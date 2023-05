Fini le silence radio, la nouvelle démonstration du Tesla Bot est encourageante

Lors de l'événement Cyber Roundup 2023, Tesla a mis à profit l'occasion pour démontrer les avancées réalisées sur le Tesla Bot.

Suite à son Cyber Roundup 2023, la conférence annuelle des actionnaires de Tesla, Elon Musk a évoqué beaucoup de choses. On a pu entrevoir la silhouette d’un nouveau véhicule, il a aussi déclaré que Tesla commencera à tester la publicité traditionnelle.

Tesla en a profité aussi pour publier une vidéo mettant en scène la dernière version du Tesla Bot, le robot humanoïde qui pourrait un jour être déployé aux côtés de ses ouvriers d’usine, ou peut-être même les remplacer totalement.

Elon Musk, PDG de Tesla, avait annoncé en 2021 que l’entreprise travaillait sur ce robot, avec pour objectif de « supprimer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses ». La dernière fois que nous avions eu des nouvelles, c’était en octobre de l’année dernière, lorsque Tesla avait dévoilé un prototype. Depuis lors, c’est le silence radio, du moins jusqu’à mardi dernier.

Pas encore fluide dans ses mouvements

Dans la vidéo de mardi, le Tesla Bot semble en bonne forme, bien qu’il marche encore comme s’il avait coincé un câble dans le dos. Pas de panique, il ne s’agit pas d’une hernie discale mais plutôt d’une petite difficulté à se déplacer de manière fluide.

La vidéo de 65 secondes montre le robot dans divers environnements, notamment un bureau et une usine où l’on peut voir un ouvrier humain travaillant sur l’assemblage du très attendu Cybertruck électrique de Tesla.

Nous assistons également à une démonstration du contrôle du couple moteur du robot, qui comprend sa capacité à ne pas écraser un œuf quand il semble vraiment qu’il va le faire. Grâce à ses caméras embarquées et à une panoplie de capteurs, le robot bipède est également capable d’explorer un environnement et de le mémoriser, ce qui le prépare idéalement pour travailler dans une zone désignée.

Un FSD embarqué

Bien sûr, le Tesla Bot dispose également d’une certaine intelligence artificielle, et la vidéo montre comment il est entraîné dans ce domaine à l’aide de l’input humain. D’ailleurs, le FSD des voitures Tesla sera le même que celui embarqué dans ce robot.

La partie la plus impressionnante de la vidéo est celle où le Tesla Bot manipule divers objets avec ses mains robotiques, une tâche notoirement difficile pour les robots à accomplir avec succès et une compétence essentielle si le Tesla Bot doit être utilisé de manière significative un jour.

Pour l’instant, le robot manque de polyvalence pour des choses comme les sauts périlleux – une compétence que le spécialiste des robots avancés, Boston Dynamics, a intégrée dans l’un de ses propres robots impressionnants. Mais, soyons honnêtes, combien d’ouvriers d’usine avez-vous vus faire des acrobaties en assemblant une voiture ? Apparemment, le Tesla Bot ne sera pas cantonné aux usines de Tesla.

Le potentiel du Tesla Bot est indéniable. Il représente une avancée technologique majeure et une nouvelle étape dans la vision d’Elon Musk pour un futur plus automatisé. Pourtant, il reste du chemin à parcourir avant que nous ne voyions ce robot humanoïde travailler aux côtés d’humains dans les usines de Tesla.

L’entreprise a clairement fait d’énormes progrès depuis la présentation du prototype en 2022. Aujourd’hui, nous voyons un robot plus sophistiqué, capable de manipuler des objets avec une dextérité et de mémoriser son environnement. Cependant, il reste des défis à relever. Comme le note Musk lui-même, le Full Self-Driving (FSD) n’est pas encore au point. De même, bien que le Tesla Bot ait fait des progrès significatifs, il est évident qu’il lui manque encore la polyvalence et la fluidité des mouvements.

Pour l’instant, les ouvriers d’usine de Tesla peuvent respirer. Le Tesla Bot n’est pas encore prêt à enfiler son bleu de travail et à saisir une clé à molette. Mais les choses changent rapidement dans le monde de la technologie et de l’automatisation. Qui sait ce que nous réserve l’avenir ? Peut-être qu’un jour, nous nous demanderons comment nous avons pu nous passer de l’aide des robots dans notre vie quotidienne.

