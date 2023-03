Google vend la mèche concernant le prochain pliant de Vivo

Le nom du prochain smartphone pliant de Vivo est désormais (quasi) officiel... mais ce n'est pas de son fait. Le constructeur chinois s'est fait griller la priorité par Google et son Play Store.

Après le Fold… le Flip. Sans originalité particulière face à ses concurrents, Vivo compte lancer un nouveau smartphone pliant, cette fois doté d’une pliure horizontale et dont le nom est désormais quasiment officiel. On apprend que ce rival des Oppo Find N2 Flip et Samsung Galaxy Z Flip 4 portera bien le nom de « X Flip » — tout du moins si l’on en croit la récente certification de l’appareil sur Google Play.

Ce nouveau produit arrivera après le X Fold, présenté l’année dernière, et qui s’articulait pour sa part autour d’une pliure verticale, à l’image du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Pas de surprise sur le nom, mais une belle fiche technique ?

Avec cette nomenclature, Vivo reste dans la lignée de ses concurrents qui ont majoritairement adopté le mot « Flip » pour qualifier leurs smartphones à pliure horizontale. Principale exception à cette règle tacite : Motorola et son Razr, dont le dernier modèle a été lancé en novembre dernier.

Quoi qu’il en soit, sur le plan technique, ce nouveau Vivo X Flip devrait être plutôt bien pourvu. De précédentes fuites laissaient entendre que l’appareil pourrait compter sur un Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à 12 Go de RAM. Une récente certification 3C (en Chine) précisait par ailleurs que la recharge rapide se ferait en 44 W.

Le Vivo X Flip devrait enfin être équipé d’un écran Full HD+ de 6,8 pouces, capable de monter à une fréquence de 120 Hz. On y trouverait par ailleurs une caméra principale de 50 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et une batterie de 4 400 mAh.

Ce nouveau modèle est attendu en Chine dans le courant du mois d’avril, sans plus de précisions à ce stade, note GSMArena. Selon toute logique, Vivo devrait aussi le commercialiser en Europe, mais reste maintenant à savoir quand ce lancement pourrait se concrétiser.

