Les nouveaux Xiaomi 11T et 11T Pro sont disponibles au meilleur prix avec un forfait 5G SFR

Dévoilés mi-septembre, les deux nouveaux modèles de la gamme Xiaomi 11 sont désormais disponibles à la vente. Chez SFR par exemple, qui a décidé de frapper un grand coup en proposant ces nouveaux 11T et 11T Pro à partir de 1 euro (+ 5€/mois) seulement, à condition de souscrire au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone.

Pour la rentrée, Xiaomi s’est fendu de deux nouvelles entrées dans sa gamme, qui perdent le traditionnel Mi accolé à tous les smartphones de la marque. Avec ses 11T et 11T Pro, le constructeur chinois entend bien continuer sur la ligne qu’il a déjà établie par le passé : proposer des smartphones élégants, avec des fiches techniques tournées vers l’excellence, à une fraction du prix de leurs équivalents premium.

Le Xiaomi 11T Pro est disponible chez SFR pour 49 euros et un loyer de 8 euros par mois pendant 24 mois. Afin d’obtenir ce tarif, vous devrez cumuler une ODR de 50 euros, ainsi qu’un abonnement de deux ans au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone proposé par l’opérateur.

Pour obtenir le Xiaomi 11T au meilleur prix, vous devrez commencer par souscrire au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone proposé par SFR. Vous pourrez ensuite profiter d’une ODR de 50 euros vous permettant de faire tomber le prix à 1 euro.

En complément, et jusqu’au 11 octobre, Xiaomi offre également une trottinette Mi Electric Scooter Essential d’une valeur de 299 euros aux premiers acheteurs. Cette offre est réservée aux 7000 premières personnes qui s’inscrivent sur ce site.

11T Pro : fluidité, puissance et autonomie pour le nouveau flagship de Xiaomi

Avec ce tout nouveau smartphone, Xiaomi tient sans doute son tout nouveau flagship. Noté 8/10 en nos colonnes, le 11T Pro est porté par une fiche technique particulièrement solide, tout en maintenant un positionnement tarifaire plus que raisonnable.

Sans surprise, c’est un Snapdragon 888 qui équipe le 11T Pro. Supporté par 8 Go de RAM, ce SoC permet au 11T Pro d’être extrêmement polyvalent, et de s’attaquer à tout type d’applications sans subir de ralentissement. Il brille en particulier sur le jeu 3D, y compris sur des titres récents et gourmands.

Pour compléter cette fiche technique déjà impressionnante, le Xiaomi 11T Pro est doté d’une dalle AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces. Compatible avec les technologies Dolby Vision et HDR10+, et disposant d’une luminosité atteignant les 1000 nits, cet écran devrait être en mesure d’afficher une image plaisante et fluide, quelles que soient les circonstances.

Côté photo, ce 11T pro devrait s’en sortir avec les honneurs. Équipé d’un triple capteur (identique à celui que l’on retrouve sur le 11T), il bénéficie des technologies One-Click AI Cinema et 9-en-1 Super Pixel afin de réaliser des photos et vidéos parfaites, y compris en basse luminosité.

Mais le véritable atout de ce Xiaomi 11T Pro reste sans conteste son autonomie. Doté d’une batterie atteignant les 5000 mAh, il est aussi compatible avec la technologie HyperCharge 120 W. De quoi passer de 0 à 100 % de batterie en 17 minutes seulement et éviter de tomber en panne sèche au moment le plus inopportun.

Le Xiaomi 11T pro est actuellement disponible chez SFR au prix de 49 euros (+8 €/mois) à partir du moment où vous souscrivez au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone et un engagement de 24 mois.

Xiaomi 11T : un excellent milieu de gamme qui brille en photo

Avec son 11T, Xiaomi nous propose un smartphone qui possède de sérieux atouts pour conquérir le segment des terminaux milieu de gamme. Pour commencer, il présente une plastique irréprochable, identique à celle de son grand frère le 1 T Pro. Il se démarque notamment des autres smartphones de sa catégorie par sa dalle AMOLED 120 Hz lui assurant une fluidité de tous les instants.

Côté technique, le Xiaomi 11T peut compter sur un SoC Dimensity 1200-ultra, 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go selon les modèles. De quoi lui procurer suffisamment de puissance pour assurer une grande variété d’usage, que ce soit pour jouer ou consommer des contenus. D’autant que la compatibilité Dolby Atmos permet de profiter d’un son spatialisé.

Compatible avec la charge rapide 67 W du constructeur, le 11T devrait être capable de récupérer 100 % de batterie en environ 36 minutes. Une jolie performance pour ce smartphone équipé d’une grande batterie 5000 mAh.

Pensé pour la photo et la vidéo, il est équipé d’un triple capteur arrière, porté par un objectif principal de 108 mégapixels. En complément, il est épaulé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Un éventail de capteurs qui lui permet de réaliser des photos et vidéos de belle facture, avec des points de vue différents.

En prenant un engagement de 24 mois au forfait SFR 5G 120 Go avec Bonus Smartphone, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel sur le Xiaomi 11T. En effet, son prix tombe à 1 euro (+ 5 €/mois).

Le forfait SFR 5G 120 Go en bref

Forfait premium par excellence en raison de ses prestations avantageuses, le forfait SFR 5G 120 Go avec Bonus Smartphone permet aussi d’obtenir les derniers mobiles du moment à un tarif extrêmement intéressant. Chaque mois il propose :

120 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM.

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

En optant pour l’un des forfaits avec Bonus Smartphone proposés par SFR, l’opérateur propose certains avantages liés à votre terminal. Vous pouvez bien évidemment profiter d’un tarif avantageux sur l’achat de votre smartphone, mais aussi sur sa reprise ou son renouvellement. Un service de prêt est également disponible si jamais vous êtes sujet à un vol, une panne ou un accident.

Pour obtenir les Xiaomi 11T et 11T pro au meilleur prix, il vous suffit de souscrire au forfait 5G 120 Go avec Bonus Smartphone. Ce forfait SFR avec engagement de 24 mois est actuellement disponible au tarif de 35 euros par mois la première année, puis 50 euros par mois.

Un Mi Electric Scooter Essential offert pour toute commande

Afin de célébrer le lancement du 11T et du 11T Pro en bonne et due forme, Xiaomi propose une offre de précommande pas piquée des hannetons. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 11 octobre prochain, vous pourrez en effet obtenir un Mi Electric Scooter Essential pour tout achat d’un Xiaomi 11T ou 11T Pro. Attention toutefois, cette offre est limitée aux 7000 premiers participants à s’inscrire sur ce site.

Simple d’accès et aisée à prendre en main, le Mi Electric Scooter est une trottinette électrique qui bénéficie de tout le savoir-faire de Xiaomi en la matière. Robuste, elle propose une conduite souple et un freinage doux qui fera des merveilles en ville.