Vous ne trouverez plus d’écouteurs dans les boîtes des smartphones Xiaomi et Apple

La mesure était entrée en vigueur ces derniers jours, elle va être appliquée directement par Xiaomi et Apple.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que les fabricants de smartphones appliquent les nouvelles règles.

Pour rappel, depuis 2010, en France, les constructeurs ont l’obligation de fournir des écouteurs dans la boîte de leurs smartphones. L’idée derrière cette loi était de permettre aux utilisateurs de limiter l’exposition aux émissions radioélectriques grâce à des kits mains-libres. Cette règle a néanmoins disparu.

En 2021, une proposition de loi visant à « réduire l’empreinte environnementale du numérique en France » a été voté par le Parlement (Assemblée nationale + Sénat), nous en avions parlé concernant la taxe copie privée sur les smartphones reconditionnés. L’article 14 quater, introduit par les députés de l’Assemblée nationale après première lecture indique que les constructeurs devront assurer « la disponibilité d’écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation ». En d’autres mots : il n’est plus nécessaire de vendre un smartphone avec des écouteurs.

C’est désormais une règle appliquée chez Xiaomi (17 janvier) et bientôt chez Apple (24 janvier) sur les nouveaux smartphones vendus. Cela leur évite un suremballage lié au rajout des écouteurs qui n’étaient pas vendus comme cela sur les autres marchés. C’est également un moyen de faire quelques économies supplémentaires… évidemment.

Après le bloc d’alimentation (chargeur), on pourra dire adieux aux écouteurs aussi à compté du 17 Janvier 👀

À partir de cette date, Apple, Samsung et autres constructeurs seront en droit de ne plus les inclure. pic.twitter.com/aAkD7jdD0p

