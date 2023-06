Concours photo : votez pour votre cliché favori sur le thème du soleil

Frandroid lance un nouveau concours photo bimensuel. Pour ce premier concours, vous avez six jours pour voter pour votre photo favorite sur le thème du soleil.

La semaine dernière, nous inaugurions le premier concours photo de Frandroid. Un concours qui aura désormais lieu toutes les deux semaines avec un nouveau thème imposé. Durant sept jours, vous avez pu nous envoyer vos propositions de photo sur le thème du soleil et, avec une quarantaine de candidatures, autant dire que la sélection n’a pas été simple. Après de longs débats et des hésitations, nous avons finalement sélectionné les photos de Vincent, Jules, Alexandre et Julien.

Photo de Vincent : bateau

Un coucher de soleil en août 2022 au-dessus de la Méditerranée à Marseille.

Photo de Vincent, capturée au Google Pixel 6 Pro

Photo de Jules : plage

J’ai découvert Frandroid il y a maintenant un an et demi lorsque j’ai voulu changer de smartphone et suis depuis un passionné de la tech. J’ai actuellement un Pixel 6a que j’ai acheté en suivant vos conseils et j’en suis extrêmement content. Je l’ai en effet pris, car la photographie est une de mes passions, même si je ne suis pas un professionnel. C’est pour cela que j’ai décidé de participer à votre concours photo sur le thème du Soleil. La photographie n’a pas été prise par mon Pixel, puisqu’elle est assez ancienne.

Photo de Jules, capturée au

Photo d’Alexandre : statue

Voyage au Vietnam. Si on observe bien la photo avec grande attention, on remarque que le soleil est en effet présent sur cette dernière. Il se trouve que la main est en réalité celle d’un utilisateur de l’Apple Vision Pro en train de faire défiler un menu.

Photo d’Alexandre, capturée au Google Pixel 7 Pro

Photo de Julien : canyon

Je vous partage ce cliché, pris à Antelope Canyon mi-mai 2023, avec le Samsung Z Fold 4. Le soleil perçait à travers le canyon.

Photo de Julien, capturée au Samsung Galaxy Z Fold 4

À vos votes :

Maintenant que les présentations sont faites, libre à vous de voter pour la photo qui, parmi les quatre, vous plait le plus, que ce soit pour son cadrage, ses lumières, sa composition, sa créativité ou tout simplement ce qu’elle vous inspire. Vous avez jusqu’au mardi 20 juin à midi pour sélectionner la photo qui vous plait le plus dans le sondage ci-dessous.

Chargement Quelle photo sur le thème du soleil vous plait le plus ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Photo de Vincent (bateau)

Photo de Jules (plage)

Photo d'Alexandre (statue)

Photo de Julien (canyon)

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).