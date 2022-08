AliExpress : tablette, smartphones, aspirateurs, les promotions pleuvent pour la rentrée

La fin des vacances estivales approche. Mais ne vous laissez pas gagner par la déprime, car les promotions, elles, sont déjà là. AliExpress casse en effet le prix d’une large sélection de produits techt allant du OnePlus 10 Pro au Roborock Dyad. De quoi préserver ses économies avant l’automne.

Avec l’inflation, cette rentrée s’annonce plus compliquée à budgéter que les précédentes années. D’autant plus si vous avez besoin de renouveler vos équipements tech’. Cependant, dès aujourd’hui, AliExpress lance une vague de promotions sur de nombreux smartphones, tablettes et autres objets connectés.

Parmi les bons plans, on trouve notamment la Xiaomi Mi Pad 5 à 288 euros, le OnePlus 10 Pro à 527 euros ou le Roborock S7 à 347 euros. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons listé les meilleures affaires à réaliser.

OnePlus 10 Pro 5G à 544 euros

Le OnePlus 10 Pro 5G se démarque par sa fiche technique. En effet, ce téléphone à moins de 550 euros profite d’un puissant processeur Snapdragon 8 gen 1. Une puce accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de mémoire interne. Concrètement, vous pouvez jouer à de nombreux jeux 3D sans ralentissement, ou profiter du multitâche en toute fluidité.

Même au niveau de l’écran, il n’a rien à envier aux smartphones premium. Sa dalle AMOLED Full HD est très bien calibrée, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin, une batterie de 5 000 mAh permet au OnePlus 10 Pro de tenir un jour et demi avant de réclamer un chargeur.

S’il affiche habituellement un prix de 579 euros, le OnePlus 10 Pro tombe à 527 euros chez AliExpress grâce au code SDPFR35.

En savoir plus sur le OnePlus 10 Pro à 527 euros SDPFR35

Le Roborock S7 à 347 euros

Le Roborock S7 est l’un des aspirateurs star du constructeur chinois. Il s’est imposé comme l’une des références du marché grâce à un rapport qualité/prix maîtrisé.

Il comprend deux brosses rotatives qui s’occupent de récupérer la poussière. La brosse principale est en caoutchouc, ce qui offre une meilleure résistance lors de la capture des petits débris. La saleté est stockée dans un grand bac à poussière de 470 ml. Une serpillière pour laver par terre est aussi de la partie. Elle vibre pour frotter les tâches plutôt que de les essuyer. Elle est également capable de s’élever afin de ne pas abîmer une surface fragile.

Des capteurs à ultrasons permettent au Roborock S7 de se déplacer et d’éviter les obstacles. Une application dédiée offre la possibilité de programmer les zones de ménage de l’aspirateur-robot, ou de définir les endroits où il ne doit pas passer.

Pour la rentrée, le Roborock S7 est vendu à un prix de 347 euros grâce au code promo SDPFR23.

Le Roborock S7 à 347 euros SDPFR23

La Xiaomi Mi Pad 5 à 288 euros

Sortie il y a presque un an, la Xiaomi Mi Pad 5 s’est imposée sans difficulté comme l’une des références de la tablette Android milieu de gamme. Il faut dire que cette tablette ne manque pas de caractéristiques haut de gamme pour un prix sous les 300 euros. Son écran LCD de 11 pouces affiche une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de 120 Hz. La qualité d’image est excellente, ce qui permet de profiter du moindre détail de sa série préférée par exemple. Xiaomi n’a pas oublié la dimension audio puisque la Xiaomi Mi Pad 5 est compatible Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos.

Sous le capot, on déniche un Snapdragon 860, 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Une configuration qui peut encaisser tous les usages, du simple visionnage de contenu en streaming au jeu vidéo. Enfin, la Xiaomi Mi Pad 5 est alimentée par une batterie de 8 720 mAh. Celle-ci offre une endurance de plus de deux jours.

La Xiaomi Mi Pad 5 est en promotion chez AliExpress puisqu’elle dégringole à 288 euros au lieu de 327 euros avec le code promo SDPFR10.

Retrouver la Xiaomi Mi Pad 5 à 288 euros SDPFR10

Le Xiaomi Poco M4 Pro à 147 euros

Un smartphone milieu de gamme au prix de l’entrée de gamme. Voilà ce qui définit le Poco M4 Pro. Un téléphone qui s’inscrit dans la logique de Xiaomi de proposer des appareils avec un bon rapport qualité/prix.

Le Poco M4 Pro embarque donc un bel écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de 90 Hz. L’affichage est donc fluide quel que soit l’usage. Un module photo avec deux caméras (50 et 8 mégapixels) est également de la partie. À l’intérieur, une puce Dimensity 810 (compatible 5G) trouve sa place, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.

Le Poco M4 Pro est proposé à 147 euros dans sa version 4 + 64 Go avec le code SDPFR36.

Découvrir le Poco M4 Pro à 147 euros SDPFR36

Le Roborock Dyad à 240 euros

Le Roborock Dyad est un aspirateur-balai plutôt malin conçu par le constructeur chinois. En effet, en plus des caractéristiques classiques de ce type d’appareils, à savoir une aspiration puissante (grâce à deux moteurs) et un système de filtre efficace pour empêcher la dispersion de la poussière, le Roborock Dyad embarque un twist.

Il est équipé de deux réservoirs d’eau, un pour l’eau propre, l’autre pour l’eau sale, et d’une lingette afin de vous permettre de laver par terre pendant que vous passez l’aspirateur. L’aspirateur possède une autonomie de 35 minutes d’utilisation d’affilée avant de nécessiter une recharge. Enfin, un écran affiche les informations basiques comme la batterie restante ou l’état de remplissage des réservoirs.

Pour la rentrée, le Roborock Dyad tombe à 240 euros contre 265 euros habituellement. Il suffit d’appliquer le code promos SDPFR28.