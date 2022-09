Thunderbolt 5 : une première démo pour la nouvelle interface à 80 Gb/s d’Intel

On se perd entre les différentes normes, cette fois-ci on parle de la norme universelle Thunderbolt. Intel prépare la cinquième génération.

Il convient peut-être de rappeler ce qu’est le Thunderbolt à la base. Créée par Intel et Apple, il s’agit d’une connectique multiprotocole très performante et qui permet de chaîner les périphériques. En résumé, vous pouvez tout brancher dessus, cette connectique est censée vous fournir les meilleures performances si vous utilisez un accessoire et un câble compatibles. Elle peut charger un ordinateur portable et délivrer des données vidéo à un écran externe.

L’USB4 2.0 et le Thunderbolt 5, deux normes étroitement liées

Intel officialise donc désormais le Thunderbolt 5 avec le même débit de données. Après avoir récemment annoncé USB4 2.0 avec 80 Gbit/s. Les nouvelles normes USB et l’interface Thunderbolt vont de pair, ce qui n’est pas seulement illustré par la connectique USB-C partagée.

Intel shows off Thunderbolt 80 Gbps #inteltechtour pic.twitter.com/z5AXZkKc1d — 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) September 13, 2022

Notons cependant que le nom Thunderbolt 5 n’a pas été évoquée lors de la démonstration réalisé à l’Intel Development Center (IDC). Pour le moment, cette technologie ne possède pas de nom officiel.

Comme on l’expliquait plus haut, l’USB4 et le Thunderbolt sont maintenant étroitement liées et Thunderbolt n’est plus seulement la propriété d’Intel ou d’Apple. Les licences ont été remises à l’USB-IF, tous les fabricants peuvent utiliser Thunderbolt gratuitement.

Il nous manque encore de nombreux détails pour comparer le Thunderbolt 5 et le Thunderbolt 4. Toutefois, on a désormais confirmation d’un doublement de la bande passante maximale de 40 Gbit/s à 80 Gbit/s. La description de la nouvelle technologie montre également que la connexion USB-C moderne continuera d’être utilisée et que la modulation d’impulsion-amplitude PAM-3 devrait être utilisée.

On ne sait toujours pas quand la nouvelle génération Thunderbolt sera introduite. Par contre, la mise à jour vers USB4 2.0 avec 80 Gbit/s devrait être achevée cette année.

