Avec ce forfait mobile, le Xiaomi 11T a tout d’un smartphone haut de gamme, sauf le prix

Bouygues Telecom continue à proposer de bien belles offres dans la rotation des smartphones accompagnant ses forfaits Sensation. En ce moment, c’est le Xiaomi 11T qui est en vedette avec une belle offre qui le fait tomber à 1 euro (+2 €/mois).

C’est en septembre de l’année dernière que Xiaomi a dévoilé son modèle 11T, un smartphone à la fiche technique extrêmement solide pour un tarif particulièrement abordable (une habitude chez le constructeur). Ses points forts ? Une autonomie XXL, un design premium porté par une superbe dalle et une fiche technique tournée vers la polyvalence.

Déjà intéressant lorsque son tarif avoisinait les 450 euros, le Xiaomi 11T est désormais une excellente affaire grâce au forfait Sensation 5G 170 Go proposé par Bouygues Telecom. En souscrivant pour deux ans à cette offre, vous pourrez obtenir le 11T à 1 euro (+2 €/mois), grâce à une ODR de 100 euros. Sachez aussi que vous pourrez bénéficier d’un bonus de reprise supplémentaire de 50 euros si vous choisissez de renvoyer votre ancien terminal à l’opérateur.

Écran 120 Hz, charge rapide 120 W et capteur 108 mégapixels : découvrez les atouts du Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T se présente comme une version plus abordable du 11T pro (auquel nous avons octroyé un très bon 8/10 lors de notre test), grâce à l’abandon du Snapdragon 888 au profit d’un SoC MediaTek Dimensity 1200.

Une différence assez importante qui l’empêche d’atteindre les mêmes niveaux de performances que le modèle Pro, mais qui ne l’empêche pas de proposer d’excellentes prestations, en particulier sur la partie jeu. Cette différence lui permet par ailleurs de gagner en autonomie et de tirer le meilleur parti de la batterie 5000 mAh accompagné de la charge rapide 120 W.

Exception faite de cette différence, le Xiaomi 11T est presque identique à son homologue Pro. Côté design, on retrouve strictement le même profil racé, quoiqu’assez classique avec un écran plat aux fines bordures. On notera aussi la présence de jolis coins arrondis et d’un poinçon très discret sur sa façade avant. Cet écrin permet d’accueillir une dalle AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces qui propose une image de qualité, y compris en cas de forte luminosité.

Terminons enfin ce tour d’horizon en abordant la partie photo de ce Xiaomi 11T. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur n’y est pas allé de main morte en équipant son smartphone d’un bloc photo bien garni :

capteur principal 108 mégapixels qui ouvre à f/1,8 ;

grand-angle 8 mégapixels qui ouvre à f/2,2 ;

macro 5 mégapixels qui ouvre à f/2,4.

De quoi lui offrir une jolie polyvalence en photo comme en vidéo et lui permettre de réaliser de beaux clichés dans la majorité des situations, de jour comme de nuit.

Pourquoi opter pour le forfait Sensation 5G 170 Go de Bouygues Telecom ?

Le forfait 5G 170 Go dispose de nombreux avantages qui en font l’une des meilleures affaires du moment. Avec une couverture réseau étendue qui regroupe près de 99 % de la population et 93 % du territoire d’après les dernières données fournies par l’ARCEP, vous aurez l’assurance de ne jamais être déconnecté de vos proches.

D’autant plus que le Forfait Sensation 5G 170 Go, comme son nom l’indique, dispose d’une imposante enveloppe de data (170 Go donc, dont 80 utilisables lorsque vous voyagez en Europe, DOM, États-Unis, Canada, Suisse). Mais ce n’est pas là son seul atout. Souscrire à ce forfait, c’est aussi obtenir un mobile pour une bouchée de pain. En l’occurrence, Bouygues vous propose le Xiaomi 11T à 1 euro (+2 €/mois) seulement grâce à une offre de remboursement s’élevant à 100 euros.

Pour compléter cette offre déjà bien garnie, sachez que le forfait Sensation 5G 170 Go bénéficie aussi de l’Avantage Smartphone de Bouygues. C’est cette dernière option qui vous permet de faire baisser radicalement le prix du Xiaomi 11T. Vous pourrez en outre bénéficier de tarifs préférentiels lorsque vous déciderez de changer de smartphone, ou obtenir un terminal de prêt en cas de souci (casse, panne, vol, perte, etc..). Dernier avantage : une ristourne de 30 % si jamais vous faites réparer votre téléphone chez l’enseigne partenaire de Bouygues : WeFix.

Le forfait Sensation 5G 170 Go en résumé :

170 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe, DOM, États-Unis, Canada, Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte ;

Avantage Smartphone inclus.

Si vous optez pour la conservation du numéro au moment de la souscription (et vous n’avez aucune raison de ne pas le faire), le forfait Sensation 5G 170 Go voit son tarif dégringoler à 31,99 euros par mois la première année, puis passe à 48,99 euros l’année suivante. Si vous êtes déjà client Bbox, vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 6 euros par mois sur toute la durée de votre engagement.