Pas de week-end pour Électro Dépôt avec ces prix bas sur les smartphones Samsung et Oppo

Si Electro Dépôt est bien connu pour ses magasins physiques, il dispose également d'un site web avec les mêmes bonnes affaires. C’est par exemple le cas du Samsung S20 FE disponible actuellement à 439 euros ou du Xiaomi Redmi Smartband Pro à moins de 40 euros.

Fondé en 2003 près de Béthune, Électro Dépôt est une chaîne de magasins d’électroménager au concept simple : proposer des produits de grandes marques et de marques distributeur au meilleur prix possible. Une politique qui repose sur des principes réfléchis, à savoir acheter les marchandises en grande quantité, proposer des magasins sobres et sans luxe superflu, ou encore opter pour une logistique raisonnée. Et cela fonctionne, car l’enseigne propose généralement des produits à un tarif entre 10 et 20 % inférieur à celui de la concurrence.

Chaque jour, ce sont des dizaines de nouveaux produits qui viennent s’ajouter au catalogue d’Électro Dépôt. Il est parfois compliqué de repérer les bonnes affaires. Voici donc une sélection des meilleures offres du moment pour s’y retrouver plus facilement.

Les offres Électro Dépôt en bref :

Afin de vous faciliter la vie, Électro Dépôt propose 3 méthodes pour vous équiper sans stresser. Vous pouvez très simplement aller faire vos achats dans l’un des 86 magasins répartis à travers la France, commander votre produit en ligne et le retirer en 1 heure au drive d’un magasin, ou bien profiter de la livraison gratuite à partir de 50 euros d’achat.

Le Samsung S20 FE 4G à 438,98 euros

S’il est sorti fin 2020, le Samsung Galaxy S20 FE 4G demeure une valeur sûre en matière de smartphone. Noté 9/10 dans nos colonnes, ce téléphone qui se positionne comme un Galaxy S20 affiné fait peu de concessions par rapport à ses aînés et propose une expérience globale très satisfaisante. Son design, sobre et élégant, lui permet de bénéficier d’une prise en main confortable et rassurante.

Quant à sa fiche technique, que dire si ce n’est que Samsung à fait fort. Son Snapdragon 865 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage lui permet de proposer des performances exemplaires en toutes circonstances, avec le très net avantage de ne pas chauffer, y compris en cas de charge. Ajoutez à cela une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et vous obtenez un smartphone impressionnant.

Côté photo, ce Galaxy S20 FE fait ce que l’on attend grâce à son triple capteur arrière composé d’un capteur principal à 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Dans son coloris bleu, il est actuellement proposé à 438,98 euros.

Le Oppo A74 4G à 189,99 euros

Lancé en 2021, le Oppo A74 4G est un smartphone qui mise sur son endurance grâce à une gigantesque batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W. De quoi lui assurer une excellente autonomie au quotidien. Dans ses entrailles, on retrouve une fiche de milieu de gamme solide avec un Snapdragon 662, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Largement de quoi lui permettre de se débrouiller dans la grande majorité des usages quotidiens, exception faite des jeux vraiment gourmands.

En matière d’écran, Oppo a opté pour une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels (FHD+). Concernant la partie photo, ce téléphone peut compter sur un triple capteur composé d’un objectif principal à 48 mégapixels ainsi que d’un objectif macro et d’un capteur de profondeur, tous deux à 2 mégapixels.

En ce moment, Électro Dépôt vous invite à découvrir le Oppo A74 4G à 189,99 euros. Une belle économie de 40 euros par rapport à son prix habituel.

Le Samsung A22 5G à 219,98 euros

Si vous cherchez un smartphone compatible 5G et peu onéreux, ce Samsung A22 estampillé 5G devrait faire l’affaire. Il ne s’agit toutefois pas là de son seul atout, puisque ce smartphone bénéficie également d’une excellente autonomie avec sa batterie de 5 000 mAh, et d’une expérience utilisateur réussie grâce à One UI et Android 11.

Pour ce qui est de la configuration, le Samsung A22 5G dispose d’une fiche technique efficace qui s’articule autour d’un SoC Dimensity 700, 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. De quoi gérer sans problèmes un usage simple et usuel. Cette fiche technique est complétée par une dalle IPS FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De l’entrée de gamme qui assure sur l’essentiel, donc.

La partie photo reste dans la norme avec un triple capteur arrière porté par un capteur principal à 48 mégapixels. Le Samsung A22 5G est proposé à 219,98 euros en ce moment chez Électro Dépôt.

Le Xiaomi Redmi Smartband Pro à 39,99 euros

Un poil plus petit que la dalle du Xiaomi Mi Smart Band 6, l’écran du Redmi Smart Band Pro parvient à afficher plus d’éléments grâce à son écran rectangulaire tout en longueur. Il faut dire que malgré son 1,47 pouce de diagonale, son ratio taille/écran grimpe à 66,7 %. Mieux, cet écran AMOLED offre une luminosité de 450 nits qui permet de voir clairement l’écran, même en plein soleil. Vous pourrez ainsi consulter toutes vos notifications, vos SMS ou messages sans avoir à sortir votre téléphone.

Le Redmi Smart Band n’apporte pas seulement un nouvel écran, mais également un suivi d’activité plus généreux avec plus de 110 modes sport, donc 15 activités sportives avec un suivi plus complet. Quant au niveau des capteurs, on retrouve bien évidemment un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre qui analyse votre fréquence cardiaque et un capteur d’oxygénation du sang. Vous aurez même la possibilité d’émettre un signal sonore pour retrouver votre téléphone si vous ne le retrouvez plus.

Le Xiaomi Redmi Smartband Pro est désormais à 39,99 euros chez Electro Dépôt.