Samsung, Oppo, Sony : quel smartphone en promotion choisir chez RED ?

Besoin de changer de smartphone, mais vous n’avez qu’un budget limité ? Si le Black Friday est encore loin, les promotions, elles, sont déjà là. Et c’est du côté de chez RED qu’il faut regarder.

Bien souvent, pour profiter d’un smartphone à prix réduit chez un opérateur mobile, il est nécessaire de le prendre en complément d’un forfait. Ne serait-ce que pour étaler le paiement de l’appareil sur plusieurs mois. Avec pour contrepartie de vous imposer un engagement.

De son côté, RED ne vous contraint nullement si vous voulez profiter d’un smartphone en promotion. Bien qu’il soit possible de le prendre avec un forfait mobile, celui-ci est sans engagement. RED conserve d’ailleurs les réductions si le téléphone est pris sans forfait. Des baisses de prix qui touchent de nombreuses références, histoire que tout le monde trouve chaussure à son pied. Nous avons choisi les meilleures affaires à réaliser en ce moment.

Le haut de gamme : Samsung Galaxy S22

De prime abord, il faut reconnaitre que le Galaxy S22 est un très bel appareil, dont les tranches et les coins sont légèrement arrondis. Surtout, pour un téléphone haut de gamme, le S22 affiche un petit gabarit. Sa dalle AMOLED FHD+ mesure 6,1 pouces de diagonale. Il est donc très facile à prendre en main au quotidien. Le calibrage de l’écran est excellent, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, des contrastes infinis et une luminosité excellente.

Avec sa puce Exynos 2200, ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, le Galaxy S22 ne manque pas de puissance. Faire tourner les jeux 3D dans des conditions optimales ne lui pose aucun problème. Enfin, le Galaxy S22 permet aux photographes d’obtenir de superbes clichés grâce à ses caméras de 50 mégapixels, de 12 mégapixels pour le grand-angle et de 10 mégapixels pour le téléobjectif.

Le Samsung Galaxy S22 profite actuellement d’une ODR de 100 euros chez RED, ce qui fait tomber son prix à 699 euros au lieu de 799 euros. Un excellent prix pour ce smartphone qui n’a que quelques mois.

L’accessible : Honor Magic4 Lite

Avec son Magic4 Lite, Honor livre un smartphone milieu de gamme bien équilibré. Les quelques compromis faits pour réduire la facture n’empêchent en rien le téléphone d’offrir une très bonne expérience utilisateur. Son design s’inscrit dans la droite lignée de la gamme, avec un module photo circulaire au dos (48 + 2+ 2 mégapixels). Surtout, il propose une grande dalle LCD de 6,8 pouces à la définition FHD+ et au taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La fiche technique du Honor Magic4 Lite s’appuie sur un Snapdragon 695 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Une configuration qui a le mérite de proposer une expérience quotidienne fluide, autant pour le multitâche que la navigation web. Une batterie de 4800 mAh alimente le tout pendant environ deux jours. Mieux, sa compatibilité avec la charge rapide 66 W lui permet de récupérer sa batterie en 45 minutes.

Grâce à une remise immédiate de 20 euros, le Honor Magic4 Lite passe à 279 euros chez RED.

Le meilleur rapport qualité-prix : Oppo Reno 8 Lite

Le Oppo Reno 8 Lite est un beau téléphone, avec des tranches rectangulaires et un dos mat dans lequel s’intègre harmonieusement le module photo. Celui-ci se compose d’un grand-angle de 64 mégapixels, d’un objectif macro et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. Petite particularité : un système de double LED autour des modules photo qui s’allume en cas de notification. De quoi donner un cachet unique au Oppo Reno 8 Lite.

Pour le reste de la fiche technique, on trouve une belle dalle AMOLED de 6,43 pouces, une puce Snapdragon 695 5G et une batterie de 4 500 mAh. Vous n’aurez donc aucun problème à lancer plusieurs applications, naviguer sur le web, regarder du contenu en streaming en excellente qualité ou jouer à certains jeux. Le tout pendant un à deux jours avant de devoir le recharger.

Une remise immédiate de 40 euros permet au Oppo Reno 8 Lite d’afficher un prix de 389 euros chez l’opérateur.

Le compact : Sony Xperia 5 III

Si son design ne dénote pas du reste de la gamme, le Sony Xperia 5 III est le plus petit de sa fratrie avec une dalle OLED de 6,1 pouces. Un format compact qui facilite grandement la prise en main. L’écran offre une définition de 2520 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il jouit également d’une compatibilité HDR10+, parfaite pour les cinéphiles et sériephiles.

Concernant les performances, le Snapdragon 888 et 8 Go de mémoire vive donnent le ton. Vous n’aurez aucun problème à faire tourner les jeux gourmands en bonne qualité graphique. Côté photo, le Sony Xperia 5 III mise sur un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique de 2,9x à 4,4x. Le Xperia 5 III capture des clichés bien détaillés, à la colorimétrie proche de la réalité.

Le Sony Xperia 5 III est le smartphone de notre sélection qui profite de la plus grosse remise puisque celle-ci s’élève à 200 euros. Cela signifie que ce téléphone compact est désormais vendu 599 euros.