Attention, le prix de vos abonnements Photoshop et Lightroom va augmenter l’an prochain

Adobe a annoncé une refonte de sa politique tarifaire qui entrera en vigueur le mois prochain. Outre une augmentation des prix, l’éditeur de Photoshop passera désormais à des formules avec engagement d’un an.

Adobe Photoshop // Source : Montage Frandroid

C’est une hausse de prix substantielle pour ses offres qu’a annoncé Adobe en fin de semaine dernière. Dans un article publié sur son blog, l’éditeur de Photoshop indique en effet que les tarifs de ses abonnements Creative Cloud pour la photo allaient augmenter à compter de l’année prochaine.

Désormais, la plupart des offres exigeront de s’engager au moins sur un an, avec potentiellement une hausse de tarif en cas de paiement mensuel pour les nouveaux utilisateurs :

Ancien prix Nouveau prix Évolution Creative Cloud Photo (20 Go) paiement mensuel 11,99 euros / mois 11,99 euros / mois pour les anciens abonnés,

18,14 euros / mois pour les nouveaux abonnés 0 % à +51 % Creative Cloud Photo (20 Go) paiement annuel 143 euros / an 143 euros / an 0 % Creative Cloud Photo (1 To) mensuel 23,99 euros / mois 23,99 euros / mois 0 % Creative Cloud Photo (1 To) avec engagement d’un an 23,99 euros / mois 23,99 euros / mois 0 % Lightroom (1 To) paiement mensuel 11,99 euros / mois 11,99 euros / mois pour les anciens abonnés

14,62 euros / mois pour les nouveaux abonnés +22 % Lightroom (1 To) paiement annuel 143 euros / an 143 euros / an 0 %

Dans le détail, Adobe décide de passer d’un abonnement mensuel à un abonnement avec un engagement d’un an. C’est le cas notamment pour la formule de base incluant Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic et 20 Go de stockage.

Pour aller plus loin

Nos trois meilleurs presets Lightroom et comment créer vos propres presets

Fonctionnalités maximales, prix minimal 4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intégré et des serveurs parmi les plus rapides du marché : c’est Noël chez Surfshark ! L’abonnement à ce VPN est à seulement 1,99 € /mois !

Cette offre, probablement la plus intéressante jusqu’à présent sur la grille tarifaire d’Adobe, va connaître plusieurs changements. D’abord, les nouveaux utilisateurs n’auront d’autre choix que de s’engager sur un an en payant 143 euros en une fois.

Ensuite, les clients actuels qui payaient jusqu’à présent leur forfait tous les mois passeront nécessairement sur un engagement d’un an à 143 euros — tout en pouvant conserver le paiement mensuel de 11,99 euros. Les nouveaux clients devront quant à eux passer à une offre plus élevée pour profiter du paiement mensuel, à 18,14 euros par mois avec engagement d’un an.

Si l’offre avec 1 To de stockage ne change pas, c’est cependant le cas du forfait incluant uniquement Adobe Lightroom et Adobe Lightroom Classic (sans Photoshop). Le paiement mensuel sans engagement passe en effet de 11,99 à 14,62 euros par mois.

Une hausse de prix expliquée par les nouveautés d’Adobe

Adobe justifie ces nouveaux prix par les nombreuses nouveautés intégrées à ses différents logiciels :

Depuis plus d’une dizaine d’années, nous proposons des innovations dans Lightroom et Photoshop en développant des centaines de fonctionnalités pour les photographes de tous niveaux. Aujourd’hui, nous annonçons une mise à jour de nos formules d’abonnement pour la photo qui reflètent la valeur de ce que nos applications apportent.

Pour les clients existants, mieux vaudra donc passer par l’offre avec engagement d’un an et paiement mensuel, qui permettra de profiter d’un tarif inchangé. Les nouveaux clients ont quant à eux tout intérêt à souscrire à cette offre avant que les changements ne soient mis en place.

Cette nouvelle politique tarifaire d’Adobe entrera en vigueur à compter du 15 janvier 2025 pour les nouveaux abonnés, ou au moment de leur renouvellement pour les utilisateurs actuels.