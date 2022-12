Xiaomi 12T Pro : le fin du fin de la puissance et de la photo à un tarif imbattable

Avec le 12T Pro, Xiaomi propose un smartphone qui a tout pour plaire. Performances au top, écran irréprochable, charge rapide efficace et capteur photo 200 mégapixels : difficile de trouver à y redire. Surtout à moins de 800 euros.

Dévoilé en octobre dernier, le Xiaomi 12T Pro n’a pas manqué d’attirer les regards. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’il a rejoint le club très fermé des smartphones équipés d’un capteur photo de 200 mégapixels. Un capteur que l’on ne trouve encore que rarement sur le marché.

Le Xiaomi 12T Pro de son côté, reste dans la droite lignée de la philosophie portée par Xiaomi, et qui consiste à proposer des smartphones techniquement impressionnants avec un positionnement tarifaire très attractif. Car au-delà de son capteur photo, c’est toute la fiche technique du 12T Pro qui vise l’excellence.

Le Xiaomi 12T Pro est disponible à la vente au prix de 799 euros sur le site officiel du constructeur.

Snapdragon 8+ Gen 1 et écran 120 Hz : une combinaison détonante

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Xiaomi n’a pas regardé à la dépense lorsqu’il a constitué la fiche technique de son 12T Pro. Sous le capot, c’est en effet un Snapdragon 8+ Gen1 que l’on retrouve. L’un des meilleurs SoC du moment, qui assure des performances irréprochables, quelles que soient les circonstances. Les jeux 3D les plus gourmands n’ont aucun mal à tourner dans une qualité élevée avec un grand nombre d’images par seconde.

Afin de proposer une expérience visuelle à la hauteur des performances du SoC, Xiaomi a opté pour une dalle CrystalRes AMOLED aux capacités impressionnantes. Avec un taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, la gestion du HDR, une définition 2712 x 1220 pixels et 6,67 pouces au compteur, autant dire que la qualité est au rendez-vous. De plus, la dalle s’avère très lumineuse, et bien calibrée, afin de rendre justice aux vidéos, photos ou jeux qu’elle affiche.

Dernier point à souligner : l’autonomie. À ce niveau, le gros avantage du 12T pro réside encore une fois dans son Snapdragon 8+ Gen1, un SoC qui ne chauffe quasiment pas, ce qui a un impact direct sur la consommation d’énergie. Ajoutez à cela une batterie assez volumineuse (5 000 mAh) et une charge ultra-rapide 120 W (un classique chez Xiaomi), et vous obtenez une combinaison gagnante.

Un capteur 200 mégapixels qui change la donne

À l’instar de nombreux smartphones actuels, le Xiaomi 12T Pro possède un bloc photo doté de plusieurs capteurs. De quoi offrir toute la polyvalence nécessaire pour réaliser ses clichés du quotidien.

En l’occurrence, il peut compter sur une caméra macro 2,5 mégapixels, une caméra grand-angle 8 mégapixels et surtout, une caméra principale qui culmine à 200 mégapixels. Véritable star du bloc photo, ce capteur permet au 12T Pro d’accéder à de toutes nouvelles fonctionnalités extrêmement intéressantes pour les amateurs de photo et de vidéo.

Capable de capturer beaucoup plus d’informations lumineuses qu’un capteur photo standard, la caméra 200 mégapixels permet d’obtenir des clichés nets, précis, avec un niveau de détail élevé. Voilà pourquoi Xiaomi a implémenté un mode nommé ProCut, qui permet de cropper une image aisément sans perdre le piqué de l’image. Grâce au pixel binning (qui consiste ici à fusionner 16 pixels en un), le 12T Pro est capable de proposer des clichés de nuit extrêmement convaincants.

Dernier avantage de ce capteur 200 mégapixels : la vidéo. Outre le fait de pouvoir filmer en 8K, le 12T Pro dispose d’une mise au point très réactive. De quoi suivre le sujet de la vidéo que vous filmez à chaque instant, sans que la mise au point n’en souffre.

Xiaomi 12T : un tarif encore plus attractif au prix de quelques concessions

Version allégée du 12T Pro, le Xiaomi 12T n’en demeure pas moins un excellent smartphone pour son positionnement tarifaire (aux alentours de 600 euros). Si l’on retrouve là aussi une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, c’est cette fois-ci un SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra qui joue les chefs d’orchestre. Suppléé par 8 Go de RAM, il offre des performances tout à fait satisfaisantes.

L’autonomie est pour sa part assurée par le couple batterie 5 000 mAh et charge rapide 120 W. Autant dire que le 12T à de quoi tenir dans le temps. Sur la partie photo, le gigantesque capteur photo du 12T Pro laisse ici sa place à un “modeste” capteur 108 mégapixels. Ce qui ne l’empêche pas d’offrir des clichés de très belle facture, et ce, de jour comme de nuit.