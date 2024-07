Cet appareil photo est conçu et assemblé en France : un plein format avec la technologie Leica à moitié prix

Qui a dit que les Français ne savaient pas faire de bons appareils photo ? Avec le lancement du Pixii Max, la petite entreprise française Pixii vient bousculer les géants de la photographie, Leica en tête.

Eh oui, vous ne rêvez pas ! Un constructeur français vient de lancer un appareil photo qui fait trembler les plus grands noms de la photographie (on exagère un peu trop). Ce dernier est entièrement conçu et assemblé à Besançon.

Le Pixii Max débarque sur le marché avec des arguments de taille : un capteur plein format, un télémètre et une compatibilité avec les objectifs Leica. De quoi faire pâlir les puristes et intriguer les curieux.

Un capteur qui voit grand

Commençons par le cœur de la bête : son capteur. Le Pixii Max fait le grand saut vers le format 24×36, avec un capteur plein format de 24,5 mégapixels.

C’est une sacrée évolution par rapport à son prédécesseur qui se contentait d’un capteur APS-C (vous savez, ces capteurs plus petits qu’on trouve dans beaucoup d’appareils grand public).

Mais la vraie cerise sur le gâteau, c’est le mode RAW monochrome. Pour les non-initiés, le RAW c’est un peu comme le négatif à l’époque de l’argentique : un fichier qui contient toutes les données brutes capturées par le capteur. Et en monochrome, ça veut dire que vous pouvez tirer le meilleur du noir et blanc, avec une qualité d’image exceptionnelle. Les amateurs de photo artistique devrait se régaler.

Un mariage franco-allemand qui fait des étincelles

Ici, Pixii fait un pied de nez à la concurrence en proposant une monture Leica M. En clair, vous pouvez utiliser les mêmes objectifs que sur un Leica M11, qui coûte… deux fois plus cher.

Le viseur du Pixii Max n’est pas en reste. Il affiche des cadres pour les objectifs 28 mm, 35 mm et 50 mm. C’est pratique, mais on peut regretter l’absence des cadres pour les focales plus longues (75 mm, 90 mm et 135 mm) qu’on trouve chez Leica. Petit bémol donc, mais pas rédhibitoire.

Et accrochez-vous bien : le Pixii Max n’a pas d’autofocus. Ni d’écran. Oui, vous avez bien lu ! À l’heure où nos smartphones ou les derniers hybrides nous proposent 150 modes de prise de vue automatiques, Pixii fait le choix radical du retour à l’essentiel.

La mise au point se fait manuellement, grâce au télémètre. Pour les néophytes, il faut imaginer une sorte de viseur dans lequel vous alignez deux images pour obtenir la netteté parfaite. C’est old school, mais diablement efficace une fois qu’on a pris le coup de main.

Quant à l’absence d’écran, elle peut sembler déroutante. Mais Pixii a pensé à tout : une application smartphone vous permet de visualiser vos clichés. C’est un choix courageux qui pousse à se concentrer sur la prise de vue plutôt que sur la vérification compulsive de chaque photo.

Le prix de l’excellence

Parlons peu, parlons bien : le Pixii Max n’est pas donné. Comptez 3 999 euros pour le modèle de base avec 32 Go de stockage, et 4 249 euros pour la version 128 Go. Et ça, c’est hors TVA !

C’est cher, très cher même. Mais quand on compare au Leica M11 qui frôle les 9 000 euros, on se dit que finalement, le Pixii Max pourrait bien être une affaire pour les photographes exigeants qui rêvaient d’un télémètre plein format sans hypothéquer leur maison.