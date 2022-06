Photoshop sur le Web bientôt gratuit pour tous

Accessible depuis octobre aux abonnés Adobe, la version Web de Photoshop passerait bientôt au modèle freemium... non sans quelques concessions.

En sus des nouveautés annoncées pour Lightroom ce mardi, Adobe s’est également étendu sur le cas de Photoshop sur le Web, la version pour navigateur de son célèbre logiciel de création et de retouche. Dans les colonnes de The Verge, la vice-présidente de l’imagerie numérique chez Adobe, Maria Yap, détaille les plans de l’entreprise pour cette version très particulière.

Démocratiser Photoshop

À l’heure qu’il est, Photoshop pour le Web manque franchement d’intérêt. Accessible uniquement aux abonnés, et donc à celles et ceux qui disposent déjà de la version complète du logiciel, il peut éventuellement dépanner en cas d’impossibilité d’accéder à son poste de travail habituel. La version actuelle du logiciel est avant tout pensée comme un outil collaboratif simplifié, permettant aux artistes de recevoir un retour rapide sur leur travail.

« Nous voulons rendre Photoshop plus abordable et le simplifier pour que davantage de personnes puissent essayer le produit » motive Maria Yap chez The Verge. Dont acte : Adobe teste actuellement une version gratuite de Photoshop pour le Web au Canada, où un panel d’utilisateurs et d’utilisatrices accèdent sans payer à l’outil, simplement en créant un compte Adobe.

Attention, Adobe parle explicitement de modèle « freemium ». Comprendre que, pour accéder à certaines fonctionnalités avancées, il faudra passer à la caisse. Toutefois, l’éditeur estime que ce qui est accessible gratuitement correspond aux fonctions principales de Photoshop et que cette version devrait donc suffire aux débutants ou aux personnes souhaitant avant tout essayer l’outil avant de payer.

« Je veux que Photoshop aille à la rencontre des utilisateurs là où ils se trouvent. Vous n’avez pas besoin d’une machine puissante pour vous mettre à Photoshop », ajoute Yap pour appuyer la démarche d’accessibilité de l’entreprise.

De nouvelles fonctionnalités mises en œuvre

En attendant d’en savoir plus sur le déploiement international de Photoshop pour le Web en version freemium, Adobe continue d’améliorer son outil.

Hier, l’éditeur a annoncé l’arrivée des fonctionnalités Courbes, Affiner les bords, Dodge and Burn et Convertir en objets dynamiques. Diverses améliorations des performances ont aussi été faites, et Photoshop pour le Web est désormais disponible depuis un navigateur mobile (uniquement pour visualiser un projet ou le commenter). Dans un souci d’accessibilité toujours, diverses ressources pour apprendre à utiliser le logiciel ont aussi fait leur apparition dans le logiciel — comme sur la version PC.

Enfin, puisque l’on parle de la version desktop de Photoshop, cette dernière sera mise à jour d’ici la fin de semaine pour accueillir un nouveau « Neural Filter » qui, grâce à l’IA, pourra recoloriser et restaurer une vieille photo.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.