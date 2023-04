Pensez-vous renouveler votre smartphone cette année ?

Le marché du smartphone est morose actuellement. Un rebond est-il possible ?

La crise économique et l’inflation ont eu raison des achats de confort dans un grand nombre de foyers, voire des achats de survie (nourriture…). Ces fins de mois difficiles à boucler pour un grand nombre de personnes se répercutent bien évidemment sur les ventes de produits high-tech, à commencer par les smartphones.

Le marché du smartphone en berne

En 2022, c’est donc une baisse d’environ 11 % qu’ont subi les ventes de smartphones et le premier trimestre de la nouvelle année n’a pas amélioré les choses. Selon Canalys, le marché du téléphone s’est contracté de 12 % par rapport au même trimestre de l’année précédente et IDC annonce pour sa part une baisse de près de 15 %.

Vous l’aurez compris, il se vend de moins en moins de smartphones, c’est même le septième trimestre consécutif à suivre cette tendance. Ces mauvais résultats sont — souvent en partie — à l’origine de décisions qui ne vont pas aider le marché : hausses de prix, arrêt des ventes dans certains pays, réduction des gammes…

L’écologie s’en porte mieux

Bien que cela puisse amener à terme une réduction de la concurrence, loin d’être bénéfique pour le consommateur, la baisse des ventes de produits neufs est plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Elle s’accompagne en effet d’une hausse des ventes d’occasion ou en reconditionné, permettant ainsi de mettre en place une économie circulaire de bon augure.

Parallèlement à cela, le marché des téléphones semble avoir atteint un plafond de verre, ou tout du moins un palier. Les produits sont de plus en plus résistants dans le temps et les nouveautés poussant au renouvellement se font toujours plus rares.

Comptez-vous acheter un smartphone dans l’année ?

Malgré cela, IDC prévoit un regain du marché en 2024, voire à la fin 2023. Méthode Coué ou véritable vision du marché ? À vous de nous le dire en nous indiquant si vous pensez renouveler votre smartphone cette année !

Chargement Comptez-vous acheter un smartphone dans l'année ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, c'est certain

Oui, mais d'occasion / en reconditionné

Peut-être, je ne sais pas encore

J'aimerais bien, mais je peux pas

Non, je n'en ai pas le besoin ni l'envie

Comme d’habitude, vous pouvez évidemment détailler votre réponse dans les commentaires situés sous cet article.

