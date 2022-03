Samsung Galaxy A53 5G : de beaux cadeaux pour les précommandes du roi du milieu de gamme

Présenté il y a peu, le successeur du célèbre Samsung Galaxy A52 peut d’ores et déjà être précommandé chez RED. L’occasion d’obtenir une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live gratuite, ainsi que 50 euros à dépenser sur son compte Google Play Store. Surtout que vous n’êtes pas obligé de souscrire à un forfait pour profiter de ces offres avantageuses.

Sur le marché très disputé des téléphones de milieu de gamme, Samsung doit mettre les bouchées doubles pour imposer ses références. Une prouesse que réussit le constructeur sud-coréen depuis 2019 avec sa série de Galaxy A50.

Le dernier-né de la gamme, répondant au doux nom de Galaxy A53 5G, vient d’ailleurs d’être officialisé par Samsung. Un smartphone qui mise une fois encore sur un excellent rapport qualité-prix et qu’il est même possible de précommander chez les opérateurs comme RED by SFR. D’autant que jusqu’au 31 mars prochain, réserver le Galaxy A53 5G chez RED vous permet d’obtenir une paire de Galaxy Buds Live et un crédit de 50 euros sur le Google Play Store.

Le Samsung Galaxy A53 5G en bref :

Un bel écran OLED 120 Hz ;

Android 12 en natif ;

une bonne autonomie.

Un téléphone équilibré qui flirte avec le haut de gamme

Force est de constater que Samsung n’a pas eu peur de s’inspirer de ses smartphones haut de gamme pour le Galaxy A53 5G : le design du téléphone n’est pas sans rappeler celui de ses fleurons. On retrouve un bloc photo intégré directement au châssis mat du téléphone ainsi que les bords arrondis.

L’écran aussi est digne des téléphones premium puisque sa dalle OLED de 6,5 pouces jouit d’un taux de rafraîchissement grimpant jusqu’à 120 Hz. Mieux, elle est compatible avec le HDR10+ ce qui vous permet de profiter du contenu en streaming dans les meilleures conditions.

Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce Exynos 1280, destinée aux appareils milieu de gamme. Dans un usage normal (navigation web, prise de vue, multitâche), le Galaxy A53 5G ne ralentit aucunement. Au niveau de l’autonomie, Samsung assure que le Galaxy A53 5G peut tenir jusqu’à 2 jours d’utilisation grâce à sa batterie de 5 000 mAh et sa compatibilité avec la charge rapide 25 W.

Pour ce qui est de la photographie, le smartphone se veut polyvalent avec 4 capteurs organisés comme suit :

un principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels ;

un ultra grand-angle de 12 mégapixels ;

un macro de 5 mégapixels ;

un de profondeur de 5 mégapixels.

La partie logiciel a grandement été améliorée puisque le traitement des photos de nuit est 2 fois plus rapide. Le mode portrait, lui, gagne aussi en qualité, grâce à un meilleur détourage du sujet. Enfin, Le Galaxy A53 tourne directement sous Android 12 avec One UI 4.1 ce qui évite les longues mises à jour une fois le téléphone déballé.

Comment profiter de la précommande du Galaxy A53 5G ?

RED propose dès à présent de précommander le nouveau Galaxy A53 5G sur sa boutique en ligne. Ce smartphone milieu de gamme est ainsi proposé à 459 euros, aussi bien en noir, en bleu, en blanc et en orange.

L’avantage est que l’opérateur propose le smartphone nu, ce qui ne vous contraint pas à prendre un forfait mobile si vous souhaitez changer de smartphone. Autre intérêt : profiter de l’offre de précommande mise en place jusqu’au 31 mars prochain.

Si vous précommandez le Galaxy A53 5G avant cette date, vous pouvez récupérer une paire d’écouteurs sans-fil Galaxy Buds Live. D’excellents écouteurs Bluetooth d’une valeur de 149 euros. Qui plus est, un crédit de 50 euros à dépenser sur le Google Play Store vous est également attribué.

Les autres smartphones en promo de RED

L’iPhone SE 2022 à 499 euros

L’iPhone SE de 2022 ressemble trait pour trait à la précédente génération. On retrouve notamment le bouton physique avec capteur d’empreintes Touch ID ainsi que des bordures visibles autour de l’écran. Celui-ci s’appuie sur la technologie LCD et ne mesure que 4,7 pouces de diagonale ce qui en fait un téléphone très compact et facile à prendre en main.

La véritable métamorphose se situe sous le capot puisque l’iPhone SE 2022 embarque la puce A15 Bionic. Particulièrement puissante, elle permet à l’iPhone SE d’être plus performant en photo, avec un meilleur traitement de l’image, et compatible 5G. Comme toujours avec les produits Apple, l’iPhone SE s’intègre parfaitement à l’écosystème de la marque. Enfin, il profitera des mises à jour iOS pendant de longues années, ce qui lui offre une grande longévité.

À peine arrivé, l’iPhone SE profite déjà d’une remise chez RED puisqu’il est vendu 499 euros au lieu de 529 euros.

Le Xiaomi Mi 11i 5G à 399 euros

Le design du Xiaomi Mi 11i est soigné, mais aussi résistant avec un superbe dos en verre Gorilla Glass 5. La dalle du Xiaomi Mi 11i s’appuie sur la technologie AMOLED et offre une diagonale de 6,67 pouces. La définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) est couplée à un taux de rafraîchissement de 120 Hz tout en étant compatible avec le HDR10+. Au dos, le module photo offre une grande polyvalence au Xiaomi Mi 11, grâce notamment à sa caméra principale de 108 mégapixels. Les images capturées sont superbes, avec un niveau de détails élevé et une colorimétrie fidèle.

Le Xiaomi Mi 11i embarque le très performant Snapdragon 888, un processeur moins énergivore que la génération précédente et compatible avec la 5G. Extrêmement puissant, il n’a aucune peine à encaisser les tâches les plus gourmandes sans le moindre ralentissement. Il est couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui en fait un téléphone rapide et fluide. Enfin, le Xiaomi Mi 11i tient une journée complète, même avec le mode 120 Hz, grâce à sa batterie de 4 250 mAh. Celle-ci est compatible avec la charge rapide 33 W ce qui lui permet de charger en moins d’une heure.

Le Xiaomi Mi 11i profite d’une réduction immédiate de 280 euros sur la boutique en ligne de RED, ce qui fait tomber son prix à 399 euros au lieu de 679 euros.