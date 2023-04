iPhone 15 Pro : Apple aurait bien prévu de nouveaux boutons, mais pas ceux que vous attendiez

Apple aurait procédé à quelques changements de dernière minute sur son iPhone 15 Pro, revoyant à la baisse ses projets en matière de boutons de volume. Le nouveau bouton de mise en silencieux, lui, resterait prometteur.

À quoi ressembleront les iPhone 15 Pro au bout du compte ? C’est la question de la semaine, alors que de nouvelles informations en provenance de Twitter et de Ming-Chi Kuo rebattent en partie les cartes concernant le design du prochain flagship d’Apple. On apprend notamment que des problèmes techniques non résolus auraient effectivement contraint la firme à faire machine arrière au sujet des boutons de volume des iPhone 15 Pro.

Pour rappel, de nombreuses rumeurs avaient ces derniers mois dressé le portrait d’un iPhone 15 Pro équipé, pour la toute première fois, d’un bouton unifié à retour haptique voué aux commandes de volume. Une nouveauté intrigante qu’Apple aurait finalement choisi de reporter à l’iPhone 16 Pro… et donc à 2024.

On apprend par contre que les changements prédits il y a peu concernant le « mute switch », quasiment inchangé depuis les débuts de l’iPhone sur le marché, seraient pour leur part adoptés. Apple abandonnerait ainsi son traditionnel interrupteur au profit d’un « ringer button » ou d’un « action button »… deux termes utilisés en interne par les ingénieurs d’Apple. Et en l’état, ce bouton d’action pourrait être configurable par l’utilisateur, un peu à la manière de ce que permet le bouton Action de l’Apple Watch Ultra.

More info on the 15 Pro buttons:

– Units with two separate mechanical buttons are set to appear towards the end of EVT stage, later continuing into CRB. The process apparently involves retrofitting certain iPhone 14 Pro components for use in the new devices.

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) April 16, 2023