iPhone 11, Galaxy S10, iPhone XR : découvrez le meilleur des téléphones reconditionnés chez Bouygues

Bouygues Telecom propose jusqu'au 21 février une sélection de smartphones reconditionnés en promotion. Au programme : iPhone 11, Galaxy S10, iPhone XR !

Pour sa Green Week, Bouygues Telecom met à l’honneur sa section dédiée aux téléphones reconditionnés. L’opérateur propose 50 euros de remise immédiate sur une sélection de téléphones pour la souscription d’un forfait Sensation 90 Go et plus, et ce jusqu’au 21 février. Nous avons choisi pour vous trois références concernées par cette opération :

L’iPhone 11 à 1 euro (+8 euros par mois)

Lancé en 2019, l’iPhone 11 demeure encore à l’heure actuelle un excellent smartphone. Reprenant le design popularisé par l’iPhone XR, ce modèle arbore des coins arrondis, une tranche en aluminium et un dos en verre renforcé qui assurent sa robustesse. Petite nouveauté de ce modèle : un bloc photo carré qui ressort légèrement de la façade arrière. Reste que l’iPhone 11 affiche de très belles finitions, ce qui n’étonnera personne.

Côté performances, rien à redire non plus. La fiche technique de cet iPhone 11 tourne autour d’une puce A13 Bionic suppléée par 4 Go de RAM qui, encore aujourd’hui, tient parfaitement la route pour la grande majorité des tâches du quotidien. Concernant l’écran, c’est sur une dalle LCD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 par 828 pixels qu’il faut compter. Un écran particulièrement bien calibré qui propose un rendu des couleurs fidèles et s’avère très agréable à l’utilisation.

La partie photo se révèle quant à elle on ne peut plus satisfaisante. Les clichés capturés par le double capteur 12 mégapixels offrent des couleurs très justes, et les différents modes proposés fonctionnent à merveille. Mais cet iPhone 11 brille surtout sur partie vidéo, comme nous l’avions souligné à l’occasion de notre test.

Pour la Green Week organisée par Bouygues, l’iPhone 11 reconditionné est proposé à prix réduit pour toute souscription de deux ans au forfait Sensation 90 Go. L’occasion de découvrir ce terminal à 1 euro (+8 euros par mois) grâce au code de réduction PROMO50.

Le Galaxy S10 à 1 euro (+5 euros par mois)

C’est un autre téléphone de 2019 qui est à l’honneur à l’occasion de la Green Week de Bouygues avec le Galaxy S10 de Samsung. Noté 9/10 en nos colonnes, ce smartphone fut un véritable renouveau pour la gamme Galaxy S grâce à un design innovant et une fiche technique de haute volée. Aujourd’hui encore le S10 constitue un excellent investissement. Écran bordeless sans encoche, rebords incurvés, poinçon discret : le Galaxy S10 possède une plastique très plaisante à l’œil, tout en restant ergonomique. Il tient agréablement dans la paume de la main, alors même qu’il embarque une dalle supérieure à 6 pouces, ce qui n’est pas un mince exploit.

Ce Galaxy S10 embarque un SoC Exynos 9820 et 8 Go de RAM qui lui permettent de remplir la grande majorité des tâches que vous lui confierez. Il peut aussi compter sur un très bel écran OLED de 6,1 pouces doté d’une définition de 3040 par 1440 pixels et proposant des images de bonne qualité dans la plupart des conditions.

Propulsé par One UI, le Galaxy S10 dispose d’une excellente ergonomie et d’un suivi de qualité de la part de Samsung. Pour preuve, des mises à jour et correctifs sortent encore régulièrement pour maintenir ce smartphone à la page. Terminons enfin par la photo : polyvalent grâce à son zoom et son ultra grand-angle, le Galaxy S10 permet d’obtenir des clichés de très bonne qualité.

Le Galaxy S10 reconditionné est actuellement proposé à 1 euro (+5 euros par mois) grâce au code de réduction PROMO50 et à une souscription de deux ans au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphones.

L’iPhone XR à 1 euro (+3 euros par mois)

C’est en 2018 qu’Apple a sorti l’iPhone XR, modèle le plus abordable de la gamme d’iPhone X. Abordable ne signifie toutefois pas au rabais puisque ce terminal à su s’imposer comme l’un des meilleurs mobiles de cette année-là, comme le prouve d’ailleurs notre test qui lui a valu un joli 9/10 à l’époque. Équipé d’un processeur A12 Bionic et de 3 Go de RAM, l’iPhone XR est un smartphone qui en a sous le capot et est capable de relever tous les défis que vous lui imposerez, y compris sur du jeu vidéo 3D un peu gourmand.

Si la présence d’un écran LCD avait de quoi inquiéter, dans les faits, la dalle qui équipe l’iPhone XR est d’excellente facture. Sans égaler ses homologues AMOLED, cette dalle offre un rendu des couleurs juste dans la plupart des circonstances, tout en proposant un affichage fluide. Elle permet d’ailleurs de profiter pleinement des clichés pris par l’unique caméra présente sur la façade arrière, et qui offre un rendu assez bluffant.

Dernier point fort non négligeable de cet iPhone XR : son autonomie. Avec 36 à 48 heures de batterie en fonction de l’utilisation (y compris sur du jeu), ce terminal impressionne et se révèle très agréable à utiliser au quotidien. Une belle performance quand on sait que l’autonomie sur les smartphones Apple reste l’une des caractéristiques à laquelle les mobinautes sont le plus attentifs.

Afin d’obtenir l’iPhone XR à 1 euro (+3 euros par mois), il vous suffira de souscrire au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphones, et d’utiliser le code de réduction PROMO50.

Quels sont les avantages du forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphones ?

Les forfaits Sensation avec Avantages Smartphones et engagement proposés par Bouygues Telecom vous permettent d’accéder au réseau Bouygues, qui couvre 99 % de la population française selon les dernières données de l’ARCEP, et de bénéficier de prestations premium. Avec le forfait Sensation 90 Go, vous obtiendrez ainsi :

90 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 50 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

Appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

Deuxième carte SIM internet offerte.

Grâce aux Avantages Smartphones proposés par ce forfait, vous bénéficierez aussi de quelques prestations supplémentaires, en lien avec votre terminal. Pour commencer, vous pourrez obtenir un smartphone récent au meilleur prix, un tarif avantageux pour la reprise de votre terminal lorsque vous décidez d’en changer, et bénéficier de facilité de paiement sans aucuns frais supplémentaires. En cas de perte, vol, casse ou panne, vous pourrez profiter d’un terminal de remplacement mis à disposition le temps des réparations. Dernier avantage, une remise de 30 % sur le coût des réparations réalisées chez WeFix.

À l’occasion de cette semaine spéciale, Bouygues propose son forfait Sensation 90 Go avec engagement de deux ans à 20,99 €/mois la première année, et 39,99 €/mois l’année suivante. Et si vous possédez un abonnement fibre chez l’opérateur, sachez que vous pourrez bénéficier d’une ristourne de 6 €/mois, permettant de faire baisser la facture mensuelle à 14,99 euros la première année, et 33,99 euros la seconde.