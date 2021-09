L’iPhone 13 est déjà à 1 € (+8 €/mois) avec un forfait Sensation de Bouygues Telecom

Les iPhone 13 sont enfin disponibles à la vente, et Bouygues Telecom profite de l'occasion pour vous proposer une offre avantageuse. En souscrivant à un forfait Sensation 5G avec Avantages Smartphone, ces nouveaux iPhone 13 profitent d'un tarif réduit ainsi que d'un paiement échelonné sur plusieurs mois.

Présentés en grande pompe le 14 septembre dernier, les nouveaux iPhone sont enfin disponibles à l’achat. Comme l’année dernière, Apple a présenté 4 nouveaux modèles. Cette nouvelle gamme qui ressemble esthétiquement à la précédente apporte bon nombre de nouveautés, notamment sur le volet de la photographie, où Apple semble avoir concentré l’essentiel de ses efforts.

Ces quatre nouveaux iPhone sont d’ores et déjà disponibles à l’achat chez Bouygues Telecom. L’avantage, c’est que l’opérateur vous permet d’avoir un prix d’achat attractif ainsi qu’un échelonnement de paiement sur 24 mois en accompagnement d’un forfait Sensation 5G de Bouygues Telecom. Mais ce n’est pas tout, puisque Bouygues Telecom propose également une offre de remboursement et un bonus de reprise de votre ancien smartphone pour faire diminuer davantage le prix de l’appareil.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini : les incontournables pour la plupart des utilisateurs

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini vous disent quelque chose ? C’est normal, ils reprennent le châssis des appareils de l’année dernière, à deux exceptions près. La première, c’est que la taille de l’encoche est réduite, afin de profiter d’une plus grande surface d’écran. La seconde se trouve dans l’agencement des capteurs photo arrière. Ils sont cette fois placés en diagonale, et il y a une bonne raison à cela. Les iPhone 13 sont en effet équipés du Sensor Shift, à savoir une stabilisation optique de l’image. Cette technologie, combinée aux plus grands capteurs des iPhone 13, permet de capturer plus de lumière. Les photos réalisées sont ainsi plus nettes, plus détaillées et disposent naturellement d’une meilleure qualité en cas de faible luminosité.

Nouvelle année oblige, les iPhone 13 profitent également d’un tout nouveau processeur : l’Apple A15 Bionic. Il est logiquement plus puissant que son prédécesseur, mais il profite aussi d’optimisations plus poussées. Il est par exemple moins énergivore et offre aux nouveaux iPhone 13 une meilleure endurance. Apple annonce entre 1,5 et 2,5 heures d’autonomie supplémentaire pour les iPhone 13 mini et iPhone 13, en comparaison avec les iPhone 12.

Les iPhone 13 et 13 mini sont d’ores et déjà disponibles chez Bouygues Telecom, et à des prix d’achat avantageux.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max : cap sur la photo et la vidéo

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max bénéficient eux aussi de leurs lots de nouveautés. La principale se trouve au niveau de l’écran, puisque les dalles OLED profitent cette année de la technologie ProMotion. Derrière ce nom se trouve en fait un écran 120 Hz avec un taux de rafraîchissement variable. C’est une première sur un iPhone, et cela devrait décupler l’impression de fluidité d’iOS.

Les autres nouveautés se concentrent sur le bloc photo des iPhone 13 Pro. Les trois capteurs photo profitent d’une meilleure ouverture, et logiquement de meilleures performances en basse lumière. Le capteur avec objectif ultra grand-angle permet de profiter d’un mode macro, tandis que le téléobjectif parvient à délivrer un zoom optique x3. Enfin, ces deux terminaux bénéficient d’une fonction qui ravira les professionnels de l’image : le ProRes. Il s’agit d’un codec qui permet aux iPhone 13 Pro de capturer des vidéos dans un format optimisé pour la postproduction.

Les iPhone 13 Pro sont également plus endurants que leurs prédécesseurs. Apple affirme que ces deux nouveaux iPhone profitent d’une autonomie supérieure de 1,5 ou 2,5 heures selon les modèles. La technologie MagSafe est aussi de la partie. Grâce à elle, profitez d’une recharge sans fil rapide, mais aussi d’une panoplie d’accessoires que vous pouvez accrocher au dos de votre téléphone grâce à l’aimant intégré.

Les iPhone 13 et 13 Pro Max sont aussi disponibles dès aujourd’hui chez Bouygues Telecom.

Que contiennent les forfaits Sensation avec Avantages Smartphone

Pour profiter d’un échelonnement du paiement et d’un tarif préférentiel sur les nouveaux iPhone 13, il suffit de souscrire aux forfaits Sensation avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom. Dans le cas des iPhone 13 et 13 mini, ces avantages sont proposés avec le forfait 100 Go. Pour les modèles Pro, il s’agit du forfait 150 Go. Ce sont deux forfaits mobiles premium, compatibles 5G, et surtout très bien équipés. Voici ce qu’ils contiennent chaque mois :

100 ou 150 Go de données à utiliser en France

Appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse

80 ou 100 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse

Une 2e carte SIM internet pour un second appareil (tablette, montre, etc.)

Le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 100 Go est affiché à 27,99 euros par mois la première année, puis 42,99 euros avec un engagement de 24 mois.

Le forfait Sensation avec Avantages Smartphone 150 Go est affiché à 33,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de 24 mois.

Et si vous êtes déjà client Bbox, sachez que vous pourrez bénéficier d’une réduction de 6 euros par mois sur votre abonnement mobile.