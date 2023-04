Cherry XTRFY : la marque gaming du roi du contacteur présentée en grande pompe

Leader sur le marché du contacteur, notamment à destination des joueurs, l'Allemand Cherry profite du rachat de la société XTRFY pour s'attaquer enfin plus directement au marché des claviers gaming.

En décembre 2022, la société allemande Cherry annonçait une acquisition d’importance, XTRFY. Non que la société suédoise soit un acteur incontournable du périphérique gaming, mais plutôt que cet achat confirmait la volonté manifeste de Cherry de se diversifier et de toucher plus directement un secteur qu’il ne faisait qu’effleurer au travers de partenariats réguliers. Exit donc les claviers Corsair bénéficiant de la primeur des nouveaux contacteurs de la marque. Exit aussi la discrétion affichée de Cherry qui préférait laisser ses nombreux complices tirer la couverture à eux.

C’est donc à Cologne, à proximité de ses propres terres, que Cherry a officialisé non le rachat de XTRFY, mais plutôt la mise sur le marché de la première gamme effectivement baptisée Cherry XTRFY, symbole de l’unification des forces et l’une et de l’autre des deux marques. Au travers d’un événement à mi-chemin entre la keynote et le show eSport, Cherry XTRFY a tenu à présenter les tenants et les aboutissants de ce rachat avant d’évoquer les trois premiers claviers de la marque et, surtout, de nous laisser les approcher alors que deux équipes eSport s’affrontaient sur League of Legends afin d’illustrer la qualité des nouveaux produits.

Source : Nerces Source : Nerces Source : Nerces Source : Nerces

Cherry MX 8.2 TKL Wireless

Largement mis en avant par Cherry, le MX 8.2 TKL Wireless est sans doute ce que l’on pourrait appeler le fer-de-lance de la nouvelle gamme Cherry XTRFY. Il s’agit d’un modèle plutôt compact qui, comme son nom l’indique, se passe du pavé numérique, une tendance forte sur le marché du clavier gaming. Il intègre bien sûr les contacteurs de la marque allemande qui nous laisse le choix entre des Cherry MX Black, Blue, Brown, Red et Silent Red. Bien entendu, N-key rollover et anti-ghosting sont de la partie, de même que la triple-connexion filaire, Bluetooth et RF 2,4 GHz. Cherry insiste également sur la présence de quelques fonctionnalités gaming comme le verrouillage des touches Windows et la présence d’une touche d’accès rapide au logiciel de configuration de la marque.

Esthétiquement parlant, le MX 8.2 TKL Wireless est une réussite avec deux coloris (blanc ou noir) et un style frameless qui donne l’impression que les touches flottent au-dessus du châssis. Le rétroéclairage est intéressant, d’autant que de nombreux réglages sont gérables directement via des raccourcis clavier, sans passer donc par l’application Cherry. Modèle un peu luxueux comme son tarif de 212 euros le laisse supposer, le MX 8.2 TKL Wiress a le bon goût d’être vendu avec une boîte métallique de transport. Très classe.

Source : Nerces Source : Nerces Source : Nerces

Notre avis sur le Cherry MX 8.2 TKL Wireless

De base, nous avons été un peu surpris de voir Cherry XTRFY attaquer le marché gaming avec un produit aussi onéreux. Force est de constater cependant que la qualité de fabrication est au rendez-vous, alors que les contacteurs Cherry MX Red (montés sur notre modèle de test) sont absolument impeccables. Ils répondent merveilleusement bien et puisqu’il s’agit de contacteurs linéaires, il n’est pas question d’entendre ce cliquetis assez désagréable. De plus, même une frappe franche n’entraîne aucun effet « tac » lorsque la keycap vient taper sur le cadre du contacteur.

Le rétroéclairage se fait sur l’ensemble de la touche et il est possible d’en régler l’intensité pour plus de confort. La triple-connexion est un atout de poids alors que le Bluetooth peut être associé à trois appareils à la fois et que le sans-fil 2,4 GHz de Cherry promet des parties avec une latence de moins de 1 ms. Un regret toutefois : un seul niveau d’inclinaison pour les pieds et aucun repose-poignets n’est prévu.

Cherry MX-LP 2.1 Compact Wireless

Le format TKL est encore trop imposant ? Cherry XTRFY un prévu un modèle toujours plus compact, le MX-LP 2.1 Compact Wireless. Le sigle LP est là pour low profile, le clavier étant conçu autour de contacteurs Cherry MX Low Profile Speed. Il s’agit de proposer des contacteurs de très faible hauteur. Ils sont évidemment associés à des keycaps toutes fines pour que la hauteur totale du clavier soit bien inférieure à celle des claviers traditionnels (environ -35 %) : un argument qui a d’abord concerné les claviers dits de bureautique, mais le gain de vitesse sert aujourd’hui le marché gaming, Cherry évoquant ainsi un retour des touches 40 % plus rapide que sur un clavier mécanique classique. Forcément, si les touches reviennent plus vite, le joueur est plus réactif.

S’il ne dispose que d’un seul set de contacteurs, le MX-LP 2.1 Compact Wireless est disponible en deux coloris au choix (blanc ou noir) avec, à chaque fois, quelques touches de couleur différente pour lui donner un style à nulle autre pareil. Le clavier intègre bien sûr la triple connectivité évoquée précédemment (filaire, Bluetooth et RF 2,4 GHz) alors que malgré le nombre franchement réduit de touches (68, c’est un modèle dit « 65 % »), de très nombreuses fonctions sont accessibles directement depuis les raccourcis clavier. Il est à noter qu’en l’absence de pieds classiques, Cherry a disposé de petits patins que l’on peut démonter et retourner pour changer plus subtilement la hauteur et l’inclinaison du clavier. Bien vu.

Source : Nerces Source : Nerces Source : Nerces

Notre avis sur le Cherry MX-LP 2.1 Compact Wireless

S’il faudra évidemment tester la chose sur la durée, notre premier contact avec le MX-LP 2.1 Compact Wireless aura été excellent. La faible hauteur des touches et le retour très rapide des contacteurs MX Low Profil Speed ne sont pas de vains mots, nous avons bel et bien eu une sensation de légèreté au moment de la saisie de quelques textes « d’essai », mais aussi lors d’une petite session de jeu sur League of Legends.

L’aspect esthétique du produit ne sera pas forcément du goût de tous, mais les touches de couleur ne sont pas si extravagantes que ça. Enfin, la légèreté du clavier est très agréable alors que toutes les fonctionnalités essentielles d’un modèle gaming sont au rendez-vous (N-key rollover, anti-ghosting, verrouillage des touches Windows).

Cherry MX 3.0S Wireless

Si Cherry présente le MX 3.0S Wireless comme un nouveau produit, la marque ne cherche pas à nous faire prendre des vessies pour des lanternes et indique bien « nouveau en Occident ». En Chine, où l’Allemand vend des claviers gaming depuis bien des années déjà, le produit est non seulement disponible, mais remporte aussi un certain succès. C’est d’ailleurs ce qui a incité Cherry à le distribuer sur le Vieux continent. Il s’agit d’un modèle de taille standard – avec son pavé numérique donc – qui dispose toujours des fonctionnalités essentielles mises en avant par Cherry XTRFY à savoir la technologie sans-fil avec LLM pour low latency mode ou mode de latence faible. Là encore, Cherry met en avant un temps de réponse inférieur à 1 ms.

Comme avec les deux précédents modèles, Cherry distribue deux versions de son clavier selon que le coloris retenu soit le blanc ou le noir. En revanche, esthétiquement parlant, nous sommes en présence de quelque chose de beaucoup plus sobre que le MX-LP 2.1 Compact Wireless. Côté contacteurs, nous sommes dans du plus classique aussi avec la sortie de quatre déclinaisons du clavier selon que l’on adopte les MX Black, Blue, Brown ou Red. Notons qu’il ne semble pas devoir exister de version en MX Silent Red.

Source : Nerces Source : Nerces Source : Nerces

Notre avis sur le Cherry MX 3.0S Wireless

Des quelques minutes passées sur le clavier – le temps nous était compté – il ne semble toutefois pas que la différence entre des MX Red et des MX Silent Red puisse être très importante. Le contacteur linéaire est déjà plutôt discret et le gros des « nuisances sonores » venait surtout du léger effet d’écho que l’on remarque lors d’une saisie assez franche : la keycap tape contre le contacteur/le châssis et cela peut avoir tendance à raisonner. Rien de dramatique néanmoins.

Le MX 3.0S Wireless est plus convenu que ses deux compères, mais il n’a pas à rougir de la comparaison et le fonctionnement sans-fil parait toujours exempt de tout reproche. Nous avons bien apprécié le touché des keycaps, même s’il ne semble pas question d’employer du plastique PBS hélas. Notons enfin la présence de petits pieds que l’on peut visser sous le clavier : un étrange choix alors que le MX 8.2 TKL Wireless adopte de plus classiques – et plus pratiques – pieds inclinables.

Sauf changement de dernière minute, ces trois claviers seront disponibles à compter du 5 mai prochain. Ils sont cependant d’ores et déjà en précommande sur le site de Cherry XTRFY : le MX-LP2.1 Compact Wireless est à plus ou moins 142 euros tandis que le MX 8.2 TKL Wireless se négocie 212 euros.

Enfin, le MP 3.0S Wireless ne bénéficie pour l’heure que d’un tarif en dollars (189,06 dollars), mais il devrait être autour des 180 euros si l’on s’en tient à la politique générale de Cherry. Bien sûr, le catalogue Cherry XTRFY est amené à rapidement s’étoffer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.