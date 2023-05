Tesla dévoile une esquisse de sa prochaine voiture électrique

La silhouette d'un futur modèle électrique de Tesla a été dévoilée lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise, suscitant un grand intérêt et une multitude de spéculations. Elon Musk, le PDG de Tesla, a révélé que ce véhicule n'était pas simplement en cours de conception, mais était déjà en phase de construction.

Une silhouette mystérieuse

Bien qu’Elon Musk ait précisé que l’assemblée n’était pas le lieu approprié pour annoncer un nouveau produit, il a tout de même décidé de donner un avant-goût de la prochaine voiture de Tesla. Durant sa présentation, Elon Musk a évoqué deux nouveaux véhicules sur lesquels Tesla travaille actuellement et qui n’ont pas encore été dévoilés. Alors que le PDG discutait de ces projets, Tesla a montré cette silhouette, que l’on pense être celle de son prochain véhicule.

Il est à noter qu’Elon Musk a ajouté que ce véhicule n’était pas en cours de « conception », mais qu’il était en train d’être « fabriqué ». Il n’est pas tout à fait clair ce qu’il entend par là. Habituellement, le PDG utilise ce langage pour parler de production, mais cela pourrait signifier la « construction » d’un prototype. Quoi qu’il en soit, l’image présentée est une représentation graphique et non une photo obscurcie.

Cette annonce suscite de nombreuses spéculations sur la nature de ce véhicule, sur ses caractéristiques techniques et sur la date à laquelle il pourrait être présenté au public. Bien que Tesla n’ait pas encore fourni de détails supplémentaires, il est déjà question de nouveaux véhicules depuis quelques temps.

Qu’est-ce qu’il se trouve sous le drap blanc ?

En avril, Tesla a mis en ligne son Master Plan, Part 3. L’occasion de donner de nombreux détails sur la lutte contre le réchauffement climatique. Mais aussi sur ses prochains véhicules électriques. Les Tesla Model 2 et Tesla Robovan seraient de la partie, mais il est aussi possible qu’un bus fasse son apparition. À n’en pas douter, il est question de la Tesla Model 2, la voiture électrique compacte à 25 000 dollars.

Il est donc fort probable que la silhouette présentée corresponde au nouveau « Model 2 », quel que soit le nom qu’il portera finalement, le modèle plus compact que Tesla a précédemment annoncé. Une autre hypothèse tout aussi plausible serait qu’il s’agit du restylage du Model 3, également prévu selon certaines rumeurs. Chacun de ces scénarios serait cohérent avec la stratégie actuelle de Tesla, qui vise à diversifier son offre et à toucher un public plus large avec un modèle plus abordable, tout en continuant à améliorer et à actualiser ses modèles existants, réduire les coûts de fabrication, pour rester compétitif.

