Voici comment fonctionne la caméra sous l’écran du nouveau Xiaomi Mix 4

Voilà, le Xiaomi Mix 4 est officialisé ! Il intègre une nouvelle technologie nommée CUP ou Camera Under Panel. Comme chez Oppo et ZTE, il s'agit d'un condensé de technologies qui utilisent à la fois le matériel et le logiciel.

Le Xiaomi Mix 4 vient d’être officialisé, comme prévu, il affiche une une fiche technique très intéressante. Mais l’un des points qui a suscité le plus d’intérêt, de notre part, est la camra frontale sous l’écran. Même s’il existe déjà des modèles de smartphones qui utilisent cette technologie (chez ZTE et Oppo), jusqu’à présent, les résultats n’ont pas été très probants.

Après, Oppo et ZTE qui ont annoncé de gros progrès sur cette technologie, Xiaomi commercialise également son premier smartphone équipé d’une telle technologie. Le constructeur chinois travaillait déjà dessus depuis l’année dernière.

Comment fonctionne la technologie CUP ?

Le nouveau Xiaomi Mix 4 intègre la technologie CUP ou Camera Under Panel. Cela permet de cacher la caméra frontale sous l’écran, sans affecter — théoriquement — la qualité des photos ou des vidéos capturées. En fait, la firme chinoise s’assure que les images conservent leurs vraies couleurs et détails. Comme chez Oppo, cela nécessite que le logiciel et le matériel du téléphone fonctionnent ensemble.

Sur le papier, la technologie de Xiaomi a les mêmes caractéristiques que les technologies de ZTE et Oppo : cette technologie CUP est capable de maintenir un affichage avec une résolution de 400 pixels par pouce au niveau de la zone de la caméra frontale sous l’écran. Elle se charge de faire correspondre le détail des couleurs et de la luminosité. L’objectif est que le capteur 20 mégapixels passe complètement inaperçu à l’œil nu.

Selon Xiaomi, un point clé est la technologie des pixels micro-diamants. Cela permet à la caméra Xiaomi Mix 4 de réduire la taille des pixels, tout en augmentant simultanément leur luminosité. De plus, la conception sur-mesure des circuits augmente la transparence de l’écran dans la zone de la caméra, tandis que les circuits transparents sous-pixels minimisent la diffraction de la lumière avec des motifs d’ondes uniques. Le tout est accompagné d’un câblage à base d’oxyde d’ indium et d’étain (ITO), qui fonctionne avec des algorithmes de traitement d’images pour corriger les erreurs de diffraction de la lumière.

Nous sommes curieux d’observer ce que donne cette intégration de la caméra sous l’écran. Il est fort probable que cette technologie soit présente sur de plus en plus de smartphones dans les prochains mois.