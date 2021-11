Galaxy Z Flip3, Neo QLED, Galaxy Watch4 à prix réduits : la Samsung Week se lance en fanfare à la Fnac

Cette semaine marque le début de la Samsung Week à la Fnac. L’occasion pour le marchand de revenir sur une année riche en innovations pour le constructeur coréen à travers de nombreuses réductions et offres de remboursement. On vous explique tout !

Entre la sortie de ses téléviseurs Neo QLED et celle des Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 dans le courant du mois de septembre, autant dire que Samsung n’a pas chômé durant l’année 2021. Le constructeur coréen a en effet lancé une flopée de nouveaux produits qui ont tous, à leur manière, porté la vision novatrice de Samsung dans leur domaine respectif.

Pour célébrer cet esprit d’innovation, la Fnac a décidé de lancer la Samsung Week. Deux semaines de promotions qui se termineront le 15 novembre, permettant d’obtenir des réductions sur les derniers produits issus du catalogue Samsung. Baisses de prix, offres de remboursement et concours permettant de remporter des lots exceptionnels : on vous explique tout sur les Samsung Week de la Fnac et quelles sont les meilleures affaires à réaliser.

Les meilleures offres de la Samsung Week

Avec plus de 250 produits en promotion, cette Samsung Week regorge de bonnes affaires. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons décidé de vous présenter quelques-unes des meilleures offres que vous pourrez découvrir.

La Samsung Week : comment ça marche ?

Jusqu’au 15 novembre prochain, vous pourrez bénéficier de nombreux produits Samsung à prix réduit. Pour l’occasion, la Fnac a vu les choses en grand en proposant diverses réductions auxquelles viennent s’ajouter des offres de remboursement à valoir sur chacune des grandes familles de produits.

Quelles réductions sur les smartphones, tablettes et objets connectés ?

Voici la liste des réductions qui s’appliquent sur les smartphones, montres connectées et écouteurs pendant la Samsung Week :

Une réduction de 5 % s’applique sur le prix des smartphones Samsung éligibles ;

s’applique sur le prix des éligibles ; Une réduction de 10 % s’applique sur le prix des montres connectées Samsung éligibles ;

s’applique sur le prix des éligibles ; Une réduction de 10 % s’applique sur le prix des tablettes Samsung éligibles (Galaxy Tab S6 Lite, les Galaxy Tab S5E, les Galaxy Tab S7, S7FE et S7+) ;

s’applique sur le prix des éligibles (Galaxy Tab S6 Lite, les Galaxy Tab S5E, les Galaxy Tab S7, S7FE et S7+) ; Une réduction de 15 % s’applique sur le prix des écouteurs Samsung éligibles (Galaxy Buds+, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds2 et Galaxy Buds Pro).

Quelle réduction sur les TV et barres de son ?

Durant la Samsung Week, Samsung offre une réduction de 15 % sur tous ses téléviseurs, vidéoprojecteurs et barres de son. Sont concernés aussi bien les nouveaux téléviseurs Neo QLED de 2021, que les TV The Frame, les vidéoprojecteurs The Premiere ou les excellentes barres de son Q Series et S Series.

Quelle réduction sur les moniteurs Samsung ?

Une réduction de 25 % s’applique sur le prix des écrans de PC Samsung : cette offre de remboursement concerne les moniteurs des séries Smart Monitor M5 et Smart Monitor M7.

Comment profiter de l’offre de remboursement sur vos produits ?

Afin de profiter des différentes offres de remboursement proposées par Samsung et la Fnac, la démarche est très simple. Pour commencer, vous devez acheter un produit rentrant dans le cadre de l’offre avant le 15 novembre inclus. Toutes les modalités de l’offre, ainsi que la liste des produits éligibles est disponible en vous rendant simplement à cette adresse. Attention toutefois, car les produits proposés par les vendeurs tiers ne sont pas concernés par cette offre.

Une fois ceci fait, rendez-vous sur le site de Samsung avant le 7 décembre et créez ou connectez-vous avec votre compte afin de compléter le formulaire adéquat grâce aux divers justificatifs qui vous seront demandés (preuve d’achat, RIB, etc.).

Il ne vous restera plus alors qu’à valider votre demande et attendre la validation de votre dossier par Samsung. Vous obtiendrez ensuite votre remboursement dans un délai de trois semaines suivant la validation du dossier.

Réductions supplémentaires et concours : Samsung et la Fnac vous gâtent

Des réductions supplémentaires pour les abonnés Fnac et Fnac+

À l’occasion de cette Samsung Week, la Fnac a décidé de faire un pas supplémentaire en direction de ses clients les plus fidèles. Les abonnés Fnac et Fnac+ peuvent en effet bénéficier d’une réduction de 5 % supplémentaires sur une sélection de téléviseurs. Afin de profiter de cette ristourne, rien de bien compliqué : il vous suffit de choisir l’option de livraison “retrait en magasin” et le tour est joué.

Jouez avec Samsung pour remporter des cadeaux fabuleux

Afin de marquer le coup et célébrer dignement cette Samsung Week, la Fnac et Samsung organisent un concours permettant de remporter des lots sélectionnés parmi les dernières innovations du constructeur. L’occasion par exemple de remporter un Galaxy Z Flip3, un téléviseur Neo QLED, une tablette Galaxy Tab S7 FE ou des Galaxy Buds2.

Pour participer, il suffit d’envoyer “Samsung Innovation” par SMS (non surtaxé évidemment) au 31007. Vous saurez alors immédiatement si vous faites partie des heureux gagnants.