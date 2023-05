AliExpress : 5 pépites en promotion à ne pas manquer pendant les French Days

Ding dong : l’heure des French Days a sonné ! Avec de belles remises sur son rayon tech, AliExpress vous permet de craquer pour un tout nouveau smartphone, sans la moindre culpabilité. Des références premium tombent à moins de 500 euros, mais il faut faire vite, car les stocks sont limités.

Cette année encore, AliExpress met le paquet pour les French Days. Déjà reconnu pour ses prix ultra-compétitifs, le site marchand profite de l’occasion pour aller encore plus loin et multiplie les remises, ainsi que les coupons de réduction.

Pourquoi ne pas saisir l’occasion et vous offrir ce smartphone dont vous rêvez tant depuis plusieurs mois ? Pendant quelques jours seulement, AliExpress vous permet d’accéder à des modèles haut de gamme pour moins de 500 euros. Une véritable bouffée d’air frais dans le contexte économique actuel.

L’offre d’AliExpress étant relativement large, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans de ces French Days :

Bonus supplémentaire : la livraison est gratuite durant les French Days.

OnePlus 10 Pro : un puissant smartphone polyvalent

Lancé courant 2022, le OnePlus 10 Pro est aujourd’hui encore l’une des meilleures références de la marque chinoise. Et pour cause, OnePlus n’a rien laissé au hasard. Qualité d’affichage, performance, charge rapide : tout y est.

Son bel écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,7 pouces fait aussi bien le bonheur des gros consommateurs de Netflix que des joueurs. Ces derniers peuvent d’ailleurs faire tourner les jeux les plus emblématiques du moment, le OnePlus 10 Pro étant propulsé par l’une des puces les plus puissantes du marché, le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Celui-ci est associé en plus à 8 Go de mémoire vive.

Et ce n’est pas le manque d’autonomie qui vous arrêtera au beau milieu d’une quête ou d’un nouvel épisode de Succession, le OnePlus 10 Pro est alimenté par une énorme batterie de 5000 mAh. Pour parfaire le tout, la marque asiatique a opté pour une charge ultra-rapide de 80 W, qui permet de gagner une journée d’utilisation en seulement 15 minutes.

Côté photo, OnePlus a aussi mis le paquet. Vous pourrez ainsi alterner entre un premier capteur de 48 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un second de 50 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle, et un téléobjectif de 8 mégapixels, lui aussi renforcé par un OIS. À cette configuration s’ajoute une belle caméra frontale de 32 mégapixels.

Autant d’arguments lui ont valu d’obtenir l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Pendant les French Days, AliExpress vous permet d’obtenir ce OnePlus 10 Pro pour 485 euros au lieu de 769 euros.

Xiaomi Pad 5 : la reine du multimédia

Les French Days, c’est aussi le moment idéal pour s’offrir une nouvelle tablette. Jusqu’au 10 mai, AliExpress affiche la Xiaomi Pad 5 à seulement 287 euros avec le code promo AEFDS24.

Notée 8/10 par Frandroid, cette puissante tablette Bluetooth flanquée d’une puce Snapdragon 860 et de 6 Go de RAM ne manque pas d’arguments. La Xiaomi Pad 5 est une référence à la fois pour la productivité et le multimédia.

Son grand écran WQHD+ et 120 Hz de 11 pouces est particulièrement confortable pour regarder un film, éditer un document, ou encore pour se lancer dans l’art du dessin. Une telle diagonale est également appréciable lorsque vous appelez vos proches en vidéo. D’ailleurs, la Xiaomi Pad 5 embarque à l’avant une webcam de 8 mégapixels et à l’arrière une caméra de 13 mégapixels.

Légère avec seulement 511 grammes sur la balance, la Xiaomi Pad 5 vous accompagne sans encombre dans tous vos déplacements. En plus, aucun risque qu’elle ne vous lâche au beau milieu de la journée, car sa grosse batterie de 8720 mAh peut tenir plus de 16 heures en utilisation normale.

Retrouver la Xiaomi Pad 5 à 287 euros chez AliExpress AEFDS24

Redmi Note 11 Pro+ : le champion de la charge rapide

Officialisé en 2022, le Redmi Note 11 Pro+ est toujours un incontournable au sein du catalogue Xiaomi. Dès sa sortie, ce smartphone polyvalent a été salué pour son excellent rapport équipement-prix et a d’ailleurs obtenu la note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Le Redmi Note 11 Pro+ embarque un écran ultra-lumineux AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, bénéficiant de surcroît d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et pour que l’expérience multimédia soit encore plus immersive, Xiaomi l’a doté de deux haut-parleurs Dolby Atmos et Hi-Res conçus en partenariat avec JBL.

Mais le Redmi Note 11 Pro+ s’impose aussi comme un bon photophone avec son capteur principal de 108 mégapixels, son ultra grand-angle de 8 mégapixels et son macro de 2 mégapixels.

Le reste de la fiche technique est tout aussi qualitative. Alimentée par une puce MediaTek Dimensity 920 et par 8 Go de mémoire vive, le Redmi Note 11 Pro+ offre en prime une connectivité des plus complètes, avec notamment la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Et s’il peut tenir plus d’une journée en utilisation normale, Xiaomi a choisi de l’équiper de la charge ultra-rapide 120 W. À une telle puissance, 15 minutes suffisent pour le recharger intégralement.

Pendant quelques jours seulement, le Redmi Note 11 Pro+ est affiché à 346 euros au lieu de 499 euros chez AliExpress.

Redmi 10 : une bonne alternative à moins de 130 euros

Le Redmi 10 est un très bon compromis pour les petits budgets. Noté 8/10 par Frandroid, ce smartphone alimenté par une puce Helio G88 et par 4 Go de RAM est affiché à seulement 136 euros chez AliExpress.

Pour un prix aussi mini, vous profitez avant tout d’un mobile capable du minimum syndical en termes de performances, mais avec une grosse autonomie. Le Redmi 10 étant pourvu d’une batterie XL de 5000 mAh. Celle-ci supporte même la charge rapide 18 W et la charge inversée 9 W.

Pour le reste de la fiche technique, Xiaomi est allé à l’essentiel. Le Redmi 10 dispose d’un écran FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une configuration toutefois suffisante pour regarder confortablement un film ou une série en streaming.

La partie photo est également très correcte avec, au programme, quatre capteurs dont un principal de 50 mégapixels, un second de 8 mégapixels dédié aux prises de vue à ultra grand-angle et deux capteurs de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur de champ.

Realme GT 2 : un smartphone optimisé pour le gaming

Pour ces French Days, AliExpress met à l’honneur les gamers et fait chuter le prix d’un second modèle très performant, le Realme GT 2.

Ce smartphone a tout d’un appareil premium, sauf son prix :

un SoC Snapdragon 888 pour la puissance ;

12 Go de mémoire vive pour la réactivité ;

un moteur de vibration linéaire qui améliore les retours haptiques ;

deux haut-parleurs Dolby Atmos et Hi-Res pour renforcer l’immersion en jeu.

L’immersion ne pouvant intervenir sans un bon écran, Realme a doté son GT 2 d’un grand panneau AMOLED FHD+ de 6,62 pouces. Celui-ci bénéficie en plus d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1300 nits.

Realme a aussi misé sur une large autonomie de plus d’une journée en utilisation normale et sur une charge rapide de 65 W pour ne jamais manquer de jus en cours de partie.

Et bien que le Realme GT 2 soit surtout orienté gaming, la marque chinoise n’a pas délaissé la partie photo. Ce smartphone abrite à l’arrière un excellent capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la macrophotographie.

Jusqu’au 10 mai, le Realme GT 2 est à seulement 327 euros chez AliExpress avec le code promo AEFDS24.