Pixel 6a : le photophone compact et abordable voit déjà son prix baisser chez Bouygues Telecom

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone qui excelle en photo, manipulable à une main, et à un prix accessible, le Google Pixel 6a est de loin le meilleur choix. D'autant que son prix est actuellement en baisse chez Bouygues Telecom.

La petite gamme « Pixel a » est de retour, et elle n’a jamais été aussi intéressante qu’avec cette dernière itération. Avec son Pixel 6a, Google vient de sortir un smartphone abordable qui ne manque pas d’atouts. À commencer par la photographie, l’argument principal de cette série d’appareils.

Il est actuellement proposé en promotion chez Bouygues Telecom, grâce à une belle offre de remboursement de 50 euros. De quoi faire baisser significativement la facture.

Le Google Pixel 6a en bref :

l’un des meilleurs photophones du marché ;

la même puce Google Tensor que le Pixel 6 Pro ;

un format compact avec un écran 6,1 pouces ;

une recommandation de Frandroid.

Pixel 6a : comme les grands, mais en plus petit

Si le Google Pixel 6a est un succès critique, c’est parce qu’il reprend les principales caractéristiques de ses grands frères (le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro) dans un format plus compact, et à un prix plus accessible. En effet, le nouveau Pixel intègre une dalle de seulement 6,1 pouces. Un format de plus en plus rare qui permet à chacun de manipuler son smartphone d’une seule main. C’est d’ailleurs une dalle OLED qui équipe le Pixel 6a, mais celle-ci est cantonnée au 60 Hz. Il fallait bien le différencier des Pixel plus haut de gamme.

En revanche, le Pixel 6a intègre lui aussi la puce Google Tensor, conçue par la firme de Mountain View elle-même. S’il ne s’agit pas du processeur le plus puissant du marché, il est toutefois taillé pour l’usage de l’intelligence artificielle et la photographie. Un domaine où le Pixel 6a excelle.

Le meilleur photophone compact

Le Google Pixel 6a n’embarque que deux capteurs photo, et cela ne l’empêche pas d’être l’un des meilleurs dans son domaine. Google nous a habitués à d’abord soigner son traitement de l’image plutôt que de multiplier les caméras arrière. Fort d’un objectif grand-angle et ultra grand-angle, le Pixel 6a ne sera que très rarement pris en défaut, jour comme nuit. Les photos profitent de couleurs justes, avec un haut niveau de détails et une très bonne plage dynamique.

En complément, Google a intégré bon nombre de fonctionnalités photo épaulées par l’intelligence artificielle. Les modes portrait et nuit font partie des plus réussis que l’on trouve sur un smartphone. Mention spéciale à la gomme magique, qui permet de supprimer les éléments disgracieux de votre choix dans vos photos. Plus besoin d’être un expert de Photoshop pour faire disparaitre les touristes de vos clichés.

Pixel 6a : déjà un prix barré chez Bouygues Telecom

Lancé il y a quelques semaines seulement, le Pixel 6a baisse déjà de prix chez Bouygues Telecom. Lorsqu’il est accompagné d’un forfait Sensation de 170 Go de l’opérateur, son prix baisse à 1 euro, avec une mensualité de 4 euros pendant deux ans. Un prix plancher que vous pouvez obtenir grâce à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu’au 15 août.

Le forfait mobile Sensation 170 Go en bref

Pour accompagner le Pixel 6a, Bouygues Telecom vous propose de souscrire au forfait mobile Sensation 170 Go. Une offre compatible 5G, tout comme le nouveau téléphone de Google. Il s’agit d’une offre résolument haut de gamme, grâce à la quantité de données, mais aussi grâce aux prestations incluses.

Chaque mois, on retrouve :

170 Go de données en France ;

appels, SMS et MMS illimités en France, et depuis l’EU/DOM et la Suisse ;

80 Go de données depuis l’Europe, les DOM, les États-Unis, Canada et la Suisse ;

une deuxième carte SIM pour vos objets connectés ;

un téléphone de prêt en cas de panne, casse ou vol.

Le tout est proposé à 31,99 euros la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de 24 mois. Les clients Bbox ont l’avantage d’avoir une remise de 6 euros mensuelle sur le prix de ce forfait.