance une série d’abonnements pour imprimante. Ces différents forfaits vous permettent de contrôler le nombre de pages que vous imprimez par mois et de vous faire livrer de l’encre avant de tomber à court.

Qui ne s’est jamais retrouvé devant une imprimante vide alors qu’il avait des documents très importants et très urgents à imprimer ? Sans oublier les trop longues minutes à devoir vérifier que telle ou telle cartouche d’encre est bien compatible avec son imprimante. Toutes ces odieuses situations, Epson veut les transformer en mauvais souvenir grâce à ses nouvelles formules d’abonnement.

Le constructeur vous permet ainsi de recevoir des bouteilles d’encres dans votre boîte aux lettres dès que c’est nécessaire, sans aucune action de votre part. Que vous possédez ou non une imprimante Epson, et qu’importe vos besoins d’impression, les différentes formules d’abonnement s’adaptent à tout type de profil. Epson propose ici une offre pratique, et qui devrait vous aider à être plus écoresponsable quant à la gestion de vos impressions. Surtout, ces abonnements sont sans engagement.

Quelle formule choisir ?

Epson ReadyPrint Flex, un abonnement qui s’adapte à vos besoins

Pour ne plus avoir à s’inquiéter du niveau d’encre de son imprimante, Epson lance ReadyPrint Flex, un système de livraison d’encre par abonnement. À chaque fois que le niveau d’encre est bas, Epson est alerté et vous fait parvenir automatiquement la ou les cartouches d’encre dont vous avez besoin. Cet abonnement fonctionne avec les imprimantes Epson Expression Home et WorkForce compatibles, à savoir celles qui peuvent surveiller le niveau d’encre afin de déterminer la fréquence d’envoi.

Epson ReadyPrint Flex se décline d’ailleurs en cinq versions : 30, 50, 100, 300 et 500 pages par mois. Des abonnements dont le prix évolue entre 1,99 euro par mois et 18,99 euros mensuels. Cela vous permet également de gérer précisément votre consommation de papier puisque vous savez à l’avance le nombre d’impressions auquel vous pouvez prétendre chaque mois.

Car oui, le service Epson ReadyPrint Flex compte, via votre imprimante connectée, le nombre de pages que vous sortez mensuellement (au lieu d’envoyer une quantité d’encre qui limite le nombre d’impressions).

L’avantage est que vous pouvez jongler entre les différentes formules en fonction de vos besoins d’impression. Mieux, si vous n’utilisez que 70 pages sur l’abonnement 100 pages par exemple, vous pouvez transférer les pages restantes sur les deux mois suivants de votre abonnement. De même, si vous avez besoin d’imprimer une ou deux pages supplémentaires à votre quota, pas besoin de foncer vers la formule supérieure (et donc plus chère) puisque chaque feuille est facturée 10 centimes supplémentaires.

Epson ReadyPrint EcoTank, la plus complète avec imprimante intégrée

La solution Epson ReadyPrint EcoTank va plus loin que la formule ReadyPrint Flex puisqu’elle vous épargne la recherche d’une imprimante compatible avec le service. En effet, Epson vous fournit une machine EcoTank à réservoirs d’encre, en plus de la livraison régulière de bouteilles d’encre.

Pour profiter de service, et en plus de l’abonnement, il faut donc s’acquitter d’un versement initial d’un montant minimum de 79,99 euros. Plusieurs imprimantes sont disponibles, à savoir : une EcoTank ET-2750U multifonction, une EcoTank ET-4750U multifonction avec chargeur de documents et une EcoTank ET-M1170U monochrome (pour les impressions en noir et blanc). Il s’agit d’une véritable offre clé en main.

Pour le reste, l’engagement fonctionne comme pour ReadyPrint Flex. Vous pouvez choisir entre trois quantités d’impressions : 300 et 500 pages par mois ou un nombre illimité. Le coût de l’abonnement oscille entre 6,99 euros et 14,99 euros mensuels en fonction du nombre d’impressions.

Les abonnements ReadyPrint Flex et ReadyPrint EcoTank sont sans engagement, ce qui vous laisse une véritable souplesse quant à la gestion de votre souscription. Cela dit, si vous interrompez votre abonnement ReadyPrint EcoTank, vous devrez restituer l’imprimante dans son emballage d’origine.