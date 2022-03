Pourquoi il vaut mieux attendre avant d’acheter votre nouveau smartphone

Après des problèmes de pénuries de puces et une augmentation globale des prix, le marché du smartphone est secoué d'une nouvelle crise. Selon les experts, les clients finaux devraient en profiter à terme, puisque les prix des smartphones devraient baisser.

Le contexte depuis le début de la crise sanitaire a mené à des pénuries de composants qui ont eu pour conséquences de faire monter les prix des smartphones et retarder les lancements de produits. Au final, les consommateurs ont dû jongler entre les problèmes de stocks en magasin. Cette pénurie est essentiellement liée à un mauvais calcul. Au début de la crise du Covid-19, l’industrie a appliqué un modèle de crise économique classique, qui a conduit les usines à diminuer leur activité… pourtant la demande a explosé.

Dans le monde, le marché du smartphone était donc en bonne santé en 2021, le cabinet Canalys a observé en 2021 une croissance de 7 % par rapport à l’année précédente parvenant ainsi à revenir à la hauteur de ce qu’il était avant la pandémie mondiale du Covid-19. On parle ici d’un total de 1,35 milliard de smartphones expédiés sur l’année 2021.

Mais pour 2022, la situation s’annonce différente à bien des égards. Concernant le marché du smartphone, la demande en Chine diminue. Ce phénomène est combiné au contexte mondial incertain à la suite de la guerre d’invasion de l’Ukraine initiée par la Russie. À l’heure actuelle, les fabricants chinois seraient coincés avec leurs modèles de smartphones les plus chers et se retrouveraient avec d’importants stocks en raison du faible niveau des ventes.

Les prix vont certainement baisser dans les prochains mois

D’après DigiTimes, les fabricants chinois de smartphones commencent déjà à réduire leurs commandes auprès des deux principaux fournisseurs de puces, Qualcomm et MediaTek. Pour contrer cela, Qualcomm et MediaTek devraient réduire leurs tarifs jusqu’à 10 % au cours du prochain trimestre, avec des remises susceptibles de varier selon le segment de modèle.

Les analystes s’attendent donc à des baisses de prix sur les smartphones. En outre, la baisse des prix devrait garantir aux constructeurs davantage de possibilités d’utiliser des puces haut de gamme telles que le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm et le SoC MediaTek Dimensity 9000 dans les smartphones de milieu de gamme. On pourrait donc se retrouver avec des smartphones bien plus performants et pas forcément plus chers, d’ici quelques mois.

Évidemment, si vous avez besoin d’un smartphone maintenant, les options sont très nombreuses sur chaque segment de prix.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.