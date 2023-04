Il est plus facile que jamais d’intégrer des sous-titres à vos vidéos

Adobe a dévoilé ce jeudi des nouveautés pour ses différents programmes liés à la vidéo, qu'il s'agisse de Premiere Pro, d'After Effects ou de Frame.io.

À l’occasion du salon NAB qui ouvrira ses portes ce week-end à Las Vegas, Adobe a dévoilé ce jeudi plusieurs nouveautés liées à ses logiciels orientés vers la vidéo, qu’il s’agisse de Premiere Pro, d’After Effects ou de Frame.io.

Pour rappel, le NAB est un salon organisé chaque année qui s’oriente avant tout vers les professionnels de la vidéo. Néanmoins, les nouveautés proposées par Adobe et dévoilées à l’occasion du salon sont accessibles pour tous les utilisateurs de ses différents logiciels.

Une transcription automatique comme base de montage sur Premiere Pro

Du côté du logiciel de montage vidéo Premiere Pro, Adobe a dévoilé plusieurs nouveautés particulièrement intéressantes. L’idée pour l’éditeur a été de développer une fonctionnalité déjà disponible en version bêta : la transcription automatique. Concrètement, en se basant sur la transcription automatique des phrases prononcées dans la vidéo, Adobe Premiere Pro va permettre aux monteurs de revoir drastiquement leur façon d’éditer les séquences.

Ainsi, en sélectionnant une phrase de la transcription et en la faisant glisser vers la timeline, les monteurs vont pouvoir n’ajouter que la partie de la vidéo durant laquelle cette phrase est prononcée. La transcription va également afficher les silences — indiqués « […] » — et permettre ainsi de les supprimer plus rapidement de la séquence finale. Par ailleurs, si la séquence vidéo s’adapte en fonction des éléments supprimés dans la transcription, c’est également le cas dans l’autre sens, avec une transcription qui s’adapte à la volée en fonction des éléments supprimés dans le flux vidéo.

Autre nouveauté mise en avant par Adobe : les sous-titres automatiques. Là aussi, l’idée est de se baser sur la transcription textuelle pour ajouter automatiquement des sous-titres à la séquences, simplement en cliquant sur le bouton « créer une piste de sous-titres ». Ces fonctions sont par ailleurs basées sur l’IA Adobe Sensei, en local, et ne nécessitent donc pas un accès à Internet.

Une stabilité accrue pour Premiere Pro

En dehors des fonctions liées à la transcription, Adobe affirme avoir particulièrement été à l’écoute des monteurs pour les améliorations apportées à Premiere Pro. Critique récurrente contre Adobe, la stabilité de Premiere Pro a été améliorée, affirme l’éditeur. Le logiciel va pouvoir sauvegarder automatiquement les projets et propose davantage d’accélérations GPU afin de proposer « la version la plus stable à ce jour » de Premiere Pro. Une manière pour l’entreprise de tenter de freiner les sirènes toujours plus pressantes de logiciels concurrents comme DaVinci Resolve.

Dernière nouveauté mise en avant par Adobe pour Premiere Pro, une meilleure gestion des séquences à haute plage dynamique, qu’il s’agisse de fichiers LOG (Sony S-log, Canon C-log, Panasonic V-log) ou de séquences vidéo en HDR capturées sur smartphone. Désormais, ces séquences pourront être adaptées automatiquement à la plage dynamique d’une séquence en SDR sans avoir à manuellement déboucher les ombres et réduire l’exposition dans les hautes lumière. Cette adaptation automatique permettra de se passer de LUTs, mais elle sera cependant proposée en option. Par défaut, les utilisateurs devront toujours calibrer individuellement les séquences HDR.

Concernant les animations, Adobe a également annoncé quelques nouveautés à venir pour After Effects. C’est notamment le cas du nouveau panneau de propriétés qui va permettre de modifier rapidement une des propriétés de l’objet sélectionné, sans avoir à parcourir les différents calques. Ce panneau va par ailleurs s’adapter automatiquement au type d’objet sélectionné pour vous proposer uniquement les réglages les plus pertinents — par exemple la police, la couleur ou la taille sur du texte.

Le partage direct des photos grâce à Frame.io

Enfin, Adobe a annoncé une nouveauté de taille pour son service Frame.io. Pour rappel, cette entreprise, rachetée en août 2021 par Adobe, permet de mettre directement en ligne, depuis la caméra, des séquences filmées. De quoi les rendre instantanément disponibles dans le cloud et accessibles dans Premiere Pro pour les monteurs.

Jusqu’à présent, le service « camera to cloud » de Frame.io se limitait cependant aux séquences vidéo. Désormais, il va également permettre un fonctionnement similaire pour les photos… du moins pour celles prises avec un Fujifilm X-H2 ou un Fujifilm X-H2S. Rappelons que ces deux appareils photo proposaient déjà la mise en ligne des vidéos vers le cloud. Désormais ce sera également le cas pour les photos, y compris au format Fujifilm RAW. Camera to Cloud va également supporter les fichiers .psd (Photoshop), .ai (Illustrator) et .indd (InDesign).

Par ailleurs, toujours à propos de la photo et de Frame.io, Adobe a annoncé que la fonctionnalité « camera to cloud » était désormais intégrée nativement sur… Capture One. Alors qu’on aurait pu s’attendre à une intégration à Photoshop ou Lightroom, les deux logiciels d’Adobe, l’éditeur annonce que l’un des ses principaux concurrents a été plus rapide à adopter les API ouvertes de Frame.io.

Ces différentes nouveautés seront disponibles pour les utilisateurs de Premiere Pro, After Effects et Frame.io dans les prochains mois.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).