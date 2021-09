Wallpaper Engine bientôt sur Android pour crouler sous les fonds d’écran dynamiques

Disponible sur Windows depuis longtemps, Wallpaper Engine est sur le point de se frayer un chemin jusque sur Android. Une bonne nouvelle pour les amateurs de fonds d'écran dynamiques en mal d'animations sur leurs smartphone.

Vous aimez les fonds d’écran dynamiques sur votre console de jeu ou sur PC ? Vous pourrez bientôt en installer plus facilement sur vos appareils Android. On apprend d’Android Authority (via XDA Developers) que l’équipe derrière le logiciel Wallpaper Engine va « prochainement » déployer une application Android qui fonctionnera comme subsidiaire de celle qu’on connaît déjà sur PC.

Il sera d’ailleurs possible de mettre la main gratuitement sur cette dernière si vous possédez déjà la version PC, disponible depuis des lustres sur Steam.

Un lancement cet automne

D’après son développeur, Wallpaper Engine fera son entrée sur Android en octobre ou novembre, sans plus de précision. L’application permettra de modifier les paramètres de base de vos fonds d’écran, mais elle arrivera aussi avec un certain nombre de fonctionnalités intéressantes, comme le visualiseur audio, ou encore la possibilité de faire des transferts de fonds d’écran entre votre PC et votre smartphone.

Le support de Steam Workshop est aussi d’actualité, explique XDA Developers, qui ajoute qu’il sera possible de configurer une liste de lecture de fonds d’écrans, mais aussi de fixer une limite de FPS. Des fonctions permettant d’économiser plus finement la batterie sont également prévues, au même titre que l’import de vidéos et de GIF directement dans l’application.

Wallpaper Engine prépare son arrivée sur d’autres plateformes

Tout aussi intéressant, l’équipe à l’origine de Wallpaper Engine a indiqué que « le travail effectué pour prendre en charge Android profitera également aux potentiels futurs portages vers d’autres plateformes ». Comprenez que l’application devrait par la suite arriver sur d’autres écosystèmes prenant en charge les fonds d’écrans animés. Reste à savoir si une mouture iOS pourrait par exemple se matérialiser.

La version Android de Wallpaper Engine sera quoi qu’il en soit disponible auprès des appareils fonctionnant sur Android 8.1 ou plus récents. Promesse est enfin faite que l’application ne contiendra de pas de publicités et ne collectera pas non plus de données personnelles.