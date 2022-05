Se tourner vers un iPhone, même ancien ou d’occasion, est toujours une opération coûteuse. Pour faire baisser la facture et être assuré de l’état de l’appareil, rien de mieux que de se tourner vers le reconditionné. Cette offre sur l’iPhone 11 reconditionné disponible chez Bouygues Telecom en est un bon exemple.

L’iPhone c’est toujours une valeur sûre. Ce sont des smartphones puissants, beaux et solides, avec un bon OS et on n’est jamais déçu par les photos. Une valeur sûre… Qui se paye toujours au prix fort, que ce soit pour les nouvelles comme les anciennes générations. L’iPhone 11, qui est pourtant sorti en 2019, se négocie aujourd’hui toujours aux alentours de 550 euros.

En 2022, pour faire baisser la facture, la meilleure option reste encore de se tourner vers les iPhone reconditionnés. Des iPhone qui ont déjà servi, mais qui ont été réinitialisés, testés et nettoyés pour voir leur durée de vie prolongée.

Bouygues Telecom propose aujourd’hui l’iPhone 11 reconditionné à seulement 1 euro (+ 8 €/mois) en l’associant avec un forfait Sensation 90 Go avec un engagement de deux ans. Un prix plancher qui ne durera que quelques jours, puisque l’offre se termine le 15 mai.

Pour arriver à ce prix plancher, Bouygues Telecom propose deux réductions sur l’iPhone 11 reconditionné. La première est une remise immédiate de 48,90 euros que l’on active lors de la commande en entrant le code REC49. Ce code n’est valable que durant les 15 prochains jours. La seconde provient d’une ODR différée de 50 euros, qui arrive sur votre compte après l’achat du téléphone.

Pourquoi opter pour un iPhone 11 reconditionné ?

Tout simplement parce que c’est aujourd’hui l’option la moins onéreuse pour acheter un iPhone 11. Neuf, ce smartphone est aujourd’hui vendu officiellement au prix de 589 euros. Comptez 200 euros de moins environ si vous le cherchez d’occasion.

La version reconditionnée de l’iPhone 11 proposée par Bouygues Telecom possède bien plus d’avantages qu’un appareil d’occasion. Pour commencer, Bouygues Telecom ne vend sur son site que des appareils reconditionnés dont l’état est « proche du neuf ». Cela signifie qu’ils sont en parfait état de marche et qu’ils ne présentent pas de défauts majeurs ou visibles sur leur coque.

Surtout, cet iPhone 11 reconditionné est garanti pendant 12 mois. Une période suffisamment longue pour s’assurer qu’aucune défaillance ne survienne.

L’iPhone 11 : un smartphone (encore) haut de gamme

Lors du test de Frandroid de l’iPhone 11, la rédaction titrait « Le meilleur rapport durée de vie / prix du marché » et le gratifiait de la note de 9/10. Et pour cause, il embarque une puce surpuissante, l’Apple A13 Bionic qui fait encore des merveilles en 2022.

Malgré ses deux ans et demi d’existence, l’iPhone 11 reste un appareil capable de faire tourner n’importe quelle application ou jeu gourmand sans ramer. Le genre d’appareil qui peut encore supporter trois ou quatre années de durée de vie sans souffrir. D’autant plus qu’il bénéficie de la généreuse politique de mise à jour d’Apple, qui lui garantit de recevoir les prochaines versions d’iOS pour encore longtemps.

Pour le reste, l’iPhone 11 est un smartphone de 6,1 pouces au design éprouvé. Une encoche est présente dans la partie supérieure de l’écran pour abriter les caméras de Face ID. Apple oblige, les matériaux entourant le smartphone sont premium : tranche en aluminium et dos en verre sont de rigueur. Un design premium et résolument haut de gamme.

Enfin, côté photo, l’iPhone 11 dispose de deux appareils photo avec capteurs de 12 mégapixels au dos. Le premier est un capteur grand-angle classique et le second un capteur ultra grand-angle avec un champ de vision de 120 degrés. Certes, le rendu des photos n’est pas du niveau de l’iPhone 13, mais il reste bien supérieur à ce que l’on trouve aujourd’hui sur la majorité des appareils milieu de gamme.

Comment profiter de l’iPhone 11 reconditionné à 1 euro (+ 8 €/mois) seulement ?

Pour faire tomber le prix de l’iPhone 11 reconditionné à seulement 1 euro, Bouygues Telecom vous propose de l’associer à un forfait Sensation 90 Go avec un engagement de 24 mois et d’étaler le paiement du smartphone sur ces deux années en ajoutant une mensualité de 8 euros par mois. Attention, cette offre se termine le 15 mai prochain.

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom est un forfait mobile haut de gamme qui comprend :

90 Go de data dont 50 Go utilisables en Europe, DOM, Andorre et Suisse ;

appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

une seconde carte SIM internet incluse pour utiliser votre forfait sur vos appareils connectés compatibles.

D’autres avantages sont également au menu lorsque vous souscrivez à l’offre de Bouygues Telecom :

tous les deux ans, vous pouvez changer de smartphone à tarif préférentiel ;

Bouygues Telecom vous prête gratuitement un smartphone de remplacement en cas de panne, perte, vol ou casse de votre mobile ;

la reprise du smartphone à prix garanti lors du renouvellement de votre forfait.

Ce forfait est à 26,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 41,99 euros par mois pendant les 12 derniers mois d’engagement. Ce forfait est d’ailleurs compatible avec la réduction client Bbox. Elle vous permet de bénéficier de 6 euros de réduction mensuelle sur votre forfait.

L’iPhone 8 reconditionné est aussi à 1 euro (+ 8 €/mois)

Si le forfait Sensation 90 Go possède une enveloppe de data trop grosse et que vous n’avez pas besoin d’un smartphone aussi puissant que l’iPhone 11, Bouygues Telecom propose également l’iPhone 8 reconditionné à 1 euro seulement, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Là encore, il s’agit d’une offre limitée dans le temps, qui prendra fin le 15 mai.

Pour arriver à ce tarif, il suffit d’associer l’iPhone 8 reconditionné à un forfait Sensation 70 Go (16,99 euros par mois la première année, puis 31,99 euros par mois la seconde année) avec un engagement de 24 mois.

Il suffit ensuite d’entrer le code REC39 au moment de commander le smartphone pour bénéficier d’une réduction immédiate de 38,90 euros, puis de remplir l’ODR différée de 50 euros.