L’avenir de l’USB-C est là, il se nomme USB4 2.0

Après le Thunderbolt, Display Port, Power Delivery, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2×2, USB4... voici l'USB4 2.0. On vous explique ce que ça va changer.

L’USB Type-C, cela semble simple, mais ça ne l’est pas. C’est un connecteur qui transporte de l’énergie et des données avec une multitude de normes différentes (Thunderbolt, Display Port, Power Delivery, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2×2, USB4…). Les choses vont encore évoluer.

L’organisation responsable, l’USB Implementers Forum (USB-IF), a officiellement publié la documentation de l’USB4 version 2.0. Cette annonce arrive quelques semaines après celle du Thunderbolt 5. Les nouvelles normes USB et l’interface Thunderbolt vont de pair. Comme le précise Numerama, on ne parle pas d’USB5. Pourtant, la nomenclature aurait pu évoluer dans ce sens.

La version 2.0 de l’USB4 est désormais officielle

Comme annoncé en septembre dernier, la norme USB4 version 2.0 va permettre de tirer parti des câbles USB-C 40 Gbps existants pour atteindre une vitesse deux fois supérieure, jusqu’à 80 Gbps bidirectionnel. Cette faculté est permise par « l’utilisation d’une nouvelle architecture de couche physique basée sur le codage du signal PAM3 », développe l’USB-IF. L’USB-IF a cependant opté pour une nomenclature conservatrice, alors qu’ils auraient pu l’appeler USB5.

Les anciens câbles marcheront, mais il y aura aussi des câbles dédiés à l’USB4 à 80 Gbit/s. L’USB4 v2 est livré avec une « mise à jour des protocoles de données et d’affichage pour mieux utiliser l’augmentation de la bande passante disponible ». Il est aussi indiqué, dans des circonstances très spécifiques, que le débit peut atteindre 120 Gbit/s. Par ailleurs, l’USB4 v2 s’aligne sur les récentes mises à jour du DisplayPort 2.1 et PCI Express 4. Liées à l’USB4, les spécifications de l’USB Type-C (connectique) et de Power Delivery (charge rapide) ont aussi été actualisées.

Pour aller plus loin

USB 4 2.0 : plus de vitesse et un nom encore plus confus pour l’USB

L’USB-C a un long chemin à parcourir, l’USB4 2.0 n’arrivera pas avant 2024. Pour le moment, on parle surtout d’USB 3.x.

https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.