L’appareil photo volant de Snapchat se vend mieux que prévu, mais peut-être pas pour les bonnes raisons

Le nouvel appareil photo volant de Snap annoncé lors du Snap Partner Summit se vendrait plus vite que prévu. Ce drone embarquant une caméra à son bord et lancé le 28 avril affiche déjà des délais d'attente de 15 à 16 semaines sur son site, la faute semble-t-il à une mauvaise anticipation de l'entreprise californienne.

Les ventes de Pixy semblent décoller de manière inattendue pour Snap. Après le lancement ce 26 avril au prix de 249 euros, les acheteurs de ce nouveau produit de la firme de Santa Monica se sont vus informés de l’arrivée de délais de livraison plus longs que prévu.

À qui la faute ? Et bien selon les dires de son propre directeur Evan Spiegel, l’entreprise californienne n’aurait tout simplement pas prévu assez de drones par rapport à la demande pour le lancement de son produit.

Estimated shipment in 15-16 weeks for the Pixy drone, per Snap’s website

“Honestly, in hindsight, we probably should have made more,” Evan Spiegel told me before the launch https://t.co/7ePpWWUimA https://t.co/ACON9SlJ2A

— Alex Heath (@alexeheath) May 4, 2022