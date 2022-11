Avec cette offre, le Samsung Galaxy S22 devient l’un des smartphones Android les plus intéressants du moment

Entre sa fiche technique musclée, son prix adouci par un bonus de reprise et sa simplicité d'usage, le Samsung Galaxy S22 se place comme l'un des smartphones Android incontournables de cette fin d'année.

À l’aide d’un simple bonus de reprise, Bouygues Telecom est parvenu à donner une seconde jeunesse au Samsung Galaxy S22. Avec ce bonus, le fleuron du constructeur sud-coréen devient l’un des smartphones Android les plus attrayants de l’automne.

Il faut dire que l’opérateur offre 70 euros, en plus du prix de revente de votre ancien smartphone, si vous optez pour un Galaxy S22 avec un forfait Bouygues Telecom de 130 Go ou plus. En plus, Bouygues Telecom met en place des solutions de financement de votre smartphone, afin d’étaler le coût du téléphone sur 12, 24 ou 36 mois sans frais. Vous évitez donc de payer plein tarif ce téléphone haut de gamme au moment de l’acheter.

La reprise de son ancien smartphone pour acheter un Galaxy S22 moins cher

La reprise d’un ancien appareil présente de véritables avantages. Le premier est d’éviter l’encombrement de vos tiroirs et placards avec des téléphones vieillissants, dont le destin est de finir à la poubelle, faute de savoir où s’en débarrasser. Des téléphones qui ont bien souvent encore beaucoup de valeur. Et c’est là l’autre intérêt de la reprise : récupérer plusieurs centaines d’euros sur la revente de son ancien smartphone. De l’argent qui peut être réinvesti dans l’achat d’un appareil plus récent et plus puissant.

La reprise d’un ancien smartphone, c’est désormais très facile. Les démarches ont été grandement simplifiées. Bouygues Telecom s’est ainsi associé à Recommerce pour mettre en place un service de reprise rapide à utiliser. Il suffit de se rendre sur le site de l’opérateur et de choisir « estimer son mobile ». Là, vous n’avez plus qu’à indiquer le modèle du smartphone concerné, sa marque ou son IMEI, puis préciser l’état général de l’appareil. Le montant de la reprise vous sera alors communiqué. Il ne reste ensuite plus qu’à glisser votre téléphone dans une enveloppe pré-remplie par Recommerce et vous toucherez la somme convenue dans les jours qui suivent, après la vérification de son état.

Dernier atout de la reprise : les bonus. Dans certains cas, comme pour le Samsung Galaxy S22, Bouygues Telecom offre un Bonus Reprise qui vient s’ajouter au montant de votre ancien téléphone. Un bon moyen d’économiser un peu plus sur le coût de votre nouveau smartphone. Par exemple, en revendant un Samsung Galaxy S21 en bon état pour obtenir un Galaxy S22, vous pouvez réduire la facture finale de 359 euros (289 euros de reprise + 70 euros de bonus). Bien entendu, il est possible de retrouver un module d’estimation sur les pages des smartphones concernés par le Bonus reprise de Bouygues Telecom.

Le Samsung Galaxy S22 : un fleuron sans concession

Avec le Galaxy S22, Samsung livre une fois de plus un smartphone de grande qualité. Celui-ci embarque un magnifique écran AMOLED, très bien calibré, à la superbe définition FHD+ et au taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Vous profitez d’une image magnifique en toute circonstance, avec des contrastes profonds et une luminosité particulièrement bien gérée.

Au niveau du design, le Galaxy S22 peut se targuer d’être un smartphone compact. Il ne mesure que 6,1 pouces de diagonale, offrant ainsi une bonne prise en main. Ce format n’enlève en rien à la beauté du téléphone qui arbore des coins et des bords légèrement arrondis, avec un module photo discret au dos. Celui-ci intègre une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Ajoutez à cela un zoom optique ×3, un space zoom ×30 et un traitement logiciel de pointe et vous obtenez un smartphone capable de capturer de magnifiques photos avec un bon rendu colorimétrique.

Encore aujourd’hui, le Samsung Galaxy S22 est un téléphone puissant. Il compte sur une puce Exynos 2200, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour encaisser tous les usages quotidiens. Même les jeux 3D avec les options graphiques au maximum ne lui posent pas de problème. Une batterie de 3 700 mAh est de la partie. Elle est compatible avec la charge rapide 25 W en filaire et 15 W en induction.

Mais la véritable cure de jouvence du Galaxy S22 réside dans sa dimension logicielle. Le fer de lance de Samsung profite d’ores et déjà d’Android 13. Le constructeur a déployé One UI 5.0, sa mise à jour vers la dernière version du système d’exploitation de Google. Plus fluide que son prédécesseur, Android 13 assure également une plus grande personnalisation de l’interface. Il est désormais possible de modifier la couleur des icônes, pour qu’elles correspondent plus à votre sens de l’esthétisme. Le panneau de paramètres rapides se fait plus complet, avec la possibilité d’intégrer plus facilement des tuiles de raccourcis vers des fonctionnalités issues d’application tierces. Vous disposez donc de la meilleure version d’Android sur un smartphone qui s’apprête à fêter sa première année sur le marché.

Habituellement proposé à 699 euros nu, le Galaxy S22 profite cet automne d’un Bonus Reprise de 70 euros lorsqu’il est pris avec un forfait Bouygues Telecom de 130 Go ou plus. En plus de profiter d’un tarif préférentiel si vous optez pour un engagement sur 24 mois, vous pouvez économiser jusqu’à 359 euros sur son prix en revendant un Samsung Galaxy S21 grâce à l’addition du prix de revente et du bonus de reprise.