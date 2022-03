Ce smartphone profitera d’un câble USB-C avec un interrupteur pour protéger vos données

En attendant l'officialisation de son premier smartphone, Osom a partagé un visuel permettant de découvrir le câble USB-C fourni. Celui-ci disposera d'un switch pour bloquer le transfert de données lorsqu'on souhaite simplement recharger le smartphone.

Cette semaine, Osom, l’entreprise montée par des anciens d’Essential, dévoilait le design de son tout premier smartphone, l’Osom OV1. Si l’on a déjà eu droit à quelques visuels de l’appareil de dos ainsi qu’à certaines fonctionnalités prévues, le constructeur a publié, ce jeudi sur Twitter, une autre image, présentant cette fois le smartphone de face.

La photo mise en ligne permet notamment de découvrir les fines bordures du smartphone, ainsi que son menton un peu plus large — mais bien plus fin que sur l’Essential Phone de 2018. Surtout, l’image permet d’illustrer l’une des principales innovations du smartphone, l’Osom Privacy Cable.

When you charge your device, you could be sharing personal data. The OSOM Privacy Cable gives you the ability to turn off data collection with the flip of a switch. Included in-box. #privacy #ownyourprivacy #osom2022 #android #google #usbcable pic.twitter.com/QYBoSXxdLe

— OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) March 10, 2022