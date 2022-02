Alors que les constructeurs proposent désormais tous une navigation par gestes, avez-vous passé le pas ou conservez vous la navigation par bouton sur votre smartphone ?

Depuis quelques années, les constructeurs et les éditeurs de systèmes d’exploitation proposent désormais des systèmes de navigation gestuelle. Apple a été le premier à dégainer avec l’iPhone X, lancé fin 2017. Depuis, c’est devenu un standard sur tous les smartphones du constructeur. Google n’a pas mis longtemps à se lancer en proposant, dès Android 9 (en 2018), son propre système de navigation gestuelle pour les smartphones Android.

Dans la foulée, tous les constructeurs y ont été de leur implémentation, certains proposant un système de gestes similaire à ceux de Google, d’autres un système différent et certains encore donnent le choix entre le système de Google et leur propre système.

Désormais, la navigation par geste est bien souvent activée par défaut sur les smartphones Android proposés dans le commerce. Néanmoins, il reste possible de choisir la navigation par boutons plus classique, avec une barre à trois icônes proposée en bas de l’écran du smartphone. Les constructeurs permettent même parfois de choisir la disposition de ces trois boutons. Si la touche d’accueil est toujours au centre, on peut choisir entre le bouton retour à droite ou à gauche et le bouton multitâche à gauche ou à droite.

La navigation gestuelle vous donne des boutons ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions en savoir plus sur votre type de navigation préférée sur votre smartphone. Est-ce que vous utilisez la navigation gestuelle sur votre smartphone ou est-ce que vous êtes restés sur ces bons vieux boutons ? Est-ce un choix ou une obligation du constructeur ? Dans quel ordre les boutons sont-ils affichés sur votre smartphone ? Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Chargement Utilisez-vous la navigation gestuelle sur votre smartphone ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, mais je n'ai pas le choix sur mon smartphone

Oui, je préfère

Non, j'utilise la navigations par boutons avec le retour à gauche

Non, j'utilise la navigation par boutons avec le retour à droite

Si vous souhaitez développer votre réponse ou nous en dire davantage, n’hésitez pas à répondre également dans les commentaires, l’espace est là pour ça. Cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine, l’occasion de vous faire part des résultats du sondage et de remonter les commentaires les plus pertinents.

