iPhone 13 : c’est rare, son prix baisse de 170 euros chez Bouygues Telecom

Comme chaque année, Apple présente son nouvel iPhone comme le meilleur smartphone que la marque n'a jamais créé. Mais cette année, il faut dire que l'iPhone 13 est le parfait exemple de la maitrise technologique d'Apple. Pendant quelques jours seulement, son prix est en baisse avec un forfait mobile 5G de Bouygues Telecom.

Sorti à la rentrée 2021, l’iPhone 13 est encore l’un des meilleurs smartphones que l’on puisse se procurer. Apple propose ici une expérience logicielle et matérielle parfaitement maitrisée, dans un appareil qui est un plaisir à utiliser au quotidien. Pour les soldes d’hiver, Bouygues Telecom rend cette expérience plus accessible en diminuant le prix de l’iPhone 13.

Accompagné d’un forfait Sensation 5G 120 Go, l’iPhone 13 profite d’une réduction de 170 euros. Pour en tirer parti, vous devez entrer le code VF100 dans votre panier pour obtenir une remise immédiate de 100 euros, puis remplir cette ODR afin de bénéficier d’un remboursement de 70 euros. Au final, l’iPhone 13 chute au prix de 129,90 euros, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 2 ans.

L’iPhone 13 : un smartphone complet par excellence

Performances, photographie, design… Avec l’iPhone 13, Apple fait une démonstration de sa maitrise technologique. Le dernier smartphone d’Apple est un exemple de polyvalence, en affichant des caractéristiques solides à tous les niveaux.

C’est le cas des performances, puisque l’iPhone 13 est équipé de la puce pour smartphone la plus puissante du moment : l’A15 Bionic, compatible 5G. Le dernier téléphone d’Apple n’a aucun mal à lancer les applications les plus gourmandes de l’App Store, et cela devrait durer quelques années. Une longévité également permise par la politique généreuse d’Apple en termes de mise à jour. Acheter un iPhone 13, c’est la garantie d’avoir un téléphone mis à jour pendant les cinq prochaines années.

Côté photo, Apple maitrise son sujet. Si l’iPhone 13 ne multiplie pas les capteurs, ses deux caméras dorsales sont d’excellente facture. Le grand-angle et l’ultra grand-angle réalisent de très beaux clichés et les fonctionnalités logicielles rendent l’expérience plus ludique : mode cinématique, « styles » personnalisables, mode nuit, etc.

Si Apple n’a toujours pas franchi le pas du rafraichissement à 120 Hz pour l’iPhone 13, l’écran OLED embarqué est néanmoins d’une grande qualité. Comme souvent chez Apple, la calibration de la dalle est exemplaire et la luminosité maximale suffisamment élevée pour utiliser son smartphone confortablement en plein soleil. L’encoche qui ampute l’écran voit sa taille réduite cette année. Une nouveauté qui vient parfaire le design de l’iPhone, qui respire la qualité et la durabilité.

Enfin, la marque continue de faire des progrès sur l’autonomie de ses smartphones. À tel point que l’iPhone 13 figure parmi les flagships les plus endurants du marché. Il n’aura aucun mal à vous accompagner une journée complète, même avec un usage plutôt intense.

iPhone 13 : 170 euros de réduction chez Bouygues Telecom

Le nouvel iPhone ne profite que très rarement de remise promotionnelle depuis sa sortie. Bouygues Telecom propose ici une exception, jusqu’au 30 janvier seulement. Il est en effet possible d’obtenir une remise de 170 euros sur l’iPhone 13 lors de la souscription d’un forfait Sensation 120 Go. Il faut également ajouter une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans. Pour profiter de l’offre :

entrez le code VF100 dans le panier pour profiter d’une remise immédiate de 100 euros ;

dans le panier pour profiter d’une remise immédiate de 100 euros ; remplissez cette ODR pour obtenir un remboursement différé de 70 euros.

Pour accompagner l’iPhone 13, Bouygues Telecom vous propose de souscrire le forfait Sensation 120 Go. Il s’agit d’un forfait mobile généreux, qui a l’avantage de proposer une compatibilité 5G, tout comme l’iPhone 13. Il propose chaque mois :

120 Go de data (5G et 4G) utilisables en France métropolitaine ;

dont 80 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, DOM, Suisse et Andorre ;

une seconde carte SIM internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre.

Ce forfait mobile est proposé à 28,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de 24 mois.