RED : jusqu’à 150 euros de réduction pour les meilleurs smartphones Xiaomi

À un mois de la rentrée, il n’est pas trop tôt pour changer de smartphone et avoir le temps de bien le prendre en main avant le retour au bureau (ou sur les bancs de l’école). D’autant que RED lance une vague de promotions sur plusieurs téléphones Xiaomi, dont l’excellent Xiaomi Mi 11i.

Cela fait une semaine que les soldes estivales sont terminées. Cela n’empêche pas RED de jouer les prolongations en cassant de nouveau les prix sur sa boutique en ligne.

Que vous ayez un forfait mobile RED ou non, l’opérateur vous permet de profiter de belles réductions sur de nombreux appareils Xiaomi comme le Mi 11 Lite ou le Redmi Note 10 5G. Des promotions qui peuvent monter jusqu’à 150 euros comme dans le cas du Xiaomi Mi 11i .

Le Xiaomi Mi 11i à 499 euros au lieu de 649 euros

Le design du Xiaomi Mi 11i a le mérite d’être soigné, avec un dos en verre Gorilla Glass 5 affublé d’un module photo qui ne déséquilibre pas trop l’appareil. Celui-ci offre une grande polyvalence photo au Xiaomi Mi 11, à l’aide notamment d’une caméra principale de 108 mégapixels. Les images capturées sont superbes, avec un niveau de détails élevé et une colorimétrie fidèle.

La dalle du Xiaomi Mi 11i s’appuie sur la technologie AMOLED et offre une diagonale de 6,67 pouces. La définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) profite non seulement d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais également du support du HDR10+. La fiche technique du Xiaomi Mi 11i est impressionnante pour ce segment tarifaire. Il embarque le très performant Snapdragon 888, un processeur moins énergivore que la génération précédente et compatible avec la 5G. Sans oublier qu’il est extrêmement puissant. Il n’a aucune peine à encaisser les tâches les plus gourmandes sans le moindre ralentissement, d’autant plus lorsqu’il est couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’autonomie n’est pas en reste puisque le Xiaomi Mi 11i tient une journée complète, même avec le mode 120 Hz, grâce à sa batterie de 4 250 mAh. Celle-ci est compatible avec la charge rapide 33 W ce qui lui permet de charger en moins d’une heure.

Jusqu’au 9 août prochain, le Xiaomi Mi 11i profite d’une réduction immédiate de 150 euros sur la boutique en ligne de RED. Durant ce court laps de temps, son prix passe à 499 euros au lieu de 649 euros.

Le Xiaomi Mi 11 Lite à 329 euros au lieu de 369 euros

Version allégée du Mi 11 classique, le Xiaomi Mi 11 Lite opte pour un écran plat AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement qui atteint les 90 Hz. La définition, elle, est de 2 400 x 1 080 pixels. Au dos, on déniche trois capteurs, avec notamment une caméra principale de 64 mégapixels plus que performante.

Le Xiaomi Mi 11 Lite remplace le Snapdragon 888 par un Snapdragon 732G. L’expérience utilisateur est fluide, quel que soit l’usage. Il est secondé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Enfin, une batterie de 4250 mAh, compatible avec la charge rapide de 33 W, s’occupe de l’autonomie du smartphone. Celle-ci culmine à une journée complète avec un usage normal.

Dans le cadre des ses promos, RED fait tomber le prix du Xiaomi Mi 11 Lite à 329 euros, contre 369 euros habituellement, soit une réduction de 40 euros.

Le Redmi Note 10 5G à 199 euros au lieu de 209 euros

Le design du Redmi Note 10 a beau ressembler fortement à celui du Redmi Note 9, une différence majeure est à noter au niveau de l’écran. La technologie Super AMOLED fait son arrivée avec une dalle de 6,64 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Un véritable bond en avant au niveau de la qualité d’affichage puisque le taux de contraste, la colorimétrie et la luminosité sont très bien calibrés.

Sous le capot se glisse une puce Snapdragon 678, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La navigation quotidienne et les tâches basiques ne posent aucun problème quant à la fluidité du smartphone. La batterie de 5 000 mAh permet au téléphone de profiter d’une journée et demie d’endurance avant de nécessiter une recharge. Sans oublier que le Redmi Note 10 5G est compatible avec la charge rapide 33W.

Enfin, la dimension photo repose sur un module triple capteur fort d’une caméra principale de 48 mégapixels. Si le Redmi Note 10 5G a du mal à rivaliser avec les smartphones haut de gamme sur ce secteur, il offre néanmoins une polyvalence photo correcte, quelle que soit la situation.

Déjà très accessible pour un téléphone aussi équilibré, le Redmi Note 10 5G chute sous la barre des 200 euros puisqu’il est désormais proposé à 199 euros au lieu de 209 euros.

Le Redmi Note 9 à 159 euros au lieu de 219 euros

Si le Redmi Note 9 est un smartphone d’entrée de gamme, il n’en est pas moins investi d’une mission : offrir une expérience utilisateur solide à toutes et tous. Pour ce faire, il mise sur un processeur MediaTek Helios G85, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une association largement suffisante pour faire tourner de façon fluide les applications basiques.

Au niveau de l’écran, on profite d’une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) sur une dalle de 6,53 pouces aux bordures fines. Le dos du téléphone est en plastique texturé, ce qui le rend agréable à utiliser au quotidien. La photographie n’est pas en reste, avec une caméra principale de 48 mégapixels dans un module triple capteur. Malgré son segment tarifaire, le Redmi Note 9 offre une bonne polyvalence dans le type de clichés.

La batterie de 5 020 mAh assure une endurance monstrueuse, qui permet au Redmi Note 9 de tenir plusieurs jours sans réclamer le chargeur.

Avec une réduction immédiate de 60 euros, le Redmi Note 9 gagne un argument de plus en faveur de son excellent rapport qualité-prix. Il tombe ainsi à 159 euros au lieu de 219 euros sur la boutique de RED.