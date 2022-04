Samsung vante la puissance de sa future mémoire DDR5 grand public

Samsung a publié une vidéo mettant en avant les atouts de sa solution de RAM DDR5. On fait le point sur ce qu'on y a appris.

Alors que la DDR5, la nouvelle génération de RAM, s’installe peu à peu sur PC, Samsung a annoncé sa solution grand public, après avoir présenté de premiers modèles pour serveurs. Dans une vidéo, la firme de Séoul vante les avantages de sa formule.

« L’âge de la DDR5 »

La présentation de Samsung est accompagnée d’un communiqué de presse, qui célèbre « l’âge de la DDR5 ». Samsung y détaille divers usages qui pourront bénéficier de cette nouvelle génération de mémoire vive comme l’intelligence, le pilotage automatique, le métavers, la réalité augmentée (oui, vous pouvez cocher toutes les cases du bingo aux buzzwords) ou le PC à haute performance.

Le sud-coréen met également grandement en avant le rôle croissant que jouent les serveurs dans l’industrie. On pense notamment au développement du cloud computing ou du cloud gaming.

Confusion entre serveur et utilisation grand public

Parlons chiffres : Samsung affirme que comparé à la DDR4, la DDR5 « offre deux fois plus de vitesse et quatre fois plus de capacité, avec respectivement 4800 Mb/s et 512 Go ». Étonnant, car Samsung avait déjà communiqué sur une vitesse jusqu’à 7200 Mb/s.

Concernant les 512 Go, il est important de préciser que ces chiffres astronomiques concernent « des modules pour serveurs ». Un utilisateur lambda pourra, pour sa part, profiter de barrettes de 24, 32 ou 64 Go, ce qui sera amplement suffisant.

Une meilleure gestion de l’alimentation

Autre intérêt direct que propose le géant asiatique : sa DDR5 est dotée d’un « circuit intégré de gestion de puissance (PMIC, ou power management integrated circuit en anglais) », intégré à un module de mémoire double ligne (DIMM).

Cet ajout aux dénominations un peu barbares devrait permettre de gagner 30 % d’efficacité énergétique, tout en stabilisant l’alimentation électrique.

Précisons que pour l’heure, les avantages de la DDR5 sont encore trop minces pour le prix que vous y mettrez. En clair, peu d’usages nécessitent d’atteindre les fréquences présentées par les constructeurs. Ceci étant, choisir une carte mère capable d’accueillir de la DDR5 peut être une bonne idée pour vous permettre de vous équipez plus tard.

Malheureusement, Samsung se contente pour l’heure d’une annonce sans date. Il faudra donc être encore un peu patient avant de mettre la main sur une de ses barrettes survoltées.

