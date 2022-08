Le Pixy, c’est déjà fini ? Snapchat ne lui donnerait pas de successeur

Selon le Wall Street Journal, Snapchat ne développera pas un Pixy de seconde génération. Cette annonce intervient quatre mois après le lancement de son petit drone, qui s’apparentait visiblement plus à un coup d’essai qu’autre chose.

Fin avril, Snapchat nous avait tous pris de court en révélant un produit totalement inattendu au Snap Partner Summit : le Pixy, un petit drone conçu pour immortaliser en photos et vidéos vos tribulations quotidiennes. Nous l’avions à l’époque rapidement testé et apprécié pour ses différents modes de vol, la facilité d’utilisation ou le partage multi-supports.

En revanche, nous avons été déçus par sa très faible autonomie, sa fragilité et son prix un poil élevé. Mais surtout, une véritable question sur l’intérêt même d’un tel produit se posait aussi. Dans tous les cas, Snapchat ne semble pas avoir été totalement convaincu et considère son Pixy probablement comme un coup d’essai.

Pas de deuxième génération

Car selon le Wall Street Journal, l’entreprise américaine aurait tout bonnement mis un terme au développement de la gamme Pixy. Autrement dit, aucune seconde génération du drone ne sortirait. La nouvelle aurait été annoncée lors d’une session questions/réponses organisée avec les employés de la société et animée par le PDG en personne, Evan Spiegel.

À l’heure d’écrire ces lignes, le Pixy est encore disponible à l’achat au prix de 274,99 euros – alors qu’il était commercialisé 239,99 euros à ses débuts. La question étant : combien de temps lui reste-t-elle avant de disparaître de l’offre ? Snapchat pourrait tout bonnement l’écouler jusqu’à épuisement des stocks avant de le retirer de son site.

Une plus faible croissance

Dans une interview accordée à The Verge en avril dernier, Evan Spiegel avait laissé entendre le contraire en cas d’adoption du Pixy. Avait notamment été évoquée une seconde génération, mais à condition que les utilisateurs aiment le produit. Visiblement, le lancement du drone n’a pas eu l’effet escompté.

Cette décision intervient qui plus est dans un contexte financier délicat. Comme le rappelle Engadget, Snapchat a enregistré sa plus faible croissance trimestrielle en juillet : son action a chuté de 40 %. Le rythme des recrutements devrait lui aussi ralentir. Il s’agit donc pour le groupe de contrôler ses dépenses et ses projets.

