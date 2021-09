iPhone 13, Samsung Galaxy S20 FE… RED by SFR fait chuter les prix pour les French Days

Pour les French Days, RED n’y va pas avec le dos de la cuillère et propose une sélection de smartphones à prix cassés. Ne tardez cependant pas profiter de ces offres, car elles ne durent que quelques jours. Et le 27 septembre, elles auront toutes pris fin. Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous avons concocté une sélection des meilleures promotions. Pas de spoil, mais l'iPhone 13 est de la partie.

Quatre jours en tout et pour tout. Du 24 septembre 7h du matin au 27 septembre à minuit, RED lance une série de promotions alléchantes sur une sélection de smartphones. Et il y en a littéralement pour tous les goûts : Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G, Redmi 9T, ou encore Xiaomi Mi 11 Lite. Une offre efficace et complète pour tous les budgets.

L’iPhone 13 passe de 899 à 859 €

À peine sorti, l’iPhone 13 est déjà en promotion chez RED. Une aubaine pour tous ceux qui hésitent encore à craquer pour le dernier-né de la firme de Cupertino.

Équipé d’un très bel écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, le nouvel iPhone 13 est également très résistant et à l’épreuve des plus maladroits grâce à son revêtement en verre (Ceramic Shield). Il se complète à l’arrière d’un dos en verre et d’un très bon double capteur de deux fois 12 mégapixels (un grand-angle et un ultra grand-angle).

Apple a encore une fois mis le paquet sur la photo et offre une palette d’outils de prise de vue plus qu’intéressante. On notera notamment l’amélioration de la sensibilité des capteurs et la présence d’une stabilisation optique (pratique pour les images ou vidéos prises en pleine action). Parmi les options logicielles, on salue la présence d’un mode cinématique, parfait pour faire le point de manière fluide d’un sujet à l’autre.

Côté performances, on retrouve une puce A15 Bionic signée Apple (la plus puissante à ce jour), 128 Go minimum de mémoire de stockage, et d’une bonne autonomie pouvant aller jusqu’à 75 heures de lecture audio.

En ce moment, l’iPhone 13 bénéficie de 40 euros de réduction chez RED et passe ainsi à 859 €.

Le Samsung Galaxy S20 FE 4G passe à 479 € (et la version 5G chute à 579 €)

Avec ce smartphone, Samsung n’a fait aucune concession ou presque par rapport au Galaxy S20.

Le Samsung Galaxy S20 FE bénéficie en effet d’une belle dalle Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. Une fréquence idéale pour une navigation fluide, mais surtout pour le jeu mobile. Cette fluidité est aussi assurée par la présence d’un très bon processeur Exynos 990 pour la version 4G et d’un Snapdragon 865 pour la version 5G.

Pour compléter le tout, les Samsung Galaxy S20 FE 4G et 5G fonctionnent avec l’interface OneUI, l’une des plus abouties et des plus efficaces qui soit sur le marché mobile.

L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 4500 mAh qui assure plus d’une journée d’utilisation, et ce, que vous choisissiez la version 4G ou 5G.

Du côté de la photo enfin, le Galaxy S20 FE dans ses deux versions dispose d’un triple module arrière. Un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Comme toujours chez Samsung, il ne faut pas se fier qu’au nombre de mégapixels, mais faire confiance au constructeur quant à l’efficacité du traitement logiciel pour assurer des clichés impeccables dans toutes les situations.

Le Galaxy S20 FE en version 4 ou 5G fera le bonheur des utilisateurs exigeants qui veulent le beurre, l’argent du beurre, sans laisser leur PEL à la crémière. Il est disponible au prix de 479 € au lieu de 519 € pour la version 4G et 579 € au lieu de 629 € pour la version 5G.

Pendant les French days, le Samsung Galaxy S20FE 4G bénéficie de 40 € de remise et passe ainsi à 479 €. Le Galaxy S20 FE 5G s’offre quant à lui 50 € de remise et chute à 579 €.

Le Xiaomi Mi 11 Lite passe de 369 € à 329 €

La très belle force de ce Xiaomi Mi 11 Lite est de proposer une fiche technique somme toute assez complète pour un tarif très doux. À moins de 330 euros, ce smartphone milieu de gamme peut se targuer de posséder un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour le streaming vidéo ou les jeux peu gourmands.

C’est d’ailleurs une puce Snapdragon 732 G, conçue pour le gaming, qui vient équiper ce mobile. On note également que ce smartphone est équipé de MIUI 12 et d’Android 11, dernières versions en date du système d’exploitation de l’interface du constructeur.

L’autonomie enfin est très à la hauteur puisque le Xiaomi Mi 11 Lite est équipé d’une batterie de 4250 mAh et de la charge rapide 33W. Pour passer de zéro à 100 % de batterie, il vous faudra en effet à peine plus d’une heure.

Le Xiaomi Mi 11 lite est en promotion chez RED et est disponible au prix de 329 €. Un mobile qui devrait séduire ceux qui souhaitent, pour un tarif inférieur à 330 euros, un mobile polyvalent et efficace.

Le Xiaomi Mi 11i 5G passe de 649 à 599 € grâce à RED

Version plus abordable du Xiaomi Mi 11, le Mi 11i 5G offre une fiche technique quasi irréprochable pour son prix.

Et l’on commence par un bel écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces avec un calibrage proche de la perfection. À cela on ajoute un Snapdragon 888, le meilleur SoC dans sa catégorie. Une puce qui permet d’effectuer toutes les tâches sans latence, de l’envoi d’un simple message à une partie de Fortnite un peu intense.

Ce Xiaomi Mi 11i tire également son épingle du jeu niveau photographie grâce à un très bon capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et un objectif macro de 5 mégapixels. Les modes créatifs sont évidemment au rendez-vous avec notamment le mode Super Moon, ou encore rafale.

Côté batterie enfin, il faut compter sur 4520 mAh, une autonomie efficace et une charge rapide 30W qui assure un passage de 0 à 100 % en moins d’une heure.

Le très bon Xiaomi Mi 11i est en promotion chez RED. Il bénéficie de 40 € de remise et passe ainsi à 599 €.