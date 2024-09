Mieux qu’un drone, cette tout petite caméra vous filme à 360° avec une qualité époustouflante

Pour immortaliser des moments clés, des paysages à couper le souffle ou ses performances sportives, rien ne vaut une bonne caméra d’action. La marque Insta360 bouscule justement le marché avec son innovante Insta360 X4, capable de filmer comme un pro à 360°.

Les créateurs de contenus le savent bien, capturer ses performances sportives requiert du matériel de pointe et un compère pour le manier. Spécialisée dans les caméras d’action, la marque Insta360 permet aux adeptes de sport extrême de s’affranchir de cette seconde contrainte.

Pour autant, pas question de perdre en qualité d’image. Dotées d’une fiche technique musclée, et récemment dopées à l’IA via l’application Insta360, les caméras X4 et X3 promettent un rendu professionnel, même aux moins technophiles. Toutes deux profitent d’ailleurs jusqu’au 10 septembre d’une belle offre de rentrée :

la caméra Insta360 X4 est à 559,99 euros avec une gourde et une perche à selfies offertes ;

la caméra Insta360 X3 est à 399,99 euros au lieu de 539,99 euros avec une gourde et une perche à selfies offertes.

Insta360 X4 : une caméra robuste 8K, capable de vous suivre partout

Pour ne manquer aucun moment fort, Insta360 a lancé en avril dernier sa caméra d’action X4. Plus petite et tout aussi légère qu’un smartphone (203 g seulement), la X4 rassemble ce qui se fait de mieux en la matière.

Mais ne vous fiez pas à son format mini, car celle-ci s’avère des plus robustes. Une fois bardée de ses protège-objectifs amovibles, cette caméra est capable de braver le froid jusqu’à -20°C, la poussière et même l’eau (immersion possible jusqu’à 10 mètres). Sportif ou amoureux de la nature, vous êtes servi.

La caméra Insta360 X4 bénéficie d’une résistance à toute épreuve, pour se filmer à 360° et sans contrainte // Source : Insta360

Et les options de prises de vue ne manquent pas. Être la star à l’écran ou filmer en caméra embarquée, vous avez le choix. La marque a en effet prévu quatre modes différents pour combler tous les besoins :

un mode 360° pour filmer une scène sous tous les angles (jusqu’en 8K à 30 ips) ;

un mode mono-objectif pour tourner à la première personne avec, au choix, une vue grand-angle (jusqu’en 4K à 60 ips) ou à ultra grand-angle avec un champ de vision de 170° (jusqu’en 4K à 30 ips) ;

un mode Me pour rester en continu au centre de l’image (jusqu’en 4K à 30 ips) ;

un mode photo à 360° avec une définition de 72 mégapixels.

Dans tous les cas, l’image est stabilisée numériquement grâce à la technologie FlowState, avec un verrouillage de l’horizon possible. Elle ressort donc droite, nette et fluide en toutes circonstances. Et pas question de dénaturer le rendu avec la perche à selfies, Insta360 ayant prévu un effet pour la rendre totalement invisible à l’image.

Pour des vidéos réussies à la fois sur le plan visuel et audio, Insta360 a doté sa caméra X4 d’une fonctionnalité de réduction active du bruit du vent.

Vous n’avez donc pas à prévoir de longues retouches sonores en post-production. Mieux, vous pouvez diriger l’enregistrement audio vers une personne ou un point précis.

Une caméra aussi pratique que performante

Tout au long de l’enregistrement, vous pouvez découvrir le rendu final sur son écran tactile de 2,5 pouces, protégé par un verre Corning Gorilla. Envie de tenter une autre prise ou de tester un nouveau mode ? Sa belle autonomie de 135 minutes ne devrait pas être un frein à votre créativité.

Pour capturer à 360°, cette caméra d’action dispose de deux lentilles à très haute définition, une à l’avant et une à l’arrière // Source: Insta360

Considérée comme l’une des caméras d’action les plus abouties du marché, la Insta360 X4 est actuellement disponible à 559,99 euros avec une perche à selfies offertes et une gourde.

Des fonctionnalités boostées à l’IA pour vous faciliter encore plus la vie

Inutile d’être un monteur aguerri pour obtenir un rendu de qualité avec la caméra Insta360 X4. La marque vient de l’enrichir de nouvelles fonctionnalités pratiques, accessibles directement depuis l’application Insta360 (disponible sur Android et iOS).

Inutile de chercher le bon emplacement pour l’appareil et risquer de passer à côté d’un moment fort. Avec le mode 360°, vous pouvez décider en post-production de recadrer la vidéo et même de cumuler les angles de vue pour donner encore plus d’intensité à votre film.

À l’appui de l’application Insta360, la X4 fait le plein de nouvelles fonctionnalités dédiées à sublimer les rendus vidéo // Source : Insta360

Pour ces moments où vous ne pouvez vous passer de la perche à selfie, l’application se charge de la rendre invisible. Comme si un drone avait capturé la séquence. D’autres nouveautés font également leur entrée comme :

la reconnaissance de scènes (sport d’hiver, voyage, plongée…) pour obtenir automatiquement en post-production un recadrage optimal de votre vidéo, ainsi que des suggestions musicales ;

le « Bullet Time » en 5,7K à 120 ips et son effet ralenti ;

le « TimeShift 8K » destiné à contrôler la vitesse de certaines séquences ;

le « Timelapse 11K » pour accélérer les vidéos de très longue durée

l’effet « Motion ND » chargé d’apporter un flou de mouvement.

Pour les créateurs de contenu et les professionnels habitués à monter leurs vidéos, Insta360 a prévu en complément des outils de retouche encore plus précis, ainsi qu’un plugin Adobe Premiere Pro.

Ces nouveautés ne sont pas réservées à la seule Insta360 X4. Les modèles antérieurs comme la X3, la X2 et la RS les prennent aussi en charge.

Insta360 X3 : un excellent rapport qualité-prix

Lancée en 2022, l’Insta360 X3 est toujours une excellente action-cam. Et pour cause, sa fiche technique est toujours attractive et son prix abordable.

Comme la Insta360 X4, la X3 fait preuve d’une grande résistance // Source : Insta360

Affichée jusqu’au 10 septembre à 399,99 euros au lieu de 539,99 euros avec une perche à selfies et une gourde offertes, ce modèle partage avec la X4 des atouts phares comme une conception ultra-légère de 180 g, une robustesse à toute épreuve (sous l’eau comme par grand froid), ainsi qu’une caméra à très haute définition.

La X3 est effectivement capable de photographier en 72 mégapixels et de filmer à 360° jusqu’en 5,7K à raison de 30 images par seconde, avec un rendu HDR. Comme toutes les nouvelles fonctionnalités de retouche en post-production sont de mise sur cette version, rien ne manque à l’appel.

Et ce n’est pas en matière d’autonomie que le bât blesse, la caméra Insta360 X3 pouvant filmer durant 81 minutes avec une charge complète.