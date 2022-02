Comment CompaRecycle facilite la reprise de vos anciens téléphones

CompaRecycle est un comparateur de reprise qui simplifie les démarches et propose des tarifs assez compétitifs pour inciter les Français à faire reconditionner leurs vieux téléphones.

60 % des Français ont déjà acheté ou ont l’intention d’acheter un smartphone reconditionné et 59 % ont déjà revendu ou ont l’intention de revendre un ancien téléphone, selon une étude de l’Ifop. Mais deux tiers des Français conservent au moins un smartphone dont ils ne se servent plus, selon une étude commandée par CompaRecycle.

C’est ce paradoxe que veut résoudre CompaRecycle. On connait les comparateurs de prix, qui comparent les prix auxquels les consommateurs peuvent acheter des produits chez différents revendeurs. L’entreprise francilienne propose quant à elle un comparateur de reprise, qui compare les prix auxquels on peut revendre ses anciens appareils, smartphones mais aussi toutes sortes d’appareils électroniques, via différentes filières.

Démarches simplifiées

L’entreprise veut inciter les consommateurs à alimenter le marché du reconditionné, dans une démarche écoresponsable, en facilitant les démarches. Concrètement, on choisit le modèle de son smartphone ou de son appareil sur comparecycle.com, on répond à 6 questions sur son état et on obtient les deux meilleures offres de reprise, l’une par internet, l’autre en magasin. CompaRecycle prend une commission sur chaque revente.

L’intérêt de passer par CompaRecycle c’est qu’en plus d’afficher la meilleure offre, il sert d’intermédiaire avec ses 50 partenaires, dont il a unifié les modalités de reprise. On saisit donc ses coordonnées sans quitter le site CompaRecycle, qui fournit directement un bon de cession pour une reprise en magasin et une étiquette d’expédition prépayée pour une reprise par internet.

Pour la reprise en magasin, CompaRecycle a conclu des partenariats avec Auchan, Fnac-Darty et Orange, qui payent sur le champ, mais sous la forme d’un bon d’achat valable dans l’enseigne, et non comptant (par virement pour les reprises par internet).

L’entreprise insiste sur le fait que dans un souci écologique et social, les téléphones repris sont reconditionnés en France. Selon le fondateur de CompaRecycle qui le tiendrait de l’Ademe, un « produit » neuf rejette l’équivalent de 100 kg de CO2, un produit reconditionné importé 60 kg de CO2, et un produit reconditionné en France seulement 9 kg de CO2. Or la moitié des téléphones reconditionnés provient selon lui de l’étranger.

eBay demeure plus compétitif, mais de peu

Reste une question : les prix de reprise sont-ils compétitifs ? C’est souvent le problème d’enseignes de dépôts-ventes comme Cash Converters, Cash Express, etc., dont les prix de reprise, souvent fixés à plus ou moins 50 % du prix de vente, ne sont pas suffisamment incitatifs.

Selon nos constatations, basées sur quelques simulations sur CompaRecycle et les dernières ventes réussies sur eBay, CompaRecycle rachète un peu moins cher qu’une bonne vente d’occasion de particulier à un particulier sur eBay ou Leboncoin. Il reprend par exemple un iPhone 7 32 Go en bon état jusqu’à 80 euros, contre 60 à 150 euros sur eBay, et un Samsung Galaxy S10 128 Go jusqu’à 170 euros, contre 150 à 250 sur eBay. L’entreprise revendique un prix de reprise moyen de 120 euros. Prix de revente maximal ou facilité, chacun verra midi à sa porte.

Et pour les téléphones dont les prix de revente ne sont vraiment pas encourageants, nous conseillons le don, sur Geev’ ou sur Leboncoin par exemple, ou bien le dépôt dans une boîte de recyclage, comme on en trouve dans les boutiques de certains opérateurs.

