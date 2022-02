Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra : découvrez les offres de précommandes des nouveaux smartphones Samsung chez Boulanger

Dévoilée à l’occasion du Unpacked mercredi dernier, la série Galaxy S22 est désormais disponible à la précommande. Et notamment chez Boulanger qui vous propose d’ores et déjà de jolies offres sur les S22, S22+ et S22 Ultra.

Après un long teasing riche en leaks de toutes sortes, c’est le 9 février dernier que Samsung à levé le voile sur les toutes nouvelles itérations de Galaxy S. Trois nouveaux terminaux — le S22, le S22+ et le S22 Ultra — rejoignent ainsi le catalogue de Samsung. Le constructeur coréen nous livre cette année une fournée qui ne déroge pas à ses standards. Les trois S22 se positionnent comme des terminaux premiums, aux finitions haut de gamme et à la fiche technique musclée, ce qui ne devrait étonner personne.

Si les nouveaux Samsung ne seront disponibles dans les linéaires que le 25 février (pour le S22 Ultra) et le 11 mars (pour les S22 et S22+), sachez qu’il est d’ores et déjà possible de les précommander chez Boulanger, le tout en profitant de belles offres de précommandes, entre bonus de reprise et cadeaux. On vous explique tout sans plus tarder.

Précommander la série S22 chez Boulanger :

Galaxy S22 et S22+ : les successeurs du S21 et S21+ sont arrivés

Pour le Galaxy S22 et le Galaxy S22+, Samsung a repris la même philosophie que pour la génération précédente. En résulte deux terminaux assez similaires sur la forme, avec de menues variations sur la fiche technique. Côté design pour commencer, les S22 et S22+ reprennent assez largement les lignes de leur prédécesseurs : bords arrondis, écran plat doté de bordures fines et module photo vertical. Un design d’une grande sobriété, qui à très largement fait ses preuves sur le S21 et le S21+.

Le S22 et le S22+ partagent aussi un module photo similaire en tout point. Il se compose de trois objectifs et s’articule autour d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’une optique grand angle 12 mégapixels ouvrant à f/2.2, ainsi que d’un téléobjectif 10 mégapixels pouvant compter sur un zoom optique x3 et d’un space zoom x30. De quoi lui permettre d’accéder à de nombreux modes photos et vidéos (single take, mode nuit, AR Doodle, vidéo portrait, timelapse, etc).

Les différences entre le Galaxy S22 et le S22+ au niveau de la fiche technique sont faibles, avec un logique avantage pour ce dernier :

Le Galaxy S22 est équipé d’un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces pour une définition de 2340 par 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté processeur, c’est un Exynos 2200, 8 Go de RAM et un stockage pouvant aller jusqu’à 256 Go qui vous attendent. Il dispose en outre d’une batterie de 3 700 mAh compatible avec la charge rapide 25 W en filaire, et 15 W en induction.

est équipé d’un écran Dynamic AMOLED de pour une définition de 2340 par 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté processeur, c’est un Exynos 2200, 8 Go de RAM et un stockage pouvant aller jusqu’à 256 Go qui vous attendent. Il dispose en outre d’une batterie de 3 700 mAh compatible avec la charge rapide 25 W en filaire, et 15 W en induction. Le Galaxy S22+ dispose d’une dalle Dynamic AMOLED 120 Hz, elle aussi en Full HD+, mais cette fois-ci de 6,6 pouces. Sa fiche technique est quasi identique à celle du S22, à la différence de la batterie qui culmine cette fois-ci à 4 500 mAh. De fait, elle est compatible avec une charge rapide 45 W en filaire, et 15 W en sans fil. Dernière différence au niveau de la connectivité, puisque ce S22+ est compatible avec le Wi-Fi 6E UWB, avec des fréquences pouvant aller jusqu’à 6 Ghz.

Le Galaxy S22 est actuellement disponible à la précommande pour 859 euros, et sa sortie est prévue pour le 11 mars prochain. Le Galaxy S22+ est de son côté proposé à la précommande dès aujourd’hui pour 1 059 euros. Pour en savoir plus, il vous suffit d’aller faire un tour sur notre prise en main des deux nouveaux smartphones de Samsung.

Le Galaxy S22 Ultra : le successeur du Galaxy Note est arrivé

Avec son Galaxy S22 Ultra, Samsung nous présente plus ou moins le successeur du Galaxy Note qui avait été mis de côté pour laisser de la place au Galaxy Z Fold 3 sur le segment des téléphones grands formats. Une filiation confirmée d’une part par la présence d’une dalle Dynamic AMOLED 120 Hz de 6,8 pouces, dotée d’une définition Quad HD+ (3088 par 1440 pixels) et d’une fréquence d’échantillonnage plus élevée que le reste de la gamme. Et d’autre part, par l’intégration du S Pen directement dans le châssis afin de permettre une prise de note aisée sur ce terminal.

Côté technique, le S22 Ultra ne fait pas dans la demi-mesure avec une configuration solide qui s’articule autour d’un SoC Exynos 2200, 8 à 12 Go de RAM selon les modèles, et un stockage pouvant aller jusqu’à 512 Go sans possibilité d’extension. Sa taille, plus imposante que celle du S22 et du S22+ lui permet d’accueillir une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 45 W en filaire, et 15 W sans fil. De quoi lui assurer une excellente autonomie au quotidien.

Ce modèle tranche aussi radicalement avec le reste de la gamme S22 au niveau de son dos. Le bloc photo cède sa place à des objectifs disposés en P, qui permettent à ce S22 Ultra de proposer un large éventail de possibilités en matière de photo et vidéo. Le capteur principal qui culmine à 108 mégapixels est suppléé par une optique ultra grand angle 12 mégapixels, un premier téléobjectif 10 mégapixels ouvrant à f/4.9 avec un zoom optique x10 et un space zoom x100 et enfin, un second téléobjectif 10 mégapixels ouvrant à f/2.4 doté d’un zoom optique x3 et d’un space zoom x30, le tout en dual pixel. Vous avez tout suivi ?

Le Galaxy S22 Ultra sera disponible le 25 février prochain au prix de 1 259 euros. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà le précommander chez Boulanger. Et si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à aller jeter un œil à la prise en main que nous avons eu la chance d’effectuer en marge de la conférence de mercredi.

Quelles sont les offres de précommandes disponibles sur les nouveaux Galaxy S22 ?

En attendant leur sortie officielle, Boulanger vous propose de découvrir les offres de précommande portant sur les trois nouveaux smartphones de Samsung. Que vous ayez envie d’acquérir le Galaxy S22, le Galaxy S22+ ou vous laissez séduire par le Galaxy S22 Ultra, il y a forcément quelque chose pour vous.

Un bonus de reprise sur votre ancien smartphone

Si vous choisissez de précommander votre Galaxy S22 ou S22+, Samsung vous propose de bénéficier d’un bonus reprise de 100 euros sur votre ancien smartphone. Un bonus qui viendra s’ajouter au prix de reprise de votre ancien terminal, et qui vous permettra de faire baisser la facture significativement. En cas de précommande du Galaxy S22 Ultra, c’est un bonus reprise de 150 euros qui est à la clé.

Un financement sans frais pour l’achat de votre smartphone

Afin de vous aider à financer votre nouveau terminal, Boulanger vous propose aussi une solution de financement sans frais, en 5x, 10x ou 20x. Cette offre, uniquement valable en magasin, et sous réserve d’acceptation de votre dossier, vous permettra de payer votre smartphone en plusieurs fois sans que le crédit ne vous coute un centime. Si vous craquez par exemple sur une Galaxy S22 à 859 euros, vous pourrez le payer en 20 fois de la manière suivante : après un premier versement de 118 euros, vous devrez rembourser 39 euros par mois pendant 19 mois.

Une paire de Galaxy Buds Pro offerte pour la précommande de votre S22, S22+ ou S22 Ultra

Dernière information, et pas des moindres, sachez que vous pourrez obtenir une paire de Galaxy Buds Pro si vous précommandez l’un des trois modèles de la gamme S22. Pour ce faire, rien de plus simple :

Pour commencer, vous devrez avoir précommandé votre nouveau smartphone dans le temps imparti. Si vous avez choisi le Galaxy S22 ou le Galaxy S22+, la date butoir est le 10 mars. Si votre choix s’est porté sur le Galaxy S22 Ultra, vous devrez avoir réagi avant le 25 février ;

Une fois ceci fait, rendez-vous sur le site de Samsung avant le 7 avril et sélectionnez l’offre « Précommande Galaxy S22/S22+ » ou « Précommande Galaxy S22 Ultra » selon votre terminal ;

Complétez ensuite le formulaire ad hoc avec les informations demandées (preuve de précommande, preuve d’achat, photo de l’étiquette comportant le code barre et le numéro IMEI). Un mail de confirmation vous sera alors envoyé si votre dossier est complet ;

Vous recevrez ensuite votre paire de Galaxy Buds Pro dans un délai de 2 à 4 semaines à compter de la date de validation de votre dossier.

Pour rappel, ces écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active ont reçu un joli 8/10 en nos colonnes, grâce entre autres à leur excellente qualité sonore.