Xiaomi 11T Pro : le flagship qui ne dit pas son nom est à prix plancher chez Bouygues Telecom

Écran 120 Hz, charge 120 watts et Snapdragon 888 : le Xiaomi 11T Pro profite de toutes les caractéristiques des smartphones les plus haut de gamme de 2021, sauf leur prix. Pour Noël, il tombe à prix plancher chez Bouygues Telecom avec un forfait Sensation 90 Go compatible 5G.

Disponibles sur le territoire français depuis la rentrée, les Xiaomi 11T et 11T Pro s’attaquent au marché des smartphones haut de gamme à prix accessible. Ces deux appareils — surtout la version Pro — affichent des caractéristiques particulièrement musclées qui rivalisent avec des appareils vendus bien plus cher. Surtout qu’en ce moment, Bouygues Telecom applique de belles remises sur ces deux terminaux.

Le Xiaomi 11 T Pro à 1 € (+7 €/mois)

Le Xiaomi 11T Pro affiche toutes les caractéristiques des smartphones les plus haut de gamme, sauf le prix. C’est le téléphone vers lequel se tourner pour avoir une expérience flagship à un tarif abordable. D’abord, le Xiaomi 11T Pro est équipé du même processeur que les smartphones Android les plus puissants de l’année : le Snapdragon 888. Comprenez que le téléphone tourne comme une horloge, et peut lancer les jeux plus puissants sans ralentissement. Des capacités nécessaires pour tirer le meilleur parti de l’écran OLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz. Un taux de rafraîchissement qui est d’ailleurs adaptatif : l’écran affiche 120 images par seconde lorsque vous scrollez sur Twitter, et beaucoup moins lorsque vous consultez des images statiques. Cela a le grand avantage de préserver l’autonomie du smartphone. Le Xiaomi 11T Pro est en effet capable d’encaisser une journée et demie d’utilisation. Et avec la charge ultra rapide de 120 watts, passez de 0 à 100 % en 17 minutes seulement. C’est la première fois qu’une telle puissance est observée sur un smartphone commercialisé en France.

Côté photo, le Xiaomi 11T Pro est équipé d’un triple capteur, dans la configuration suivante : capteur principal (108 mégapixels), ultra grand-angle et macro. Une configuration qui offre une certaine polyvalence en situation réelle. Lorsque les conditions lumineuses sont bonnes, les photos offrent un rendu naturel et détaillé. Le mode macro vient lui ajouter une touche d’originalité en proposant des prises de vue uniques, à quelques centimètres du sujet.

Pour les fêtes de Noël, Bouygues Telecom vous permet de faire de belles économies sur le prix du Xiaomi 11T Pro. En effet, il tombe au prix plancher d’un euro, avec une mensualité de 7 euros par mois, lors de la souscription à un forfait Sensation 90 Go. Pour obtenir ce prix, vous devez entrer le code NOEL50 dans votre panier, et remplir cette offre de remboursement de 70 euros.

Le Xiaomi 11T à 1 € (sans mensualité supplémentaire)

Les Xiaomi 11T et 11T Pro ne permettent même pas de jouer au jeu des 7 différences. En réalité, seuls deux éléments distinguent ces deux appareils. Le premier est le processeur. Pour faire baisser la facture, le Xiaomi 11T se retrouve équipé d’un SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Ne vous y méprenez pas, cela reste une puce haut de gamme, délivrant des performances proches du Snapdragon 888 que l’on retrouve dans la version Pro. La seconde différence se trouve dans la vitesse de la charge rapide. Exit les 120 watts, le Xiaomi 11T dispose lui d’une charge rapide à 67 watts. Cela reste dans le haut du panier, et permet de passer de 0 à 100 % de batterie en 36 minutes selon Xiaomi.

Le Xiaomi 11T est lui aussi en promotion chez Bouygues Telecom avec un forfait Sensation de 90 Go. Il tombe en effet au prix d’un euro seulement, et sans mensualité supplémentaire. Ici aussi, c’est le code NOEL50 et l’offre de remboursement de 70 euros qui permettent d’obtenir ce prix.

Le forfait mobile Sensation 90 Go en détail

C’est le forfait Sensation 90 Go qui accompagne les offres promotionnelles sur les Xiaomi 11T et 11T Pro. Il s’agit d’un forfait premium de Bouygues Telecom, qui offre déjà une compatibilité 5G sur les zones éligibles. Voici ce qu’il comprend chaque mois :

90 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

dont 50 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom est affiché au prix de 18,99 euros par mois la première année, puis 33,99 euros avec un engagement de deux ans. Les clients Bbox profitent eux d’une remise mensuelle de 6 euros sur cette offre.